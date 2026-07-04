Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου σχεδιάζουν να πραγματοποιήσουν συνάντηση στον Λευκό Οίκο μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Οι δύο ηγέτες επιβεβαίωσαν τη βούλησή τους για τη συνάντηση κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχαν πρόσφατα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εκτίμησε ότι δεν θα υπάρξει στρατιωτική κλιμάκωση με το Ιράν λόγω των τρεχουσών εξελίξεων στη χώρα.

Στενοί συνεργάτες του Τραμπ παραμένουν επιφυλακτικοί απέναντι στους χειρισμούς του Ισραηλινού πρωθυπουργού σχετικά με το Ιράν και τον Λίβανο.

Η επικείμενη επίσκεψη αποκτά ιδιαίτερη πολιτική σημασία για τον Μπενιαμίν Νετανιάχου ενόψει των εκλογών που διεξάγονται τον Οκτώβριο.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ζήτησε συνάντηση στον Λευκό Οίκο, με τις δύο πλευρές να εξετάζουν το ενδεχόμενο αυτή να πραγματοποιηθεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Αν και η ακριβής ημερομηνία δεν έχει οριστικοποιηθεί, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να συναντηθούν σύντομα στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε μια περίοδο ιδιαίτερα κρίσιμη για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Μιλώντας στο Axios, ο Τραμπ εμφανίστηκε ιδιαίτερα βέβαιος για τη σχέση του με τον Νετανιάχου, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι οι σχέσεις τους βρίσκονται σε πολύ καλό επίπεδο. Η συνάντηση, εφόσον πραγματοποιηθεί, θα είναι η πρώτη μετά την τελευταία τους επαφή στον Λευκό Οίκο, κατά την οποία είχαν συζητήσει εκτενώς τις εξελίξεις γύρω από το Ιράν.

Advertisement

Advertisement

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης στην κατάσταση με την Τεχεράνη, υποστηρίζοντας ότι η ιρανική πλευρά επιδιώκει την επίτευξη συμφωνίας. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι συνομιλίες έχουν διακοπεί προσωρινά για μία εβδομάδα λόγω των τελετών που ακολουθούν τον θάνατο του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ενώ εξέφρασε την εκτίμηση ότι στο διάστημα αυτό δεν θα υπάρξει στρατιωτική κλιμάκωση ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Παράλληλα, ο Τραμπ σχολίασε τις εικόνες από την κηδεία του Χαμενεΐ, δηλώνοντας ότι εξεπλάγη από τις εκδηλώσεις πένθους, καθώς θεωρούσε πως μεγάλο μέρος του ιρανικού λαού ήταν αντίθετο προς τον ανώτατο ηγέτη της χώρας.

Από την πλευρά του, το γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Τραμπ για να του ευχηθεί με αφορμή την 250ή επέτειο της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Κατά τη συνομιλία τους επιβεβαίωσαν τη βούλησή τους να πραγματοποιήσουν σύντομα συνάντηση στις ΗΠΑ, επισημαίνοντας τη σημασία της στρατηγικής συνεργασίας των δύο χωρών.

Πίσω από τις δημόσιες δηλώσεις περί στενής συνεργασίας, πάντως, εξακολουθούν να υπάρχουν διαφωνίες σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. Σύμφωνα με πληροφορίες από αμερικανικούς κύκλους, στενοί συνεργάτες του Τραμπ εμφανίζονται επιφυλακτικοί απέναντι στους χειρισμούς του Νετανιάχου, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το Ιράν και τις εξελίξεις στον Λίβανο. Την ίδια ώρα, μια συνάντηση στον Λευκό Οίκο αποκτά ιδιαίτερη πολιτική σημασία για τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, καθώς εισέρχεται σε προεκλογική περίοδο ενόψει των εκλογών του Οκτωβρίου.