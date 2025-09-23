«Η Ρωσία δεν πρέπει να έχει καμία αμφιβολία… η δέσμευση της Συμμαχίας στο Άρθρο 5 παραμένει ακλόνητη». Με αυτή τη φράση το ΝΑΤΟ έστειλε σήμερα ξεκάθαρο μήνυμα αποτροπής προς τη Μόσχα, διαμηνύοντας ότι εάν χρειαστεί θα αξιοποιήσει όλα τα απαραίτητα μέσα, στρατιωτικά και μη, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, για την υπεράσπιση κάθε κράτους-μέλους και την αντιμετώπιση απειλών από όπου κι αν προέρχονται.

Σημειώνεται ότι το Αρθρο 5 είναι η «καρδιά» του ΝΑΤΟ καθώς θεσπίζει την αρχή της συλλογικής άμυνας., Με απλά λόγια εάν ένα μέλος της Συμμαχίας δεχθεί επίθεση τότε όλοι οι συμμαχοι θεωρούν ότι δέχθηκαν επίθεση και υποχρεούνται να δυνδράμου.

«Δεν θέλουμε να δούμε τη συνέχιση αυτού του επικίνδυνου μοτίβου από τη Ρωσία, σκόπιμα ή όχι, αλλά είμαστε έτοιμοι και πρόθυμοι να συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε κάθε σπιθαμή του συμμαχικού εδάφους» τόνισε και ο ΓΓ του ΝΑΤΟ κατά τη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

Η προειδοποίηση ήρθε μετά την παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας στις 19 Σεπτεμβρίου, όταν τρία ρωσικά μαχητικά MiG-31 εισήλθαν στον εσθονικό εναέριο χώρο για περισσότερο από δέκα λεπτά, προτού αναχαιτιστούν από συμμαχικά αεροσκάφη.

Το Βορειοατλαντικό Συμβούλιο συνεδρίασε εκτάκτως το πρωί της Τρίτης, κατόπιν αιτήματος του Ταλίν, ενεργοποιώντας το Άρθρο 4 της Συνθήκης της Ουάσιγκτον. Η Συμμαχία καταδίκασε ομόφωνα το περιστατικό, κάνοντας λόγο για «επικίνδυνες ενέργειες» που αυξάνουν τον κίνδυνο κλιμάκωσης και θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.

Στη σκληρή ανακοίνωση, το ΝΑΤΟ υπογράμμισε ότι η παραβίαση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο μοτίβο ολοένα και πιο ανεύθυνης συμπεριφοράς της Ρωσίας» υπογραμμίζοντας ότι «η Ρωσία φέρει την πλήρη ευθύνη για αυτές τις ενέργειες, οι οποίες οδηγούν σε κλιμάκωση, ενέχουν τον κίνδυνο λανθασμένων εκτιμήσεων και θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Πρέπει να σταματήσουν.»

Δεν είναι η πρώτη φορά. Μέσα σε δύο εβδομάδες το ΝΑΤΟ συνεδριάζει για δεύτερη φορά με βάση το Άρθρο 4, μετά τη μαζική παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου στις 10 Σεπτεμβρίου από ρωσικά drones. Παράλληλα, Φινλανδία, Λετονία, Λιθουανδία, Νορβηγία και Ρουμανία έχουν καταγγείλει παρόμοιες παραβιάσεις το τελευταίο διάστημα.

Η Συμμαχία έστειλε μήνυμα αλληλεγγύης προς όλα τα κράτη που έχουν πληγεί, ξεκαθαρίζοντας ότι η Ρωσία φέρει «αποκλειστική ευθύνη» για αυτή την κλιμάκωση. «Πρέπει να σταματήσει», υπογράμμισαν οι σύμμαχοι, τονίζοντας ότι η αντίδραση του ΝΑΤΟ θα παραμείνει σθεναρή.

Ήδη από τις 12 Σεπτεμβρίου βρίσκεται σε εξέλιξη η επιχείρηση «Eastern Sentry», με στόχο την ενίσχυση της αποτρεπτικής παρουσίας της Συμμαχίας σε ολόκληρο το ανατολικό μέτωπο και την αναβάθμιση της αεράμυνας.

Την ίδια ώρα, η Βορειοατλαντική Συμμαχία διαβεβαιώνει ότι οι ρωσικές προκλήσεις δεν θα σταθούν εμπόδιο στη στήριξη προς την Ουκρανία. «Η ασφάλεια της Ουκρανίας είναι και δική μας ασφάλεια» τονίζουν, επαναλαμβάνοντας πως η χώρα έχει κάθε δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό της απέναντι στον «βίαιο και απρόκλητο πόλεμο επιθετικότητας της Ρωσίας».

Πόσο αποφασισμένο είναι το ΝΑΤΟ να υπερασπιστεί τις Βαλτικές χώρες;

Ωστόσο παρά την αυστηρή προειδοποίηση του ΝΑΤΟ το ερώτημα που θέτουν πολλοί αναλυτές είναι κατά πόσο είναι έτοιμο το ΝΑΤΟ να υπερασπιστεί την Εσθονία, τη Λετονία ή τη Λιθουανία.

Η επίσημη θέση της Συμμαχίας παραμένει σαφής: κάθε σπιθαμή εδάφους των 32 κρατών-μελών θα προστατευτεί και ήδη υπάρχουν τα αντίστοιχα σενάρια για μια πιθανή ρωσική εισβολή. Όμως αναλυτές εκτιμούν ότι το Κρεμλίνο θα «παίξει» με τους συμμάχους επιλέγοντας «γκρίζες ζώνες» για να δοκιμάσει την αποφασιστικότητα της Συμμαχίας (θυμίζει κάτι αυτό;)

Το έχουμε δει άλλωστε να συμβαίνει στην Πολωνία όπου νατοϊκά μαχητικά «σηκώθηκαν» για να αναχαιτίσουν τα φθηνή κατασκευής ρωσικά drones.

Σε αυτό το πλαίσιο θα διεξαχθεί την ερχόμενη Παρασκευή η συνάντηση του Επιτρόπου Αμυνας Αντριου Κουμπίλιους με τους υπουργούς Άμυνας των επτά χωρών που συγκροτούν τη λεγόμενη «ανατολική πτέρυγα» του ΝΑΤΟ με απώτερο σκοπό τη δημιουργία ενός τείχους κατά των μη επανδρωμένων αεροσκαφών (Drone Wall).

Βέβαια κανείς δεν αποκλείει και την αποστολή ρωσικών στρατευμάτων σε μια από τις βαλτικές χώρες με το πρόσχημα της προστασίας των ρωσικών πληθυσμών. Εκεί είναι που θα δοκιμασθεί η συνοχή του ΝΑΤΟ και της ΕΕ που ποντάρει ακόμη για την ασφάλειά της στις ΗΠΑ.

Όσον αφορά για το εάν το Drone Wall είναι αρκετό για να αντιμετωπίστεί η ρωσική επιθετικότητα ο Ρούτε απάντησε σε σχετική ερώτηση:

«Οι Ρώσοι γνωρίζουν … ότι αν χρειαστεί, δεν θα διστάσουμε» διαβεβαίωσε σήμερα ο Ρούτε τονίζοντας ότι υπάρχουν τα μέσα και οι κομάντος επί του πεδίου.

«Είμαστε έτοιμοι, εφόσον χρειαστεί, να λάβουμε την τελική απόφαση» δήλωσε, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι κάτι τέτοιο θα γίνει «μόνο όταν η αξιολόγηση δείξει ότι είναι απολύτως απαραίτητο».

