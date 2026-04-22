Ο Ράιν Έπλερ βρέθηκε τις τελευταίες ημέρες στο επίκεντρο έντονης συζήτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όχι εξαιτίας κάποιας πολιτικής του θέσης, αλλά λόγω του ιδιαίτερου κουρέματός του, το οποίο πολλοί παρομοίασαν με τα μαλλιά φιγούρας Playmobil.

Η εικόνα του Εσθονού πολιτικού διαδόθηκε γρήγορα σε διάφορες πλατφόρμες, με τους χρήστες να σχολιάζουν κυρίως το χαρακτηριστικό στυλ των μαλλιών του, που ξεχωρίζει για τη γεωμετρική του μορφή και τη συμμετρική του γραμμή. Ο Έπλερ, γεννημένος το 1977 στο Ταλίν, είναι μέλος του Συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα της Εσθονίας και πριν ασχοληθεί με την πολιτική εργαζόταν στον επιχειρηματικό χώρο, κυρίως σε εταιρείες τεχνολογίας και συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Advertisement

Advertisement

💇 Hairstyles in the Estonian parliament are a form of modern art in their own right. pic.twitter.com/JsI75xikTS — NEXTA (@nexta_tv) April 21, 2026

Το 2020 υπηρέτησε για σύντομο χρονικό διάστημα ως Υπουργός Περιβάλλοντος της Εσθονίας, ενώ σήμερα είναι μέλος του κοινοβουλίου της χώρας. Παράλληλα με τα σχόλια για την εμφάνισή του, συζητήθηκε και μια πρόσφατη ανάρτησή του στον επίσημο λογαριασμό του στο Facebook.

Σε αυτήν, ο πολιτικός αναφέρθηκε σε μία γνωστή -στη χώρα του- συσκευασία με σοκολάτες της εταιρείας Kalev, εξηγώντας ότι αποτέλεσε έμπνευση για έναν εναλλακτικό σχεδιασμό της συσκευασίας, σε περίπτωση που κυκλοφορήσει έκδοση με λικέρ για ενήλικες. Στην πρότασή του, αντικατέστησε την εικόνα του ανήλικου κοριτσιού της συσκευασίας με τον ίδιο.

Το κλίμα στα social media αποτυπώνεται και στα χιουμοριστικά σχόλια που συνόδευσαν τις σχετικές αναρτήσεις. Κάποιος χρήστης ανέφερε πως «νόμιζα ότι πρόκειται για εικόνα από τεχνητή νοημοσύνη, αλλά είναι αληθινός», ενώ άλλος σχολίασε ειρωνικά «γιατί να μην εμφανιστεί έτσι και στις εκλογές;».

Σε παρόμοιο τόνο, άλλοι χρήστες έγραψαν πως «αν πρόκειται για εκδοχή με λικέρ, ίσως θα έπρεπε να γυαλίζουν και τα μάτια», «θα μπορούσε να είναι μια ξεχωριστή διαφημιστική ιδέα», «θυμίζει κάτι ανάμεσα σε Καρλίτος Μπαλά και Αστερίξ», ενώ δεν έλειψαν και σχόλια του τύπου «οι Εσθονοί πολιτικοί μοιάζουν σαν να βγήκαν κατευθείαν από τη Eurovision».