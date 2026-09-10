Ai Key Takeaways
Σχετικά με αυτή την περίληψη
Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου.
Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο.
Σχετικά με αυτή την περίληψη
Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου.
Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο.
- Το άλογο Hugo κατέκτησε τον τίτλο του ψηλότερου εν ζωή αλόγου στον κόσμο, φτάνοντας το ύψος των 1,99 μέτρων.
- Η Έμα Φίλιπς περιστρέφει ένα ξύλινο τραπέζι 77 φορές μέσα σε 30 δευτερόλεπτα με τα πόδια της.
- Ο Αντρέα Μαράτσι κατασκεύασε το στενότερο αυτοκίνητο του κόσμου, το οποίο διαθέτει πλάτος μόλις 50,2 εκατοστά και χωρά έναν μόνο οδηγό.
- Η Σούζαν Μπρος κατέχει πλέον το ρεκόρ της μεγαλύτερης συλλογής αντικειμένων με θέμα τους βατράχους, έχοντας συγκεντρώσει 13.201 διαφορετικά κομμάτια.
- Ο Ρέμι Σκόφιλντ αναγνωρίστηκε ως ο άνθρωπος με τα περισσότερα τατουάζ, τα οποία καλύπτουν το 90% του σώματός του.
Από ένα πανύψηλο άλογο και έναν άνδρα που έχει καλύψει σχεδόν ολόκληρο το σώμα του με τατουάζ, μέχρι μια γυναίκα που περιστρέφει τραπέζια χρησιμοποιώντας μόνο τα πόδια της, τα νέα ρεκόρ που καταγράφονται στο Παγκόσμιο Ρεκόρ Γκίνες είναι για ακόμη μία φορά εντυπωσιακά και ασυνήθιστα.
Το ψηλότερο άλογο στα ρεκόρ Γκίνες
Ο Hugo κατέκτησε τον τίτλο του ψηλότερου εν ζωή αλόγου στον κόσμο. Το ύψος του φτάνει τα 1,99 μέτρα και η μέτρησή του έγινε επίσημα από κτηνίατρο, χωρίς να φορά παπούτσια, ώστε να διασφαλιστεί η ακρίβεια. Παρά το εντυπωσιακό του μέγεθος, και οι δύο γονείς του είχαν φυσιολογικό ύψος.
Η ιδιοκτήτριά του περιγράφει τον Hugo ως ένα ιδιαίτερα ήρεμο και φιλικό άλογο, παρομοιάζοντάς τον με «ένα τεράστιο σκυλί».
77 περιστροφές τραπεζιού με τα πόδια
Στα νέα ρεκόρ βρίσκεται και η 36χρονη Έμα Φίλιπς από τη Νέα Ζηλανδία, η οποία ζει στο Λονδίνο. Η ίδια κατάφερε να περιστρέψει ένα ξύλινο τραπέζι 77 φορές μέσα σε 30 δευτερόλεπτα, χρησιμοποιώντας αποκλειστικά τα πόδια της.
Η Φίλιπς ασχολείται με αυτή την ιδιαίτερη μορφή ακροβατικής από το 2009. Στο πλαίσιο της προετοιμασίας της ταξίδεψε μέχρι την Κίνα, όπου προπονήθηκε σε εξειδικευμένες σχολές.
Για την επίτευξη του ρεκόρ ξαπλώνει ανάσκελα σε ειδική καρέκλα και περιστρέφει με τα πόδια της ένα ξύλινο τραπέζι που ζυγίζει σχεδόν 10 κιλά. Η ίδια χαρακτηρίζει την προσπάθεια ιδιαίτερα απαιτητική, καθώς απαιτεί ταχύτητα, σωστή αναπνοή, δύναμη στον κορμό και απόλυτο έλεγχο των κινήσεων.
Το στενότερο αυτοκίνητο που μπορεί να κυκλοφορήσει
Ένα ακόμη ιδιαίτερο ρεκόρ αφορά τον Αντρέα Μαράτσι, ο οποίος δημιούργησε το στενότερο αυτοκίνητο που μπορεί να κινηθεί κανονικά στον δρόμο. Το όχημα έχει πλάτος μόλις 50,2 εκατοστά.
Το εσωτερικό του είναι αρκετά μικρό ώστε να χωρά ουσιαστικά μόνο ο οδηγός, ενώ διαθέτει ένα μικροσκοπικό τιμόνι. Η εμφάνισή του θυμίζει περισσότερο την πλώρη ενός πλοίου ή ενός γιοτ παρά ένα συμβατικό αυτοκίνητο. Για την οδήγηση τη νύχτα διαθέτει έναν μόνο προβολέα.
Η μεγαλύτερη συλλογή αντικειμένων με θέμα τους βατράχους
Η Σούζαν Μπρος από τις ΗΠΑ κατάφερε να κατακτήσει ένα ρεκόρ που αποτελούσε προσωπικό της στόχο εδώ και δεκαετίες.
Η συλλογή της περιλαμβάνει συνολικά 13.201 αντικείμενα που σχετίζονται με βατράχους, αριθμός που της χάρισε τον τίτλο για τη μεγαλύτερη σχετική συλλογή στον κόσμο. Το επίτευγμα καταγράφηκε στις 12 Ιανουαρίου 2026.
Ο άνθρωπος με τα περισσότερα τατουάζ
Στο Guinness World Records 2027 περιλαμβάνεται και ο Ρέμι Σκόφιλντ από τον Καναδά, ο οποίος αναγνωρίστηκε ως ο άνθρωπος με τα περισσότερα τατουάζ στον κόσμο.
Η αγάπη του για τα τατουάζ είναι γνωστή εδώ και χρόνια. Το 2024 είχε γίνει γνωστό ότι είχε ξοδέψει σχεδόν 240.000 λίρες για τα τατουάζ του, τα οποία πλέον καλύπτουν περίπου το 90% του σώματός του και περιλαμβάνουν πολλαπλές στρώσεις.
Γιγαντιαίο πιστολάκι
Ξεχωριστή θέση έχει και ένα γιγαντιαίο πιστολάκι μαλλιών που δημιούργησε η Ρουθ Άμος, μετατρέποντας σε πραγματικότητα μια ιδέα παιδιών. Η κατασκευή προέκυψε μέσα από μια πρόκληση που συγκέντρωσε περισσότερες από 5.000 προτάσεις από παιδιά ηλικίας 4 έως 11 ετών.
Ο επικεφαλής των Ρεκόρ Γκίνες, ανέφερε ότι οι υπεύθυνοι του οργανισμού εξέτασαν δεκάδες χιλιάδες αιτήσεις από ανθρώπους που προσπάθησαν να καταρρίψουν υπάρχοντα ρεκόρ, προκειμένου να δημιουργήσουν τη νέα έκδοση.
Όπως σημείωσε τα βρεαβεία Γκίνες συγκεντρώνουν στατιστικά στοιχεία, πληροφορίες, φωτογραφίες και ιστορίες ανθρώπων που ξεχώρισαν για το θάρρος, την επιμονή, το πάθος και την αποφασιστικότητά τους.
Με πληροφορίες από: mirror.co.uk