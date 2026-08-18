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Η συγκεκριμένη θαλάσσια οδός επιτρέπει στις δύο χώρες να μεταφέρουν στρατιωτικό υλικό αποφεύγοντας τον εντοπισμό, καθώς οι δυτικές ναυτικές δυνάμεις δεν έχουν νόμιμη πρόσβαση στην περιοχή.

Το Ισραήλ πραγματοποίησε αεροπορικές επιδρομές σε ιρανικές λιμενικές υποδομές στην Κασπία Θάλασσα τον Μάρτιο του 2026, στοχεύοντας στη διακοπή αυτού του μυστικού διαδρόμου ανεφοδιασμού.

Παρά τις ισραηλινές επιθέσεις που προκάλεσαν καταστροφές σε πλοία και υποδομές, οι μεταφορές στρατιωτικού εξοπλισμού μεταξύ Μόσχας και Τεχεράνης συνεχίζονται κανονικά μέχρι σήμερα.

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Η Ρωσία μεταφέρει μέσω της Κασπίας Θάλασσας εκρηκτικά, πυρομαχικά και εξαρτήματα για μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο Ιράν με σκοπό να αναπληρωθεί το στρατιωτικό υλικό που έχασε η Τεχεράνη κατά τη διάρκεια του πολέμου με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Σύμφωνα με ευρωπαϊκό κυβερνητικό έγγραφο, που επικαλείται το NBC News και επιβεβαιώνεται από αξιωματούχο ευρωπαϊκής χώρας, η γραμμή ανεφοδιασμού επιτρέπει την απευθείας μεταφορά στρατιωτικού υλικού μεταξύ ρωσικών και ιρανικών λιμανιών.

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Ο πόλεμος που ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου 2026 στη Μέση Ανατολή προκάλεσε τεράστια οικονομική επιβάρυνση και σοβαρές απώλειες στις στρατιωτικές υποδομές της Τεχεράνης, καθιστώντας αναγκαία την αναπλήρωση και αναδιοργάνωση του οπλοστασίου της με εκτοξευτές και εξαρτήματα drones.

Ο στρατηγικός ρόλος της Κασπίας Θάλασσας

Η Κασπία Θάλασσα συνορεύει με τη Ρωσία, το Ιράν, το Καζακστάν, το Τουρκμενιστάν και το Αζερμπαϊτζάν. Βάσει διεθνών συμβάσεων, υπάγεται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία αυτών των πέντε κρατών. Καμία δυτική ναυτική δύναμη δεν έχει νόμιμη πρόσβαση στα ύδατά της και κανένα αμερικανικά ή άλλα δυτικά πολεμικά πλοία δεν μπορεί να αναχαιτίσει και να εμποδίσει φορτία που διακινούνται μεταξύ ρωσικών και ιρανικών λιμανιών.

Russia has begun shipping explosives, ammunition, and drone parts across the Caspian Sea to help Iran replenish its missile and drone stocks following strikes by the US and Israel.



According to a European government document cited by NBC News on August 18, the maritime route… pic.twitter.com/R9TSQ8np1D — Israel War Room (@IsraelWarRoom) August 18, 2026

Επιπλέον, τα πλοία μπορούν να απενεργοποιούν τους αναμεταδότες του συστήματος αυτόματης αναγνώρισης (AIS), καθιστώντας δυσκολότερη την παρακολούθηση των κινήσεών τους.

Η συγκεκριμένη οδός επιτρέπει, έτσι, στο Ιράν και τη Μόσχα να παρακάμπτουν θαλάσσια περάσματα και σημεία στα οποία οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους διαθέτουν πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες επιτήρησης.

Κατά τη διάρκεια των πρώτων χρόνων του πολέμου στην Ουκρανία, η Τεχεράνη άρχισε να προμηθεύει τα φθηνά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) καμικάζι μιας χρήσης, τα οποία η Ρωσία χρησιμοποιεί μαζικά για να πλήξει κρίσιμες υποδομές στο εσωτερικό της Ουκρανίας. Εκτός από τα Shahed, οι δύο χώρες διατηρούν στενή στρατιωτική συνεργασία, με τη Μόσχα να παράγει πλέον εγχώρια παραλλαγές τους και να ανταλλάσσει τεχνολογία ή πολεμικό υλικό με την Τεχεράνη.

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Σύμφωνα με δημοσιεύματα των Financial Times και σχετικές αναφορές δυτικών υπηρεσιών πληροφοριών, η Ρωσία συνέδραμε την πολεμική προσπάθεια του Ιράν κατά των ΗΠΑ, μέσω της δημοσίευσης δορυφορικών εικόνων και δεδομένων στοχοποίησης αμερικανικών βάσεων στη Μέση Ανατολή.

Το Ισραήλ είχε χτυπήσει το ιρανικό ναυτικό στην Κασπία

Η συγκεκριμένη γραμμή ανεφοδιασμού έχει στοχοποιηθεί και από το Ισραήλ. Σύμφωνα με τους Times of Israel, τον Μάρτιο του 2026, το Ισραήλ πραγματοποίησε πρωτοφανείς αεροπορικές επιδρομές εναντίον ιρανικών ναυτικών στόχων και λιμενικών υποδομών στην Κασπία Θάλασσα και ειδικότερα στο λιμάνι Μπαντάρ Ανζαλί, στη βόρεια ακτή του Ιράν.

Από τις επιθέσεις καταστράφηκαν υποδομές του λιμανιού και πλοία του ιρανικού Πολεμικού Ναυτικού, με Ισραηλινούς αξιωματούχους να υποστηρίζουν ότι στόχος ήταν η διατάραξη της συγκεκριμένης γραμμής εφοδιασμού.

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Στόχος των πληγμάτων ήταν να διακοπεί ο μυστικός διάδρομος μεταφοράς στρατιωτικού υλικού, drones και πυρομαχικών μεταξύ Ρωσίας και Ιράν. Ισραηλινοί αξιωματούχοι υπογραμμίζουν ότι το πλήγμα αυτό αποτελεί μήνυμα προς την Τεχεράνη πως κανένα σημείο της ιρανικής επικράτειας δεν είναι απρόσιτο για τις ισραηλινές δυνάμεις. Το λιμάνι του Μπαντάρ Ανζάλι αποτελεί κομβικό σημείο για τις ναυτικές επιχειρήσεις του Ιράν στον Βορρά και τη σύνδεσή του με την ευρύτερη περιοχή της Ευρασίας.

Παρά τη σφοδρότητα των επιθέσεων, τα στοιχεία του ευρωπαϊκού εγγράφου που επικαλείται τώρα το NBC News αναφέρουν ότι οι μεταφορές στρατιωτικού υλικού μεταξύ Τεχεράνης και Μόσχας δεν έπαυσαν μετά τα ισραηλινά πλήγματα.

Ούτε η Μόσχα ούτε η Τεχεράνη δεν έχουν προβεί σε σχολιασμό των στοιχείων που παραθέτει το NBC News. Ρώσοι αξιωματούχοι συνηθίζουν να διαψεύδουν ότι παρέχουν στρατιωτικό υλικό στο Ιράν πέραν όσων λέγονται επίσημα. Παράλληλα, οι Φρουροί της Επανάστασης δεν έχουν δώσει πληροφορίες για την κατάτασταση του οπλοστασίου τους μετά τα αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα.

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NBC: Russia is shipping drone components, ammunition and TNT to Iran through the Caspian Sea, helping Tehran replenish its stockpiles during the fragile ceasefire with the U.S. — Open Source Intel (@Osint613) August 18, 2026

Ερώτημα παραμένει εάν η βοήθεια που παρέχει η Ρωσία στο Ιράν μπορεί να αναπληρώσει το κενό που άφησαν οι σφοδροί αμερικανό-ισραηλινοί βομβαρδισμοί.

Ωστόσο, το έγγραφο επιβεβαιώνει την ολοένα και πιο σημαντική στρατηγική σημασία που έχει η Κασπία Θάλασσα για τον επανεξοπλισμό των δύο χωρών και την ενίσχυση των πολεμικών τους εκστρατειών.

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