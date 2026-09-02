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Η Chardonnay ανήκει στην οικογένεια Australian shepherd και ένα από τα χόμπι της είναι να σπάει τα ρεκόρ Γκίνες το ένα μετά το άλλο. Η τετράποδη πρωταθλήτρια έχει ήδη καταφέρει να κάνει ρεκόρ σε δύο διαφορετικές κατηγορίες, σημειώνοντας το ταχύτερο σλάλομ ανάμεσα σε 10 στεφάνια, με χρόνο 7,37 δευτερόλεπτα, αλλά και την καλύτερη επίδοση στα ταχύτερα άλματα πάνω από 10 βάθρα.

Το δεύτερο ρεκόρ ήρθε μέσα στο καλοκαίρι, στο Έντμοντον του Καναδά, όπου η Chardonnay χρειάστηκε να κινηθεί πάνω στην πλάτη συνολικά 56 ανθρώπων.

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Η επίδοσή της ήταν ταχύτερη από εκείνη των υπολοίπων συμμετεχόντων και της χάρισε μια ακόμη θέση στα Guinness World Records, τα οποία ανακοίνωσαν επίσημα τη διάκριση την Κυριακή.

Πίσω από τις επιτυχίες της Chardonnay βρίσκεται η κηδεμόνας και εκπαιδεύτριά της, Jennifer Fraser, η οποία έχει καταφέρει να οδηγήσει τους σκύλους της στην κατάκτηση συνολικά 19 επίσημων ρεκόρ Γκίνες.

Τη μερίδα του λέοντος κατέχει ο Daiquiri, ένας ακόμη Australian shepherd, ο οποίος έχει ξεχωρίσει σε μια σειρά από ιδιαίτερες δοκιμασίες. Μεταξύ των ρεκόρ που έχουν καταγραφεί στο όνομά του είναι:

Περισσότερα tricks σε ένα λεπτό (60),



Ταχύτερος χρόνος για να περπατήσεις 30 μέτρα με έναν σκύλο που περνάει μέσα από πόδια (13.55 δευτερόλεπτα),



Ταχύτερος χρόνος ολοκλήρωσης πέντε τρεξιμάτων σε τοίχο από σκύλο (9.240 δευτερόλεπτα)



Περισσότερα ρούχα που “πήρε” σκύλος από σκοινί απλώματος σε ένα λεπτό (18)



Περισσότερες κάλτσες που έβγαλε σκύλος από πόδια ανθρώπων σε 30’’ (37)



Ταχύτερος χρόνος για να περπατήσει 30 μέτρα άνθρωπος με τις πατούσες σκύλου στα πόδια του (42.03).



Περισσότερα παιχνίδια που ανασύρθηκαν από σκύλο σε ένα λεπτό (15).