Η Ρωσία κατηγόρησε σήμερα την Εσθονία, χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ, για fake news σχετικά με την παραβίαση του εθνικού εναέριου χώρου της από ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη την Παρασκευή (19/9).

Πιο συγκεκριμένα, η Μόσχα τονίζει ότι η Εσθονία προσπαθεί να δημιουργήσει συγκρουσιακή ατμόσφαιρα και πως δεν ισχύουν οι διαρροές πως ρωσικά μαχητικά παραβίασαν τον εναέριο χώρο της για 12 λεπτά.

Advertisement

Advertisement

Το Ταλίν δήλωσε την Παρασκευή ότι τρία ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη MiG-31 εισήλθαν στον εσθονικό εναέριο χώρο χωρίς άδεια και παρέμειναν συνολικά για 12 λεπτά πριν αναγκαστούν να αποχωρήσουν.

Ερωτηθείς για τη δήλωση αυτή, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου απάντησε ότι η Μόσχα δεν έχει ακούσει ακόμα την Εσθονία να προσφέρει αποδεικτικά στοιχεία που να στηρίζουν τη συγκεκριμένη κατηγορία.

Όπως πρόσθεσε στη συνέχεια, «οι Ρώσοι πιλότοι ανέκαθεν επιχειρούσαν στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου. Πάντως, την Παρασκευή, μία ακόμα χώρα του ΝΑΤΟ, η Πολωνία, έκανε λόγο για ρωσικά μαχητικά που εντοπίστηκαν να πετούν πάνω από την πλατφόρμα εξόρυξης πετρελαίου “Petrobaltic” στη Βαλτική Θάλασσα.