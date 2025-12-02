Δεξαμενόπλοιο υπό ρωσική σημαία που είχε σαλπάρει από τη Ρωσία για τη Γεωργία και ήταν φορτωμένο με ηλιέλαιο δέχτηκε επίθεση στα ανοιχτά των ακτών της Τουρκίας, μα τα 13 μέλη του πληρώματός του ήταν καλά στην υγεία τους, ανέφερε η αρμόδια τουρκική αρχή την Τρίτη.

Το σκάφος, MIDVOLGA-2 , ανέφερε ότι δεχόταν επίθεση 130 χλμ από τις ακτές της Τουρκίας μα δεν ζήτησε βοήθεια και κατευθυνόταν προς τη Σινώπη, Ανέφερε το Διευθυντήριο Ναυτικών Θεμάτων μέσω Χ. Δεν έδωσε επιπλέον λεπτομέρειες, ωστόσο το NTV είπε ότι στην επίθεση συμμετείχε drone αυτοκτονίας.

Ερωτηθείς για την πιο πρόσφατη επίθεση, Τούρκος αξιωματούχος είπε ότι «τα απαραίτητα μηνύματα εστάλησαν στους εμπλεκομένους, περιλαμβανομένων των ουκρανικών αρχών» χωρίς να δώσει περαιτέρω στοιχεία.

Την Παρασκευή θαλάσσια drones της Ουκρανίας χτύπησαν δύο τάνκερ στα οποία είχαν επιβληθεί κυρώσεις από την Ουκρανία και συμμάχους της στη Δύση, καθώς κατευθύνονταν προς ρωσικό λιμάνι για να φορτώσουν πετρέλαιο που προοριζόταν για αγορές του εξωτερικού, καθώς το Κίεβο προσπαθεί να αυξήσει την πίεση στην πετρελαϊκή βιομηχανία της Τουρκίας.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είπε τη Δευτέρα πως οι επιθέσεις σε εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα είναι απαράδεκτες, απευθύνοντας προειδοποίηση προς «όλες τις πλευρές που σχετίζονται».

A Russian tanker carrying sunflower oil to #Georgia was reportedly attacked 80 miles off Türkiye’s #BlackSea coast. No injuries were reported, and the MIDVOLGA-2 continued toward Sinop. Turkish authorities are assessing the incident. #Russia #MaritimeSecurity pic.twitter.com/yAgtU7ZPDp — The Caspian Post (@thecaspianpost) December 2, 2025

A third attack has occurred in Turkey’s EEZ in the Black Sea.



The MIDVOLGA-2 tanker, carrying sunflower oil from Russia to Georgia, reported coming under attack while sailing 80 miles off our coast. pic.twitter.com/vWY9KypQ4N — Levent Kemal (@leventkemaI) December 2, 2025

Με πληροφορίες από Reuters