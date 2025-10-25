Παρά τα ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας μετά την πρώτη του νύχτα στη φυλακή La Santé του Παρισιού, νέα βίντεο που κυκλοφόρησαν στα κοινωνικά δίκτυα δείχνουν τον Νικολά Σαρκοζί να γίνεται και πάλι στόχος συγκρατουμένων του. Στις εικόνες φαίνονται κρατούμενοι να φωνάζουν το όνομά του μέσα στη νύχτα, να τον βρίζουν και να τον απειλούν, παρά τις αυστηρές οδηγίες της διεύθυνσης των φυλακών.

Την προηγούμενη ημέρα, τρεις κρατούμενοι είχαν ήδη τεθεί υπό κράτηση μετά τη διαρροή ενός πρώτου βίντεο, στο οποίο καταγράφονταν ρητές απειλές εναντίον του πρώην προέδρου. Η εισαγγελία του Παρισιού επιβεβαίωσε ότι έχουν κατασχεθεί δύο κινητά τηλέφωνα και ότι ξεκίνησε έρευνα για απειλές κατά της ζωής του Σαρκοζί. Η υπόθεση έχει ανατεθεί στην αστυνομία, η οποία εξετάζει πώς τα βίντεο διέρρευσαν από το εσωτερικό του σωφρονιστικού ιδρύματος.

Η αντίδραση του υπουργού Δικαιοσύνης

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Ζεράλντ Νταρμανέν καταδίκασε απερίφραστα τα περιστατικά, προειδοποιώντας ότι η κατάσταση αποτελεί πραγματικό κίνδυνο για τον πρώην πρόεδρο. «Αυτό το βίντεο δείχνει πως υπάρχει κίνδυνος για τον πρόεδρο Νικολά Σαρκοζί και ότι πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στις συνθήκες κράτησής του», δήλωσε, υποσχόμενος αυστηρή αντίδραση και μετακινήσεις κρατουμένων.

Σύμφωνα με τον Νταρμανέν, οι εμπλεκόμενοι κρατούμενοι θα οδηγηθούν ενώπιον δικαστή, ενώ ορισμένοι θα μεταφερθούν σε πτέρυγα πειθαρχίας και άλλοι σε διαφορετικές φυλακές. «Δεν πρόκειται να πάρουμε κανένα ρίσκο», τόνισε.

Παρά τις προειδοποιήσεις της εισαγγελίας για ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων, ο Νταρμανέν ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να επισκεφθεί προσωπικά τη φυλακή La Santé για να διαπιστώσει πώς εφαρμόζονται τα μέτρα ασφαλείας γύρω από τον Σαρκοζί. Η επίσκεψη αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσα στις επόμενες ημέρες, υπό αυξημένα μέτρα προστασίας.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει πολιτική και κοινωνική αντιπαράθεση στη Γαλλία για την ασφάλεια των κρατουμένων, ειδικά όταν πρόκειται για πρώην πολιτικούς ή δημόσια πρόσωπα. Πολλοί αναλυτές επισημαίνουν ότι η φυλακή La Santé, αν και θεωρείται υψίστης ασφαλείας, δεν διαθέτει υποδομές απομόνωσης ανάλογες με εκείνες που απαιτούνται για την προστασία ενός πρώην αρχηγού κράτους.

Ο Σαρκοζί, που καταδικάστηκε για παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας και απόπειρα διαφθοράς δικαστικού, εκτίει ποινή φυλάκισης τριών ετών, εκ των οποίων το ένα εντός σωφρονιστικού καταστήματος.

«Η εικόνα της Δημοκρατίας δοκιμάζεται»

Η έντονη δημοσιότητα γύρω από τη φυλάκιση του Σαρκοζί έχει πυροδοτήσει έντονο δημόσιο διάλογο για το αν η Γαλλία πρέπει να αντιμετωπίζει πρώην ηγέτες ως απλούς κρατούμενους ή με ειδικό καθεστώς προστασίας. Σχολιαστές τονίζουν ότι, ανεξάρτητα από την καταδίκη του, η εικόνα ενός πρώην προέδρου που απειλείται στη φυλακή δημιουργεί πολιτικό και θεσμικό τραύμα για τη Γαλλική Δημοκρατία.

