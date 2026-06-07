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Η Ευρώπη γνωρίζει ότι, παρά τη μεγάλη της παράδοση στην αυτοκινητοβιομηχανία, εξακολουθεί να εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από την Ασία και κυρίως από την Κίνα για τις πρώτες ύλες και την επεξεργασία τους που απαιτούνται για τις μπαταρίες ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Στο πλαίσιο αυτό, τα τελευταία χρόνια επιδιώκει να αποκτήσει μεγαλύτερη αυτάρκεια, να περιορίσει την εξάρτηση από τρίτες χώρες και να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της σε έναν τομέα που θεωρείται καθοριστικός για το μέλλον της αυτοκίνησης.

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις που έχουν υλοποιηθεί στην ευρωπαϊκή ήπειρο στον τομέα των πρώτων υλών για μπαταρίες, με τη Φινλανδία να βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο των εξελίξεων. Ήδη έχουν ξεκινήσει εξορυκτικές εργασίες στο ορυχείο Syväjärvi στη δυτική Φινλανδία, έργο που υλοποιείται από την εταιρεία Keliber και το οποίο σηματοδοτεί την έναρξη λειτουργίας με ελεγχόμενες εκρήξεις για την αποκάλυψη πετρώματος πλούσιου σε σποδουμένιο, το βασικό ορυκτό λιθίου.

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Στο εργοτάξιο απασχολούνται πάνω από 150 εργαζόμενοι, ενώ εκατοντάδες ακόμη συμμετέχουν σε παράλληλα έργα υποδομών και κατασκευών. Με την πλήρη ανάπτυξη του έργου εκτιμάται ότι θα δημιουργηθούν περίπου 350 μόνιμες θέσεις εργασίας, ενισχύοντας σημαντικά την τοπική οικονομία.

Παράλληλα, στην ευρύτερη περιοχή αναπτύσσεται ένα ολοκληρωμένο βιομηχανικό μοντέλο που δεν περιορίζεται στην εξόρυξη. Στην πόλη Kokkola βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο οι εργασίες για την κατασκευή υπερσύγχρονου διυλιστηρίου, όπου το μετάλλευμα θα μετατρέπεται σε υδροξείδιο του λιθίου, την κρίσιμη χημική ένωση για τις σύγχρονες μπαταρίες.

Ταυτόχρονα, στην περιοχή Päiväneva πραγματοποιείται θραύση και εμπλουτισμός των πετρωμάτων πριν αυτά οδηγηθούν στην τελική επεξεργασία. Η στρατηγική ανάπτυξης προβλέπει σταδιακή αύξηση της παραγωγής, ώστε να περιοριστεί το τεχνικό και οικονομικό ρίσκο ενός τόσο μεγάλου έργου.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η ετήσια παραγωγή αναμένεται να φτάσει τους 15.000 τόνους υδροξειδίου του λιθίου μονοϋδρικής μορφής, ενώ τα αποθέματα μπορούν να στηρίξουν την παραγωγή μπαταριών για τουλάχιστον 18 χρόνια. Η συνολική επένδυση έχει ήδη ξεπεράσει τα 783 εκατ. ευρώ, καθιστώντας το έργο ένα από τα μεγαλύτερα βιομηχανικά εγχειρήματα της Ευρώπης στον τομέα της ηλεκτροκίνησης.

Η συνολική έκταση των κοιτασμάτων στην περιοχή υπολογίζεται σε περίπου 500 τετραγωνικά χιλιόμετρα, ενώ σχεδιάζεται η ανάπτυξη έξι επιπλέον σημείων εξόρυξης. Πρόσφατα μάλιστα ανακοινώθηκε νέο πρόγραμμα γεωτρήσεων σε απόσταση μόλις 1,5 χιλιομέτρου από τα υφιστάμενα κοιτάσματα, γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση ότι τα αποθέματα ενδέχεται να είναι σημαντικά μεγαλύτερα από τις αρχικές προβλέψεις.

Η χρηματοδότηση του έργου συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό, καθώς οι βασικοί μέτοχοι έχουν εγκρίνει νέα κεφάλαια ύψους 200 εκατ. ευρώ, ενώ σημαντική είναι και η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Συνολικά, η ανάπτυξη του ορυχείου και των μονάδων επεξεργασίας έχει ήδη απορροφήσει περίπου 783 εκατ. ευρώ.

Το τελικό προϊόν θα διοχετεύεται σε κατασκευαστές μπαταριών ηλεκτρικών οχημάτων και συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας, ενισχύοντας τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης. Στόχος είναι η δημιουργία μιας πλήρως καθετοποιημένης εφοδιαστικής αλυσίδας, από το υπέδαφος έως το τελικό υλικό για μπαταρίες, σηματοδοτώντας την προσπάθεια της ηπείρου να αποκτήσει ανεξάρτητη θέση στον κρίσιμο αυτό τομέα.