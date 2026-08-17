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Οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη μόνιμης ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών κατέληξαν σε αδιέξοδο μετά την πάροδο της προθεσμίας.

Το Ιράν προειδοποίησε ότι θα υιοθετήσει επιθετική στρατιωτική στάση και ενδέχεται να προχωρήσει σε δράση για να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό.

Η κατάρρευση του μνημονίου οφείλεται κυρίως στις έντονες διαφωνίες που προέκυψαν σχετικά με τον έλεγχο του στρατηγικής σημασίας Στενού του Ορμούζ.

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Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα στους δημοσιογράφους ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επιδιώκουν παράταση του μνημονίου κατανόησης με το Ιράν.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι το Ιράν δεν θα συνάψει με τις Ηνωμένες Πολιτείες το είδος της συμφωνίας που ο ίδιος θεωρεί ότι χρειάζεται για την επίλυση της κρίσης.

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Το Ιράν από την πλευρά του θα υιοθετήσει μια «απολύτως επιθετική» στρατιωτική στάση, καθώς οι προσπάθειες για τη διαπραγμάτευση μόνιμου τερματισμού του πολέμου του με τις ΗΠΑ έχουν έρθει σε αδιέξοδο, δήλωσε τη Δευτέρα ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος στο Reuters, ενώ η Ουάσινγκτον απέκλεισε την παράταση της προσωρινής συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

Η πρόοδος προς τις ειρηνευτικές συνομιλίες και την επανέναρξη της κυκλοφορίας πετρελαιοφόρων μέσω του στρατηγικής σημασίας Στενού του Ορμούζ έχει σταματήσει, χωρίς να υπάρχουν ενδείξεις ότι οι αντιμαχόμενες πλευρές κινούνται προς τον τερματισμό της σύγκρουσης που ξεκίνησαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ με επιθέσεις εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

«Οι ιρανικοί φορείς πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για κλιμάκωση των εντάσεων στο Στενό του Ορμούζ και στην ευρύτερη περιοχή, καθώς το Ιράν θα είναι έτοιμο να λάβει αποφάσεις και να προβεί σε δράση σχετικά με δύσκολες αποφάσεις», δήλωσε ο ιρανός αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη θα διεξάγει μια «έγκαιρη και ακριβή» στρατιωτική επίθεση για να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ, σε περίπτωση αποτυχίας της διπλωματίας.

Η Δευτέρα σηματοδότησε την ημερομηνία έως την οποία το Ιράν και οι ΗΠΑ αναμενόταν να καταλήξουν σε τελική ειρηνευτική συμφωνία στο πλαίσιο ενός μνημονίου κατανόησης που υπογράφηκε τον Ιούνιο και αποσκοπούσε στον τερματισμό του πολέμου.

Το μνημόνιο, που υπογράφηκε στις 17 Ιουνίου, όριζε προθεσμία 60 ημερών για τις ΗΠΑ και το Ιράν προκειμένου να καταλήξουν σε ευρύτερη συμφωνία σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και τις αμερικανικές κυρώσεις.

Η συμφωνία, η οποία κήρυξε την «άμεση και μόνιμη παύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα», κατέρρευσε γρήγορα λόγω διαφωνίας σχετικά με τον έλεγχο του Στενού του Ορμούζ, της στενής θαλάσσιας οδού μέσω της οποίας διέρχονταν το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου πριν από τον πόλεμο.