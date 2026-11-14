Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Δεξαμενόπλοιο συγκρούστηκε με το ελλιμενισμένο ποταμόπλοιο American Heritage στον ποταμό Μισισιπή, προκαλώντας την κλίση και τη βύθιση του σκάφους αναψυχής.

Όλοι οι επιβαίνοντες είναι σώοι, ενώ τριάντα δύο άτομα διακομίστηκαν σε νοσοκομεία με τραύματα που δεν κρίνονται ως κρίσιμα.

Το δεξαμενόπλοιο Atlantic Asphalt φέρεται να έχασε τον έλεγχο λόγω πιθανής βλάβης στο σύστημα πηδαλιουχίας κατά τη διάρκεια του ατυχήματος.

Οι αρχές ανέστειλαν την κυκλοφορία στον ποταμό, ενώ η ακτοφυλακή διεξάγει έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της σύγκρουσης.

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Δεξαμενόπλοιο συγκρούστηκε χθες Παρασκευή με πολυτελές ποταμόπλοιο που ήταν δεμένο στο λιμάνι της Νέας Ορλεάνης στον ποταμό Μισισιπή, με αποτέλεσμα το σκάφος αναψυχής να πάρει κλίση και να βυθιστεί, ανακοίνωσε η εταιρεία που το διαχειρίζεται προσθέτοντας όμως ότι όλοι οι επιβάτες είναι σώοι.

Η διαχειρίστρια εταιρεία American Cruise Lines επιβεβαίωσε σε ανάρτησή της στο X ότι το σκάφος της, το «American Heritage», ενεπλάκη σε σύγκρουση ενώ βρισκόταν ελλιμενισμένο στη Νέα Ορλεάνη.

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«Δεν έχουμε κανέναν αγνοούμενο, πράγμα που αποτελεί πραγματικό θαύμα στον Μισισιπή. Και αυτό οφείλεται σε όλους τους διασώστες που έσπευσαν πρώτοι στο σημείο», δήλωσε η δήμαρχος της Νέας Ορλεάνης Ελένα Μορένο στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου αργά το απόγευμα.

New Orleans Port right now This was filmed potentially by Port employee in NO. I do not have a name. Feel free to let me know so I can credit your work. Thank you. ☺️ https://t.co/MmkF2RKONm November 13, 2026

Η Μορένο πρόσθεσε ότι 32 επιβάτες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, όμως «κανείς τους δεν φέρει τραύματα που να χαρακτηρίζονται κρίσιμα». Σύμφωνα με τη δήμαρχο, περίπου 180 με 190 επιβάτες και μέλη πληρώματος βρίσκονταν στο ποταμόπλοιο τη στιγμή του ατυχήματος.

Το ατύχημα σημειώθηκε περίπου το μεσημέρι, όταν το τάνκερ «Atlantic Asphalt» «έχασε τον έλεγχο και συγκρούστηκε» με το ποταμόπλοιο, σημείωσε η Μορένο.

Καθώς οι επιβάτες άρχισαν να το εγκαταλείπουν, το κρουαζιερόπλοιο άρχισε να βυθίζεται και τελικά «πήρε κλίση και αναποδογύρισε», με αποτέλεσμα άνθρωποι να πέσουν στο ποτάμι, διευκρίνισε η δήμαρχος.

Η Μορένο εκτίμησε ότι η άμεση αντίδραση του προσωπικού των τοπικών, των πολιτειακών και των ομοσπονδιακών αρχών καθώς και των παρευρισκόμενων σε άλλα σκάφη συνέβαλε στη χωρίς θύματα απομάκρυνση των επιβατών του ποταμόπλοιου.

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⚠️ OFFICIAL UPDATE: All passengers and crew are accounted for with zero fatalities after the tanker Atlantic Asphalt struck the docked cruise ship American Heritage near the Port of New Orleans. 32 people were hospitalized with non-critical injuries. Search-and-rescue has ended as the USCG and NTSB investigate. Ship Crash – Mississippi River – American Heritage – Atlantic Asphalt – Port NOLA — GeoTechWar (@geotechwar) November 14, 2026

Το αμερικανικό Λιμενικό σε ανακοίνωσή του σημείωσε ότι η κυκλοφορία στον Μισισιπή, στην περιοχή όπου σημειώθηκε το ατύχημα, έχει ανασταλεί.

Η επικεφαλής της Ακτοφυλακής της Νέας Ορλεάνης Μέλανι Μπέρναμ δήλωσε στην εφημερίδα «New Orleans Advocate» ότι το δεξαμενόπλοιο φαίνεται ότι παρουσίασε κάποιου είδους βλάβη στο σύστημα πηδαλιουχίας, ωστόσο τα αίτια του συμβάντος παραμένουν υπό διερεύνηση.

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Watch the moment a tanker struck a cruise ship in New Orleans. Rescues are underway. 📷: Kern Studios https://t.co/ZPspGtM0Yr https://t.co/O1qGr8kImf — wdsu (@wdsu) November 13, 2026

Η Μπέρναμ πρόσθεσε ότι η διερεύνηση του περιστατικού «θα χρειαστεί χρόνο (…) Πιθανόν θα έχω κάποιες εσωτερικές πληροφορίες και μια σαφή αίσθηση της κατεύθυνσης (της έρευνας) σε λίγες μέρες».

Από την πλευρά του ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξήρε το «απίστευτο έργο διάσωσης από τις ομάδες άμεσης επέμβασης», γράφοντας στο Truth Social: «Είναι αξιοθαύμαστο ότι δεν σκοτώθηκε κανείς σε αυτή τη μεγάλη σύγκρουση».

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