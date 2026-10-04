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Οι γεωτρήσεις και οι σαρώσεις με ραντάρ σε δώδεκα σημεία δεν εντόπισαν μητρικό πέτρωμα, ενισχύοντας τις υποθέσεις των επιστημόνων.

Η ερευνητική ομάδα αναλύει δείγματα εδάφους αναζητώντας οργανική ύλη που θα μπορούσε να υποδηλώνει την παρουσία αποσυντεθειμένου ξύλου.

Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων αναμένονται να προσφέρουν περισσότερα στοιχεία για την πιθανή σύνδεση της περιοχής με το βιβλικό πλοίο.

Παρά τις ενδείξεις, οι ερευνητές διευκρινίζουν ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και δεν υπάρχουν ακόμη οριστικές αποδείξεις για την ταυτότητα του σχηματισμού.

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Νέα στοιχεία από τις έρευνες στην ανατολική Τουρκία φέρνουν ξανά στο προσκήνιο ένα από τα πιο γνωστά μυστήρια της Βίβλου: την Κιβωτό του Νώε. Ο μυστηριώδης σχηματισμός Ντουρουπινάρ, κοντά στο Αραράτ, βρίσκεται για ακόμη μία φορά στο επίκεντρο των ερευνητών, καθώς τα ευρήματα της περιοχής φαίνεται να ενισχύουν τις θεωρίες που τον συνδέουν με τη θρυλική Κιβωτό.

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«Δεν εντοπίσαμε μητρικό πέτρωμα» στις γεωτρήσεις

Νέα δεδομένα υποστηρίζει ότι έχουν προκύψει από τις έρευνες στην περιοχή του Ντουρουπινάρ ο Άντριου Τζόουνς, επικεφαλής της ομάδας Noah’s Ark Scans. Όπως ανέφερε, οι γεωτρήσεις, οι δειγματοληψίες εδάφους και οι σαρώσεις με ραντάρ διείσδυσης εδάφους δίνουν πλέον στους ερευνητές περισσότερα στοιχεία για τον μυστηριώδη σχηματισμό.

Μιλώντας στη New York Post, ο Τζόουνς υποστήριξε ότι η έρευνα βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο και πως οι επιστήμονες αναμένουν τα αποτελέσματα της ανάλυσης των δειγμάτων εδάφους, η οποία πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Σεβάστειας.

Σχηματισμός Ντουρουπινάρ, κοντά στο Ντογουμπαγιαζίτ της Τουρκίας – Πηγή: iSTOCK

Ο ίδιος απέρριψε, παράλληλα, την άποψη ότι τα ευρήματα από τις προηγούμενες σαρώσεις μπορεί να αφορούν απλώς συμπαγή βράχο ή τμήμα του φυσικού μητρικού πετρώματος.

Όπως είπε χαρακτηριστικά, έχουν πραγματοποιηθεί γεωτρήσεις σε περισσότερα από 12 διαφορετικά σημεία της περιοχής, χωρίς να εντοπιστεί μητρικό πέτρωμα.

The evidence is all leading to this being the resting place of Noah’s Ark, but we still have a lot of work to do in order to make it irrefutable. Thank you to Fox News for covering our ground-breaking study happening here in the mountains of Ararat. The Noah’s Ark 2026 Expedition is in partnership with Sivas Cumhuriyet University and Noah’s ark Scans under the leadership of Prof. Dr. Cenker Atila. — Noahs Ark Scans (@noahsarkscans) October 2, 2026

Οργανική ύλη και κιβωτός του Νώε

Σύμφωνα με τον Τζόουνς, οι γεωτρήσεις αποκάλυψαν πλούσιο, μαύρο έδαφος, το οποίο οι ερευνητές σκοπεύουν να εξετάσουν για την παρουσία οργανικής ύλης στο Πανεπιστήμιο της Άγκυρας.

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«Η Κιβωτός του Νώε ήταν ένα τεράστιο ξύλινο πλοίο, σύμφωνα με τη Βίβλο. Καθώς το ξύλο αποσυντίθεται, θα πρέπει να βρίσκουμε αυξημένη οργανική ύλη», είπε.

Οι ερευνητές ελπίζουν ότι οι αναλύσεις θα δείξουν ενδείξεις ανθρώπινης δραστηριότητας ή υλικά που θα μπορούσαν να συνδέονται με αποσυντεθειμένο ξύλο.

Ο Τζόουνς επικαλέστηκε επίσης έρευνα εδάφους του 2024, σύμφωνα με την οποία η οργανική ύλη στο εσωτερικό του σχηματισμού ήταν τριπλάσια από εκείνη σε δείγματα που ελήφθησαν έξω από αυτόν.

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Ωστόσο, τα ευρήματα δεν αποτελούν ακόμη απόδειξη ότι η Κιβωτός βρίσκεται στην περιοχή, καθώς η έρευνα και οι αναλύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη.

(Με πληροφορίες από NewYorkPost)

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