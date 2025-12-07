Νέα επίθεση στην ΕΕ εξαπέλυσε σήμερα, Κυριακή, ο Έλον Μασκ με αναρτήσεις του στο X.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – κυριαρχία του λαού – αλλά μάλλον ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ – κυριαρχία του μη εκλεγμένου γραφειοκράτη!», αναφέρει σε ένα μήνυμά του ο ιδιοκτήτης του X, της Tesla και του Space X.

The European Union is not DEMOcracy – rule of the people – but rather BUREAUcracy – rule of the unelected bureaucrat! — Elon Musk (@elonmusk) December 7, 2025

Αναδημοσιεύει επίσης το μήνυμα ενός άλλου χρήστη, ότι «η Ευρωπαϊκή Ένωση αρχίζει να αποτελεί υπαρξιακή απειλή για την ευρωπαϊκή ελευθερία και κυριαρχία».

«Τόσο πολλοί πολιτικοί στην Ευρώπη είναι προδότες του ίδιου του λαού τους», δηλώνει μάλιστα ο Μασκ.

Υπενθυμίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχασε την πρόσβαση στον πίνακα ελέγχου της για την αγορά και παρακολούθηση διαφημίσεων στο X, αφότου επέβαλε πρόστιμο 120 εκατομμυρίων ευρώ στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης για παραβίαση των κανόνων διαφάνειας της ΕΕ.

«Ο διαφημιστικός σας λογαριασμός τερματίστηκε», έγραψε στην πλατφόρμα ο επικεφαλής προϊόντων του X, Νικίτα Μπίερ, νωρίς την Κυριακή.

Ο Μπίερ κατηγόρησε την Κομισιόν ότι προσπάθησε να ενισχύσει τη δική της ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με το πρόστιμο στο X, προσπαθώντας «να εκμεταλλευτεί κενό ασφαλείας μας — να δημοσιεύσει έναν σύνδεσμο που εξαπατά τους χρήστες κάνοντάς τους να νομίζουν ότι είναι βίντεο και να αυξήσει τεχνητά την εμβέλειά του».

Η Επιτροπή επέβαλε πρόστιμο 120 εκατ. ευρώ στο X την Πέμπτη για παραβίαση των κανόνων της ΕΕ βάσει του Νόμου περί Ψηφιακών Υπηρεσιών (DSA), ο οποίος στοχεύει στον περιορισμό της εξάπλωσης παράνομου περιεχομένου. Οι παραβιάσεις περιελάμβαναν έλλειψη διαφάνειας σχετικά με τη βιβλιοθήκη διαφημίσεων του X και την απόφαση της εταιρείας να αλλάξει το μπλε σημάδι επιβεβαίωσης του εμπορικού σήματος από μέσο επαλήθευσης σε «παραπλανητική» επί πληρωμή λειτουργία.

Η αιτιολόγηση της Ε.Ε. για το πρόστιμο στο Twitter

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την Ε.Ε., το X δεν θα έπρεπε να επιτρέπει σε οποιονδήποτε χρήστη να αποκτά το μπλε σήμα επαλήθευσης έναντι πληρωμής. Η Κομισιόν υποστηρίζει ότι με αυτόν τον τρόπο αλλοιώνεται ο χαρακτήρας της επαλήθευσης, καθώς το σήμα δεν προορίζεται πλέον για περιορισμένο κύκλο προσώπων, γεγονός που – κατά την άποψή της – παραπλανεί τους χρήστες της πλατφόρμας.

Ως απάντηση, ο Έλον Μασκ άφησε σαφή υπονοούμενα ότι η στάση της Ε.Ε. προσομοιάζει σε αυταρχικά καθεστώτα, ενώ επιτέθηκε στους Ευρωπαίους γραφειοκράτες, κατηγορώντας τους ότι δεν ενεργούν προς όφελος των πολιτών τους.

Ο επικεφαλής του X τόνισε, επίσης, ότι η Meta διαθέτει πρόγραμμα επαλήθευσης παρόμοιο με εκείνο του X, χωρίς ωστόσο να έχει δεχθεί αντίστοιχα αυστηρή οικονομική κύρωση. Μάλιστα, ο Έλον Μασκ επεσήμανε ότι η συγκεκριμένη εταιρεία ακολουθεί πολιτικές αυστηρότερης λογοκρισίας, γεγονός που – κατά τον ίδιο – αναδεικνύει άνιση αντιμετώπιση από πλευράς της Ε.Ε.