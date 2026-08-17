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Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απειλεί να βομβαρδίσει το Ομάν, εάν η χώρα του Κόλπου «εμποδίσει» τις προσπάθειες της Ουάσιγκτον να συνάψει ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν.



Το Fox News μετέδωσε τη Δευτέρα ότι ο Πρόεδρος διατύπωσε την απειλή αυτή απαντώντας σε ερωτήσεις ενός δημοσιογράφου, εν μέσω των εντάσεων που επικρατούν μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, με τις δύο πλευρές να επιδιώκουν τον έλεγχο της ζωτικής σημασίας θαλάσσιας οδού του Στενού του Ορμούζ.



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Ο Τρέι Γίνγκστ, δημοσιογράφος του Fox, δήλωσε: «Ρώτησα τον πρόεδρο για… τις παράλληλες συνομιλίες που διεξάγονται μεταξύ του Ιράν και του Ομάν σχετικά με τον έλεγχο του Στενού του Ορμούζ».

Ανέφερε ότι ο Τραμπ απάντησε: «Αν το Ομάν μπει εμπόδιο, θα τους βομβαρδίσουμε μέχρι να γίνουν σκόνη».

Ιρανοί διπλωμάτες βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις με το Ομάν τις τελευταίες εβδομάδες σχετικά με μια προσωρινή ρύθμιση για τη διαχείριση της ναυτιλίας μέσω του στενού.



Σε ανάρτησή του στο δίκτυο Truth Social τη Δευτέρα, ο Τραμπ δήλωσε: «Ο πρωταρχικός στόχος είναι, και πάντα θα είναι, το Ιράν να μην μπορεί, με κανέναν τρόπο, μορφή ή μέσο, να αποκτήσει πυρηνικό όπλο»

