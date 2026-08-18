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Το πλάνο προέβλεπε τη διείσδυση των μαχητών στο Ιράν από το Ιράκ με αμερικανική αεροπορική κάλυψη.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν άσκησε πιέσεις στον Ντόναλντ Τραμπ, αντιτιθέμενος στην ενίσχυση κουρδικών ένοπλων δυνάμεων κοντά στα τουρκικά σύνορα.

Αμερικανοί αξιωματούχοι αντιμετώπισαν το σχέδιο με σκεπτικισμό, χαρακτηρίζοντάς το ανεφάρμοστο και αποκομμένο από την πραγματικότητα.

Χώρες του Κόλπου προειδοποίησαν ότι μια ενδεχόμενη εθνοτική διάσπαση του Ιράν θα προκαλούσε ευρύτερη αποσταθεροποίηση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Το σχέδιο τελικά δεν υλοποιήθηκε, καθώς οι αντιδράσεις και η αβεβαιότητα οδήγησαν στην εγκατάλειψη των επιθετικών σεναρίων.

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Φρένο σε ένα εξαιρετικά φιλόξοδο σχέδιο που είχαν επεξεργαστεί το Ισραήλ και οι ΗΠΑ για να ανατρέψουν το καθεστώς στο Ιράν, φέρεται να έβαλε ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν. Το σχέδιο αυτό, σύμφωνα με την Telegraph, προέβλεπε ότι Κούρδοι μαχητές του Ιράκν θα περνούσαν από τις περιοχές όπου ζουν κυρίως Κούρδοι στα δυτικά σύνορα του Ιράν υπό αμερικανική αεροπορική κάλυψη και επιχειρώντας να εκμεταλλευτούν την πίεση που δεχόταν η Τεχεράνη θα προακαλούσαν μία ευρύτερη εξέγερση κατά του καθεστώτος.

Το «σενάριο» της επιχείρησης το είχε επεξεργαστεί η ισραηλινή Μοσάντ και είχε συζητηθεί με την αμερικανική CIA.

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Ωστόσο, σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα υπήρξε παρέμβάσή του Τούρκου προέδρου προς τον Τραμπ, με τον πρώτο να δηλώνει πως δεν ήταν διατεθειμένος να αποδεχθεί την ενίσχυση ένοπλων κουρδικών δυνάμεων στην ευρύτερη περιοχή.

Αρχικά, η ιδέα παρουσιάστηκε από τον ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου στον Ντόναλντ Τραμπ στις 11 Φεβρουαρίου 2026, στην αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου αν και σύμφωνα με το Al Jazeera το Ισραήλ εξέταζε την παροχή βοήθεια σε Κούρδους τόσο στο Ιράν όσο και στο Ιράκ που γειτονεύει με στόχο να τους αξιοποιήσει την κατάλληλη στιγμή σε μια προσπάθεια ανατροπής του καθεστώτος.

Ο Νετανιάχου φέρεται να υποστήριξε: «εάν μπορέσουμε να κάνουμε ορισμένα πράγματα, έχουμε την ευκαιρία να δημιουργήσουμε τις συνθήκες ώστε ο ιρανικός λαός να πάρει τη μοίρα του στα χέρια του», όπως υποστηρίζει στην Telegraph υψηλόβαθμος Ισραηλινός αξιωματούχος.

Ένα από τα πιο βασικά «πράγματα» στα οποία αναφερόταν ήταν η αξιοποιήση χιλιάδων Κούρδων μαχητών, οι οποίοι θα περνούσαν τα σύνορα από το Ιράκ στο Ιράν και θα επιχειρούσαν να δημιουργήσουν ένα νέο μέτωπο στο εσωτερικό της χώρας.

Όμως, πάντα σύμφωνα με την Telegraph που επικαλείεται ισραηλινές και αραβικές πηγές, ο Ερντογάν φέρεται να κατέστησε σαφές στον Τραμπ ότι δεν θα ανεχόταν τη δημιουργία ανεξάρτητης κουρδικής οντότητας οπουδήποτε στην ευρύτερη περιοχή δεδομένου ότι η Τουρκία φιλοξενεί επίσης μια μεγάλη κουρδική μειονότητα. Για τον Ερντογάν, η πιθανότητα οπλισμού κουρδικών πολιτοφυλακών και δημιουργίας μιας ισχυρής ένοπλης δύναμης κοντά στα ανατολικά σύνορα της Τουρκίας συνιστούσε μείζονα κίνδυνο.

Σε κάθε περίπτωση το ισραηλινό σχέδιο προέβλεπε τη συμμετοχή μαχητών και από τις έξι παρατάξεις των Ιρακινών Κούρδων, οι οποίοι, αφού περνούσαν στο Ιράν, θα προμήθευαν με όπλα Κούρδους στο εσωτερικό της χώρας.

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Όλα μάλιστα φαίνεται πως ήταν έτοιμα για να ξεκινήσει την επιχείρηση στις 18 Μαρτίου και το μόνο που έμενε ήταν η έκγκριση του Τραμπ.

«Εάν δεν βρεθούμε σε αυτό το πεδίο μάχης, το τέλος του καθεστώτος είτε δεν θα έρθει είτε θα καθυστερήσει πολύ»,είχε δηλώσει στην Telegraph τις πρώτες ημέρες του πολέμου ο Μπαμπασέιχ Χοσεϊνί, γενικός γραμματέας της κουρδικής οργάνωσης Khabat. «Εάν οι δυνάμεις μας βρίσκονταν στο έδαφος και καλούσαμε τον λαό του Ροζελάτ να εξεγερθεί, η πτώση του καθεστώτος θα ήταν πολύ πιο κοντά», είχε προσθέσει.

Καθώς όμως η ώρα της έναρξης της επιχείρησης πλησίαζε κουρδικές δυνάμεις άρχισαν να εμφανίζονται επιφυλακτικές και να ζητούν «πολιτικές εγγυήσεις», πέρα από τη στρατιωτική υποστήριξη.

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Στο μεταξύ, το Ισραήλ βομβάρδιζε θέσεις στη δυτική πλευρά του Ιράν, πλήττοντας αξιωματούχους του καθεστώτος, στρατιωτικές βάσεις, πυραυλικά συστήματα, αστυνομικά τμήματα και εγκαταστάσεις της πολιτοφυλακής Μπασίτζ.

Εκτιμάται πως το Ισραήλ επιχειρούσε να «καθαρίσει» έναν διάδρομο για την προέλαση των Κούρδων από το βόρειο Ιράκ προς το Ιράν.

Πάντως, αμερικανοί αξιωματούχοιφέρεται να αντιμετώπισαν με μεγάλο σκεπτικισμό το σχέδιο του Νετανιάχου. Σύμφωνα με τους New York Times, μετά τη συνάντηση της 11ης Φεβρουαρίου αξιωματούχοι των ΗΠΑ αξιολόγησαν ορισμένα από τα σενάρια, μεταξύ των οποίων και την πιθανότητα χερσαίας κουρδικής εισβολής, ως αποκομμένα από την πραγματικότητα.

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Όταν ο διευθυντής της CIA Τζον Ράτκλιφ ενημέρωσε τον Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να χρησιμοποίησε μία λέξη για να περιγράψει τα σενάρια αλλαγής καθεστώτος του Νετανιάχου: «Φαιδρά».

Φέρεται πάντως να μην εγκατέλειψε αμέσως την ιδέα και την 1η Μαρτίου συνομίλησε με Κούρδους ηγέτες.

Στο μεταξύ άρχισαν διαρροέ στον Τύπο και το Fox News μετέδωσε τον Μάρτιο ότι είχε ξεκινήσει επίθεση. Ο Λευκός Οίκος ο διεψευσε ενώ ο Ερντογάν να ενέτεινε τις πιέσεις του προς την Ουάσινγκτον για την εγκατάλειψη του σχεδίου. Χώρες του Κόλπου προειδοποιούσαν επίσης ότι μια πιθανή εθνοτική διάσπαση του Ιράν θα μπορούσε να προκαλέσει ευρύτερη αποσταθεροποίηση στη Μέση Ανατολή.

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