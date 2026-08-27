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Η Άγκυρα προειδοποιεί ότι η συγκεκριμένη στρατιωτική εγκατάσταση ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά την ειρήνη και τις διμερείς σχέσεις καλής γειτονίας στο Αιγαίο.

Παράλληλα, το τουρκικό υπουργείο χαρακτηρίζει ως θετικό βήμα τη μεταφορά του συστήματος αεράμυνας Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη.

Η τουρκική πλευρά δηλώνει ότι θα συνεχίσει να προστατεύει τα δικαιώματά της, στηρίζοντας κινήσεις που συνάδουν με το διεθνές δίκαιο.

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Νέα επίθεση κατά της Ελλάδας με επίκεντρο τη Ρόδο εξαπέλυσε το τουρκικό υπουργείο Εθνικής Άμυνας, επαναφέροντας στο προσκήνιο τις πάγιες αιτιάσεις της Άγκυρας περί «αποστρατιωτικοποιημένου καθεστώτος» των ελληνικών νησιών.

Αφορμή αποτέλεσε η δημιουργία βάσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UAV) στη Ρόδο. Το τουρκικό υπουργείο υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη εγκατάσταση παραβιάζει το καθεστώς που, σύμφωνα με την τουρκική ερμηνεία, διέπει το νησί.

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«Η δημιουργία βάσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UAV) στη Ρόδο αποτελεί παραβίαση του αποστρατιωτικοποιημένου καθεστώτος του νησιού», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.

Η Άγκυρα ανεβάζει ακόμη περισσότερο τους τόνους, προειδοποιώντας ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη, κατά την εκτίμησή της, μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

«Είναι σαφές ότι αυτή η κίνηση θα βλάψει την ειρήνη και τις σχέσεις καλής γειτονίας στο Αιγαίο», αναφέρει το τουρκικό υπουργείο, προσθέτοντας ότι η Τουρκία «θα συνεχίσει να προστατεύει με αποφασιστικότητα τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της που απορρέουν από τις διεθνείς συνθήκες».

«Θετική εξέλιξη» για τους Patriot στην Κρήτη

Στην ίδια ανακοίνωση, η τουρκική πλευρά σχολιάζει και τη μεταφορά του συστήματος αεράμυνας Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη, χαρακτηρίζοντας την απόφαση της Αθήνας «θετικό βήμα».

Το τουρκικό υπουργείο υποστηρίζει ότι η μετακίνηση των συστημάτων αποτελεί ουσιαστικά διόρθωση μιας «λανθασμένης πρακτικής».

«Αξιολογούμε την απόφαση για μεταφορά των συστημάτων αεράμυνας Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη ως ένα θετικό βήμα προς την κατεύθυνση της ανατροπής της υφιστάμενης λανθασμένης πρακτικής», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

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Η Άγκυρα επιχειρεί, παράλληλα, να παρουσιάσει τη θέση της ως μέρος μιας ευρύτερης ρητορικής περί ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή, δηλώνοντας ότι θα στηρίζει, όπως αναφέρει, κάθε κίνηση που συνάδει με το διεθνές δίκαιο και τις διεθνείς υποχρεώσεις.

«Ως Τουρκία, θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε κάθε εποικοδομητικό βήμα που θα συμβάλει στην ενίσχυση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή μας και θα είναι σύμφωνο με το διεθνές δίκαιο και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις συνθήκες», σημειώνει το τουρκικό υπουργείο.

Η νέα ανακοίνωση της Άγκυρας επαναφέρει έτσι με ένταση στο προσκήνιο το ζήτημα του καθεστώτος των ελληνικών νησιών, με τη Ρόδο να βρίσκεται αυτή τη φορά στο επίκεντρο των τουρκικών αιτιάσεων.

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