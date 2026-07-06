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Οι σχέσεις που μέχρι πρότινος χαρακτηρίζονταν από θερμό κλίμα ανάμεσα στην Τζόρτζια Μελόνι και τον Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται πως έχουν περάσει σε περίοδο έντασης. Τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για νέα φραστική επίθεση του Αμερικανού προέδρου εναντίον της Ιταλίδας πρωθυπουργού.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, συνοδεύοντας μια κοινή φωτογραφία του με την Μελόνι, ο Τραμπ έγραψε τη φράση «χρειάζονται περιοριστικά μέτρα». Η ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Corriere della Sera σχολίασε ότι η συγκεκριμένη δήλωση έγινε μία ημέρα πριν από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.

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Σύμφωνα με την Corriere della Sera, η νέα αυτή λεκτική επίθεση ενδέχεται να δυσκολέψει τις προσπάθειες επαναπροσέγγισης στις σχέσεις μεταξύ της Ρώμης και της Ουάσιγκτον.

Οι δύο ηγέτες είχαν ήδη βρεθεί σε έντονη αντιπαράθεση εξαιτίας της στάσης που επέλεξε να τηρήσει η Ιταλία στη σύρραξη μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν.