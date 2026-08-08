Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ένα πλοίο δέχθηκε επίθεση από άγνωστης προέλευσης πυρομαχικό, σε απόσταση 18 ναυτικών μιλίων ανατολικά του Χάσαμπ στο Ομάν, προκαλώντας φωτιά που κατασβέστηκε, σύμφωνα με μία σημερινή ανακοίνωση της βρετανικής υπηρεσίας θαλάσσιας ασφάλειας (UKMTO).

Η UKMTO ανακοίνωσε ότι το πλοίο και το πλήρωμα έχει αναφερθεί ότι είναι ασφαλείς, χωρίς να έχει αναφερθεί και κάποια επίπτωση στο περιβάλλον από το περιστατικό αυτό.

Advertisement

Advertisement