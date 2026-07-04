Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ένας ανώνυμος χρήστης της πλατφόρμας Polymarket πόνταρε περίπου 409.000 δολάρια στο ενδεχόμενο να μην παραμείνει ο Βλαντίμιρ Πούτιν πρόεδρος της Ρωσίας έως το τέλος του 2026.

Το συγκεκριμένο στοίχημα έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τη γενική εκτίμηση της αγοράς, η οποία αποδίδει χαμηλή πιθανότητα στην αποχώρηση του Ρώσου προέδρου από την εξουσία.

Παρά το γεγονός ότι ο Πούτιν διατηρεί τον έλεγχο της χώρας από το 1999 και έχει εκλεγεί έως το 2030, η εμφάνιση τέτοιων στοιχημάτων υποδηλώνει μια αυξανόμενη αμφισβήτηση της πολιτικής του σταθερότητας.

Η κίνηση αυτή αντικατοπτρίζει ευρύτερους προβληματισμούς σχετικά με τις επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία, τις κυρώσεις και τις εσωτερικές πιέσεις που δέχεται το ρωσικό σύστημα εξουσίας.

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Ένα ασυνήθιστο στοιχηματικό ρεπορτάζ του NBC News ήρθε να προσθέσει ακόμη ένα κομμάτι στο παζλ της συζήτησης για το μέλλον του Βλαντίμιρ Πούτιν. Όχι σε επίπεδο διπλωματίας, στρατιωτικών αναλύσεων ή υπηρεσιών πληροφοριών, αλλά στον κόσμο των prediction markets, εκεί όπου χρήστες ποντάρουν χρήματα πάνω σε πολιτικά και γεωπολιτικά ενδεχόμενα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ένας ανώνυμος χρήστης της πλατφόρμας Polymarket, με το όνομα «ZnotluvuiSamez» και εικόνα προφίλ την ουκρανική σημαία, φέρεται να πόνταρε περίπου 409.000 δολάρια υπέρ του σεναρίου ότι ο Πούτιν δεν θα είναι πρόεδρος της Ρωσίας έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

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Το στοίχημα κόντρα στο ρεύμα

Το ενδιαφέρον δεν είναι μόνο το ποσό. Είναι ότι το ποντάρισμα πηγαίνει κόντρα στη γενική εικόνα της αγοράς. Στην Polymarket, το ενδεχόμενο να φύγει ο Πούτιν από την προεδρία έως το τέλος του 2026 αποτιμάται σε χαμηλή πιθανότητα, γύρω στο 11%-12%.

Με άλλα λόγια, οι περισσότεροι παίκτες δεν βλέπουν άμεση πτώση του Ρώσου προέδρου, παρά τον πόλεμο στην Ουκρανία, τις κυρώσεις, τις εσωτερικές πιέσεις και τη φθορά που προκαλεί ένας μακρύς πόλεμος.

Αν όμως ο μυστηριώδης παίκτης δικαιωθεί, το κέρδος του μπορεί να φτάσει έως και τα 2,5 εκατομμύρια δολάρια. Το ίδιο προφίλ έχει ποντάρει και σε άλλα σενάρια που σχετίζονται με τον πόλεμο Ρωσίας – Ουκρανίας, μεταξύ αυτών και στην πιθανότητα η Ουκρανία να ανακτήσει την Κριμαία έως το τέλος του έτους.

Σχεδόν 27 χρόνια στην κορυφή

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν είναι ένας απλός πολιτικός ηγέτης με ημερομηνία λήξης. Είναι το ίδιο το σύστημα εξουσίας της σημερινής Ρωσίας.

Γεννημένος στις 7 Οκτωβρίου 1952 στο Λένινγκραντ, τη σημερινή Αγία Πετρούπολη, είναι σήμερα 73 ετών και κλείνει τα 74 τον προσεχή Οκτώβριο.

Από τον Αύγουστο του 1999, όταν ανέλαβε πρωθυπουργός, και κυρίως από τις 31 Δεκεμβρίου 1999, όταν ο Μπόρις Γέλτσιν παραιτήθηκε και του παρέδωσε την προεδρία ως ασκών χρέη προέδρου, ο Πούτιν βρίσκεται αδιάλειπτα στο κέντρο της ρωσικής εξουσίας. Άλλοτε ως πρόεδρος, άλλοτε ως πρωθυπουργός, αλλά πάντοτε ως ο πραγματικός κυρίαρχος του Κρεμλίνου.

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Με τη νέα εξαετή θητεία που ξεκίνησε το 2024, ο Πούτιν έχει μπροστά του, τυπικά, δρόμο έως το 2030. Και μετά τις συνταγματικές αλλαγές που «μηδένισαν» προηγούμενες θητείες, θεωρητικά θα μπορούσε να μείνει στην εξουσία ακόμη περισσότερο.

Το ερώτημα δεν είναι μόνο στοιχηματικό

Το μεγάλο ερώτημα δεν είναι αν ένας παίκτης γνωρίζει κάτι που δεν γνωρίζουν οι υπόλοιποι. Στα στοιχήματα, ακόμη και τα μεγάλα ποσά δεν αποτελούν απόδειξη πληροφόρησης. Μπορεί να είναι ρίσκο, πολιτική εκτίμηση, ψυχολογικό παιχνίδι ή απλώς μια ακριβή εμμονή.

Όμως το γεγονός ότι κάποιοι είναι διατεθειμένοι να βάλουν εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια πάνω στην πτώση του Πούτιν δείχνει κάτι βαθύτερο: ότι το μέλλον του ανθρώπου που ταυτίστηκε με τη Ρωσία του 21ου αιώνα δεν θεωρείται πια απολύτως ακλόνητο.

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Ο πόλεμος στην Ουκρανία, οι επιθέσεις σε ρωσικό έδαφος, η οικονομική πίεση, η δυσαρέσκεια στις ελίτ και η κόπωση μιας κοινωνίας που ζει χρόνια σε καθεστώς πολεμικής κινητοποίησης δημιουργούν μια νέα ατμόσφαιρα. Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει με βεβαιότητα το τέλος ενός τόσο κλειστού συστήματος εξουσίας. Αλλά η συζήτηση για την «επόμενη μέρα» του Πούτιν έχει ήδη ανοίξει.

Και όταν ένα πολιτικό μέλλον αρχίζει να γίνεται αντικείμενο στοιχήματος, αυτό δεν σημαίνει κατ’ ανάγκην ότι πλησιάζει το τέλος. Σημαίνει όμως ότι η αίσθηση της παντοδυναμίας έχει ήδη ραγίσει.

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