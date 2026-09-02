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Τύχη μέσα στην ατυχία είχε ένας άνδρας στο Στάτεν Άιλαντ της Νέας Υόρκης, καθώς χτυπήθηκε από κεραυνό την ώρα που έβγαινε από το σπίτι του, ενώ στην περιοχή επικρατούσαν άσχημες καιρικές συνθήκες.

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο Τόμας Φάμι ετοιμαζόταν να φύγει από την κατοικία του προκειμένου να μεταβεί σε ένα προγραμματισμένο ραντεβού στον οδοντίατρο, όταν δέχθηκε το χτύπημα του κεραυνού.

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Περιγράφοντας τις πρώτες στιγμές μετά το περιστατικό, ο ίδιος ανέφερε: «Μόλις με χτύπησε ο κεραυνός, οι πρώτες αισθήσεις που ένιωσα σε ολόκληρο το σώμα μου ήταν κάτι εντελώς πρωτόγνωρο. Μούδιασμα, μυρμήγκιασμα, πόνος, μια αίσθηση καψίματος παντού».

Staten Island man struck by lightning while walking to a dentist appointment.



Thomas Fahmy says he is grateful to be alive and went to church on Sunday to thank God for giving him another chance.



"Once the lightning bolt struck me, the initial sensations that I had throughout… pic.twitter.com/Ns11TGqB23 September 1, 2026

Παρότι χρειάστηκε να παραμείνει όλη τη νύχτα στο νοσοκομείο, ο Φάμι στάθηκε ιδιαίτερα τυχερός, καθώς δεν υπέστη εγκαύματα από το χτύπημα.

«Καθόλου εγκαύματα. Έκανα πολλαπλές εξετάσεις σε όλο το σώμα μου και δεν βρέθηκε κανένα έγκαυμα. Την Κυριακή πήγα στην εκκλησία για να ευχαριστήσω τον Θεό», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, όπως αποκάλυψε ο ίδιος, η εμπειρία αυτή τον έκανε να αισθανθεί ακόμη πιο τυχερός. Μία ημέρα μετά το περιστατικό, αγόρασε ένα δελτίο του λαχείου Mega Millions, σε μια κίνηση που έδωσε ακόμη μία διάσταση στην απίστευτη περιπέτειά του.