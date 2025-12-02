Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε την Τρίτη ότι η Ρωσία δεν επιθυμεί πόλεμο με τις ευρωπαϊκές δυνάμεις, αλλά αν η Ευρώπη επιθυμεί πόλεμο, τότε η Ρωσία είναι έτοιμη να πολεμήσει.

Ο Πούτιν δήλωσε ότι οι ευρωπαϊκές δυνάμεις θέτουν απαιτήσεις για μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία, τις οποίες η Μόσχα θεωρεί απολύτως απαράδεκτες.

Advertisement

Advertisement

Ο Πούτιν δεν διευκρίνισε ποιες ευρωπαϊκές απαιτήσεις σχετικά με την Ουκρανία θεωρεί απαράδεκτες.

Ωστόσο, τα σχόλιά του φάνηκαν να στοχεύουν στο να δημιουργήσουν ρήξη μεταξύ της Ουάσιγκτον και των ευρωπαϊκών χωρών, οι οποίες έχουν υποστηρίξει το Κίεβο προτείνοντας αναθεωρήσεις σε ένα 28-σημείο σχέδιο ειρήνης που είχε εκπονηθεί σε προηγούμενες επαφές μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας και ευνοούσε σημαντικά τη Μόσχα.

Ο ίδιος τόνισε πως οι Ευρωπαίοι αποκλείστηκαν από τις συζητήσεις από μόνοι τους και διευκρίνισε πως εμποδίζουν την αμερικανική κυβέρνηση και τον Ντόναλντ Τραμπ να επιτύχουν ειρήνη μέσω διαπραγματεύσεων.

Putin:



If Europe wants to start a war, we are ready immediately.



If Europe begins a war against Russia, soon Moscow “will have no one to negotiate with.” pic.twitter.com/sx4dNIprMN — Russian Market (@runews) December 2, 2025

Οι νέες προειδοποιήσεις του Βλαντιμίρ Πούτιν ήρθαν λίγο πριν ξεκινήσει η συνάντησή του στο Κρεμλίνο με αμερικανική αντιπροσωπεία με θέμα το ουκρανικό. Η αντιπροσωπεία αποτελείται μόνον από τον Ειδικό Απεσταλμένο του Ντόναλντ Τραμπ Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του Αμερικανού προέδρου Τζάρεντ Κούσνερ.

Advertisement

Steve Witkoff, Jared Kushner, and Kirill Dmitriev walking through central Moscow after dining in a restaurant ahead of talks with Putin. pic.twitter.com/0vbKJAPdLH — Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) December 2, 2025

Μάλιστα, δε δίστασε να χαρακτηρίσει τους Ευρωπαίους υποστηρικτές του πολέμου και ως ανθρώπους που δεν έχουν ειρηνική ατζέντα.

Την ίδια στιγμή, δήλωσε ότι η Ρωσία θα λάβει μέτρα εναντίον των δεξαμενόπλοιων των χωρών που βοηθούν την Ουκρανία. Χαρακτήρισε τις πρόσφατες επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλοιων κοντά στην Τουρκία ως πειρατεία και δήλωσε ότι η Ρωσία θα εντείνει τις επιθέσεις εναντίον ουκρανικών εγκαταστάσεων και πλοίων.

Advertisement

Ένα δεξαμενόπλοιο με ρωσική σημαία που μετέφερε ηλιέλαιο ανέφερε επίθεση με drone στα ανοικτά των τουρκικών ακτών την Τρίτη, αλλά τα 13 μέλη του πληρώματος δεν υπέστησαν τραυματισμούς, σύμφωνα με την τουρκική ναυτιλιακή αρχή και την ναυτιλιακή εταιρεία Tribeca. Η Ουκρανία δήλωσε ότι δεν είχε καμία σχέση με το περιστατικό.