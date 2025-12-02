Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι «τώρα περισσότερο από ποτέ, υπάρχει η ευκαιρία να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος», αναφερόμενος στην σύγκρουση με τη Ρωσία.

Μιλώντας κατά την πρώτη επίσημη επίσκεψή του στην Ιρλανδία, ο Ζελένσκι είπε ότι ορισμένα θέματα «πρέπει ακόμη να επιλυθούν» στο σχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας, αλλά οι ΗΠΑ λαμβάνουν «σοβαρά μέτρα» για τον τερματισμό του πολέμου.

Η Ουκρανία και οι ΗΠΑ έχουν μετατρέψει τον αρχικό αμερικανικό χάρτη ειρήνης σε ένα σχέδιο 20 σημείων, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο Δουβλίνο.

Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι η αρχική πρόταση περιορίστηκε από 28 σε 20 σημεία στη Γενεύη και τελειοποιήθηκε κατά τη διάρκεια των συνομιλιών που πραγματοποιήθηκαν αυτό το Σαββατοκύριακο στη Φλόριντα.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι αναμένει να ακούσει νέα από τους Αμερικανούς διαπραγματευτές μόλις ολοκληρώσουν τις συναντήσεις τους στην Μόσχα για την ειρηνευτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Μιλώντας κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Δουβλίνο, ο Ζελέσνκι πρόσθεσε ότι είναι έτοιμος να συναντηθεί ξανά με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ αλλά αυτό θα εξαρτηθεί από το πόσο επιτυχείς θα είναι στην Μόσχα οι συνομιλίες.

Ο Ουκρανός πρόεδρος ζήτησε επίσης τον τερματισμό του πολέμου, όχι απλώς μια προσωρινή παύση των εχθροπραξιών, καθώς αναμένονταν εκπρόσωποι των ΗΠΑ στο Κρεμλίνο για συνομιλίες για την Ουκρανία.

«Κοινός μας στόχος είναι να τερματίσουμε τον πόλεμο, όχι απλώς να επιτύχουμε μια παύση των μαχών. Μια αξιοπρεπής ειρήνη είναι απαραίτητη», δήλωσε ο Ζελένσκι.

A detailed briefing by the Ukrainian delegation following all their meetings in the United States. We discussed in person the matters that cannot be addressed over the phone.



Rustem Umerov and participants in the negotiations in Florida reported on the key points raised by the… pic.twitter.com/FIMDjtUfXp — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 2, 2025

Ο Ουκρανός πρόεδρος ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στην Ιρλανδία , αναφέρθηκε κατά την διάρκεια συνέντευξης τύπου, στην σημασία που έχει οι αποφάσεις για την τύχη της Ουκρανίας να λαμβάνονται ανοιχτά και με την συμμετοχή της.

«Το ζήτημα δεν συνίσταται στην πολυπλοκότητα της λήψης αποφάσεων. Εκείνος που είναι σε θέσει να τις πάρει, θα τις πάρει. Είμαι σε θέσει να πάρω αποφάσεις. Σημασία έχει όλα αυτά να ληφθούν δίκαια και ανοιχτά, ώστε να μην υπάρχει κανένα παιγνίδι πίσω από τις πλάτες της Ουκρανίας , ώστε τίποτα να μην αποφασισθεί χωρίς της Ουκρανία για μας , για το μέλλον της Ουκρανίας» μεταδίδει το Interfax Ukraina.

