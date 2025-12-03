Με ένα ταυτόχρονα αυστηρό μήνυμα προς τη Ρωσία και έναν έπαινο προς τον Ντόναλντ Τραμπ ξεκίνησε τις δηλώσεις του ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, μετά τη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών της Συμμαχίας. Απαντώντας στη σκληρή ρητορική του Βλαντίμιρ Πούτιν ότι «η Ρωσία είναι έτοιμη για πόλεμο με την Ευρώπη», ο Ρούτε υπογράμμισε ότι το ΝΑΤΟ παραμένει αμυντική συμμαχία, αλλά «είναι έτοιμο και αποφασισμένο να κάνει ό,τι χρειάζεται για να προστατέψει τους λαούς του και το έδαφός του». Την ίδια στιγμή, υπογράμμισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι απολύτως αναντικατάστατες στη διαδικασία των ειρηνευτικών συνομιλιών και εγκωμίασε τον Αμερικανό πρόεδρο, χαρακτηρίζοντας τον Τραμπ «τον μόνο άνθρωπο που κατάφερε να σπάσει το αδιέξοδο» σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία».

Ο Ρούτε αναφερόμενος στη δύσκολη πορεία των ειρηνευτικών συνομιλιών συνέχισε με τις ΗΠΑ λέγοντας ότι είναι το σημαντικότερο μέλος του ΝΑΤΟ και η ισχυρότερη χώρα στον κόσμο και ως εκ τούτου είναι σημαντικό να ηγούνται αυτών των διαπραγματεύσεων».

Ο επικεφαλής της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας εξήγησε ότι η επίτευξη ειρήνης δεν είναι μια απλή και γραμμική διαδικασία αντίθεται απαιτεί συγκεκριμένη πρόταση στο τραπέζι, συνεχείς διαβουλεύσεις και επιμονή, όπως δείχνουν οι πρόσφατες συναντήσεις στη Γενεύη, στο Μαϊάμι και τώρα στη Μόσχα. Αν και απέφυγε να μιλήσει για λεπτομέρειες που θα μπορούσαν να δυσκολέψουν το ευαίσθητο διπλωματικό έργο, τόνισε πως βρίσκεται σε συνεχή συνεννόηση με τις ΗΠΑ και ότι υπάρχει κοινή στόχευση: μια ειρήνη που θα προστατεύει πλήρως την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας.

Παράλληλα, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ μίλησε για ένα περιβάλλον αυξημένων κινδύνων. Περιέγραψε μια Ρωσία που εντείνει τους βομβαρδισμούς όσο πλησιάζει ο χειμώνας, παραβιάζει συστηματικά νατοϊκούς εναέριους χώρους, εξαπολύει κυβερνοεπιθέσεις και προχωρά σε «επικίνδυνα απρόβλεπτη συμπεριφορά» ακόμη και στο διάστημα, χαρτογραφώντας κρίσιμες υποθαλάσσιες υποδομές δυτικών χωρών. «Αυτά τα περιστατικά δείχνουν ότι χρειάζεται αταλάντευτη επαγρύπνηση», τόνισε.

Στο οικονομικό σκέλος της στήριξης προς την Ουκρανία, ο Ρούτε επιβεβαίωσε ότι το ζήτημα των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων το οποίο απασχολεί την Ευρωπαϊκή Ένωση, αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης και εντός του ΝΑΤΟ. «Η Ουκρανία χρειάζεται αυτά τα χρήματα», είπε, είτε μέσω του σχεδίου των δανείων είτε μέσω άλλου ευρωπαϊκού μηχανισμού που θα συμφωνηθεί.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι τα δύο τρίτα των κρατών μελών του ΝΑΤΟ έχουν ήδη δεσμευτεί στην προμήθεια όπλων για την Ουκρανία μέσω του μηχανισμού PURL (Prioritised Ukraine Requirements List), ο οποίος έχει συγκεντρώσει μέχρι στιγμής πάνω από 4 δισ. δολάρια. Η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία, οι πρώτοι εταίροι εκτός Συμμαχίας, δήλωσαν επίσης συμμετοχή, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη συνολική προσπάθεια.

Με νέες σημαντικές συνεισφορές από την Ολλανδία, τη Νορβηγία, τον Καναδά και τη Γερμανία, ο Ρούτε υποστήριξε ότι το ΝΑΤΟ βρίσκεται «σε καλό δρόμο» για να καλύψει τις ανάγκες του 2025. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι η κατάσταση θα γίνει ακόμη πιο απαιτητική το 2026, εκτιμώντας ότι μπορεί να χρειαστούν «15 δισεκατομμύρια, ίσως και λίγο περισσότερα».

Ο Ρούτε τόνισε ιδιαίτερα ότι τα αμερικανικά όπλα παραμένουν απαραίτητα για την Ουκρανία, με τα συστήματα αεράμυνας να αποτελούν παράγοντα «κρίσιμο για την ασφάλεια των Ουκρανών πολιτών και των υποδομών της χώρας». Η Δύση, όπως είπε, όχι μόνο δεν μπορεί να μειώσει τη βοήθειά της, αλλά θα πρέπει σύντομα να την ενισχύσει ακόμη περισσότερο, καθώς ο πόλεμος μπαίνει σε μια νέα, ακόμη πιο απαιτητική φάση.

Τέλος ο γγ του ΝΑΤΟ ανέφερε ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν πιστεύει πως μπορεί να «αντέξει περισσότερο» από το ΝΑΤΟ, αλλά διεμήνυσε στον Ρώσο πρόεδρο ότι η σημερινή επίδειξη στήριξης προς την Ουκρανία αποδεικνύει πως κάνει λάθος.

«Δεν πάμε πουθενά», τόνισε.