Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το άλογο Hugo κατέκτησε τον τίτλο του ψηλότερου εν ζωή αλόγου στον κόσμο, φτάνοντας το ύψος των 1,99 μέτρων.

Η Έμα Φίλιπς περιστρέφει ένα ξύλινο τραπέζι 77 φορές μέσα σε 30 δευτερόλεπτα με τα πόδια της.

Ο Αντρέα Μαράτσι κατασκεύασε το στενότερο αυτοκίνητο του κόσμου, το οποίο διαθέτει πλάτος μόλις 50,2 εκατοστά και χωρά έναν μόνο οδηγό.

Η Σούζαν Μπρος κατέχει πλέον το ρεκόρ της μεγαλύτερης συλλογής αντικειμένων με θέμα τους βατράχους, έχοντας συγκεντρώσει 13.201 διαφορετικά κομμάτια.

Ο Ρέμι Σκόφιλντ αναγνωρίστηκε ως ο άνθρωπος με τα περισσότερα τατουάζ, τα οποία καλύπτουν το 90% του σώματός του.

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Από ένα πανύψηλο άλογο και έναν άνδρα που έχει καλύψει σχεδόν ολόκληρο το σώμα του με τατουάζ, μέχρι μια γυναίκα που περιστρέφει τραπέζια χρησιμοποιώντας μόνο τα πόδια της, τα νέα ρεκόρ που καταγράφονται στο Παγκόσμιο Ρεκόρ Γκίνες είναι για ακόμη μία φορά εντυπωσιακά και ασυνήθιστα.

Το ψηλότερο άλογο στα ρεκόρ Γκίνες

Ο Hugo κατέκτησε τον τίτλο του ψηλότερου εν ζωή αλόγου στον κόσμο. Το ύψος του φτάνει τα 1,99 μέτρα και η μέτρησή του έγινε επίσημα από κτηνίατρο, χωρίς να φορά παπούτσια, ώστε να διασφαλιστεί η ακρίβεια. Παρά το εντυπωσιακό του μέγεθος, και οι δύο γονείς του είχαν φυσιολογικό ύψος.

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Η ιδιοκτήτριά του περιγράφει τον Hugo ως ένα ιδιαίτερα ήρεμο και φιλικό άλογο, παρομοιάζοντάς τον με «ένα τεράστιο σκυλί».

That's neigh bother! Britain claims two equine firsts in Guinness World Records https://t.co/jNV1nrEcHR September 9, 2026

77 περιστροφές τραπεζιού με τα πόδια

Στα νέα ρεκόρ βρίσκεται και η 36χρονη Έμα Φίλιπς από τη Νέα Ζηλανδία, η οποία ζει στο Λονδίνο. Η ίδια κατάφερε να περιστρέψει ένα ξύλινο τραπέζι 77 φορές μέσα σε 30 δευτερόλεπτα, χρησιμοποιώντας αποκλειστικά τα πόδια της.

Η Φίλιπς ασχολείται με αυτή την ιδιαίτερη μορφή ακροβατικής από το 2009. Στο πλαίσιο της προετοιμασίας της ταξίδεψε μέχρι την Κίνα, όπου προπονήθηκε σε εξειδικευμένες σχολές.

Για την επίτευξη του ρεκόρ ξαπλώνει ανάσκελα σε ειδική καρέκλα και περιστρέφει με τα πόδια της ένα ξύλινο τραπέζι που ζυγίζει σχεδόν 10 κιλά. Η ίδια χαρακτηρίζει την προσπάθεια ιδιαίτερα απαιτητική, καθώς απαιτεί ταχύτητα, σωστή αναπνοή, δύναμη στον κορμό και απόλυτο έλεγχο των κινήσεων.

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Το στενότερο αυτοκίνητο που μπορεί να κυκλοφορήσει

Ένα ακόμη ιδιαίτερο ρεκόρ αφορά τον Αντρέα Μαράτσι, ο οποίος δημιούργησε το στενότερο αυτοκίνητο που μπορεί να κινηθεί κανονικά στον δρόμο. Το όχημα έχει πλάτος μόλις 50,2 εκατοστά.

The world's narrowest functioning car is just 50 cm wide. 😳🚗



Built by Andrea Marazzi from a 1993 Fiat Panda, it looks like someone accidentally compressed a car file and hit "save."



Proof that if auto enthusiasts are given enough time, they'll build absolutely anything. 😂 pic.twitter.com/ahDnndU16I — Kaptan Hindustan™ (@KaptanHindustan) August 21, 2026

Το εσωτερικό του είναι αρκετά μικρό ώστε να χωρά ουσιαστικά μόνο ο οδηγός, ενώ διαθέτει ένα μικροσκοπικό τιμόνι. Η εμφάνισή του θυμίζει περισσότερο την πλώρη ενός πλοίου ή ενός γιοτ παρά ένα συμβατικό αυτοκίνητο. Για την οδήγηση τη νύχτα διαθέτει έναν μόνο προβολέα.

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Η μεγαλύτερη συλλογή αντικειμένων με θέμα τους βατράχους

Η Σούζαν Μπρος από τις ΗΠΑ κατάφερε να κατακτήσει ένα ρεκόρ που αποτελούσε προσωπικό της στόχο εδώ και δεκαετίες.

Η συλλογή της περιλαμβάνει συνολικά 13.201 αντικείμενα που σχετίζονται με βατράχους, αριθμός που της χάρισε τον τίτλο για τη μεγαλύτερη σχετική συλλογή στον κόσμο. Το επίτευγμα καταγράφηκε στις 12 Ιανουαρίου 2026.

Ο άνθρωπος με τα περισσότερα τατουάζ

Στο Guinness World Records 2027 περιλαμβάνεται και ο Ρέμι Σκόφιλντ από τον Καναδά, ο οποίος αναγνωρίστηκε ως ο άνθρωπος με τα περισσότερα τατουάζ στον κόσμο.

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Η αγάπη του για τα τατουάζ είναι γνωστή εδώ και χρόνια. Το 2024 είχε γίνει γνωστό ότι είχε ξοδέψει σχεδόν 240.000 λίρες για τα τατουάζ του, τα οποία πλέον καλύπτουν περίπου το 90% του σώματός του και περιλαμβάνουν πολλαπλές στρώσεις.

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Γιγαντιαίο πιστολάκι

Ξεχωριστή θέση έχει και ένα γιγαντιαίο πιστολάκι μαλλιών που δημιούργησε η Ρουθ Άμος, μετατρέποντας σε πραγματικότητα μια ιδέα παιδιών. Η κατασκευή προέκυψε μέσα από μια πρόκληση που συγκέντρωσε περισσότερες από 5.000 προτάσεις από παιδιά ηλικίας 4 έως 11 ετών.

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https://t.co/FfTWUj9jge Kids Invent Stuff: Yorkshire inventor who sent robot chicken up to space and made world's largest electric toothbrush makes Guinness World Record books again with giant hairdryer — The Yorkshire Post (@yorkshirepost) September 10, 2026

Ο επικεφαλής των Ρεκόρ Γκίνες, ανέφερε ότι οι υπεύθυνοι του οργανισμού εξέτασαν δεκάδες χιλιάδες αιτήσεις από ανθρώπους που προσπάθησαν να καταρρίψουν υπάρχοντα ρεκόρ, προκειμένου να δημιουργήσουν τη νέα έκδοση.

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new exciting folding thing 📗✨ pic.twitter.com/vfBhQNjOwz — Guinness World Records (@GWR) September 9, 2026

Όπως σημείωσε τα βρεαβεία Γκίνες συγκεντρώνουν στατιστικά στοιχεία, πληροφορίες, φωτογραφίες και ιστορίες ανθρώπων που ξεχώρισαν για το θάρρος, την επιμονή, το πάθος και την αποφασιστικότητά τους.

From the world's tallest horse, to the largest frog collection — Guinness World Records has just announced its newest honorees. pic.twitter.com/Ac2J7yJctJ — ABC News (@ABC) September 10, 2026

Με πληροφορίες από: mirror.co.uk