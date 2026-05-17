Εντυπωσιακές εικόνες από τη Νέα Υόρκη κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, με μπουλντόζα να περνά πάνω από δεκάδες παράνομα μηχανάκια και σκούτερ, μετατρέποντάς τα σε άμορφη μάζα μετάλλων. Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, πρόκειται για περισσότερα από 200 οχήματα που είχαν κατασχεθεί από την αστυνομία της Νέας Υόρκης, στο πλαίσιο εκστρατείας κατά των παράνομων και μη καταχωρημένων δίκυκλων.

Το βίντεο καταγράφηκε στο Staten Island και συγκεκριμένα σε εγκατάσταση του Τμήματος Καθαριότητας της Νέας Υόρκης, στο Arden Heights, όπου η NYPD και το Department of Sanitation προχώρησαν στην καταστροφή περίπου 200 παράνομων mopeds και scooters.

Σύμφωνα με το ABC7 New York, τα οχήματα αυτά ήταν μέρος των περίπου 5.700 παράνομων σκούτερ και μοτοποδηλάτων που έχει κατασχέσει η αστυνομία της Νέας Υόρκης μέσα στο 2026, αριθμός αυξημένος σχεδόν κατά 10% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Η αστυνομική επίτροπος της Νέας Υόρκης, Jessica Tisch, δήλωσε ότι τα συγκεκριμένα οχήματα ήταν είτε αδήλωτα, είτε ανασφάλιστα, είτε έφεραν πλαστές ή παραποιημένες πινακίδες. Όπως είπε, δεν πρόκειται απλώς για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, αλλά για ένα ζήτημα δημόσιας ασφάλειας, καθώς τα παράνομα σκούτερ και μηχανάκια χρησιμοποιούνται συχνά σε εγκληματικές ενέργειες.

Οι αρχές της Νέας Υόρκης υποστηρίζουν ότι η ταχύτητα, η ευελιξία και κυρίως η ανωνυμία αυτών των οχημάτων τα καθιστούν ελκυστικά για δράστες ληστειών και επιθέσεων. Σε αρκετές περιπτώσεις, σύμφωνα με την NYPD, χρησιμοποιούνται ως μέσο ταχείας διαφυγής, καθώς μπορούν να κινηθούν σε πεζοδρόμια, στενά περάσματα και σημεία όπου δεν μπορούν να ακολουθήσουν περιπολικά.

Η ίδια λογική είχε περιγραφεί και σε προηγούμενη επίσημη ανακοίνωση του γραφείου του δημάρχου της Νέας Υόρκης, όπου αναφερόταν ότι η NYPD είχε ενισχύσει τις επιχειρήσεις της σε δρόμους, γέφυρες, σήραγγες και κεντρικούς οδικούς άξονες, με στόχο την απομάκρυνση παράνομων μηχανοκίνητων δικύκλων από την κυκλοφορία.

Τα κατασχεμένα οχήματα δεν επιστρέφονται στην κυκλοφορία. Αντίθετα, οδηγούνται σε εγκαταστάσεις του Τμήματος Καθαριότητας, όπου καταστρέφονται, ώστε – όπως αναφέρουν οι αρχές – να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν ξανά σε παράνομες ενέργειες. Στην τελευταία επιχείρηση στο Staten Island, τα συντρίμμια των οχημάτων στάλθηκαν για ανακύκλωση.

«Όταν αφαιρούμε από τους εγκληματίες τα εργαλεία που χρησιμοποιούν για να ξεφεύγουν από τη λογοδοσία, δυσκολεύουμε τη δράση τους εξαρχής», ανέφερε η Tisch, σύμφωνα με το ABC7.

Η επιχείρηση εντάσσεται σε ευρύτερη πολιτική της Νέας Υόρκης απέναντι στα λεγόμενα «ghost vehicles» και στα παράνομα μηχανοκίνητα δίκυκλα. Οι αρχές υποστηρίζουν ότι τέτοια οχήματα, επειδή συχνά δεν είναι καταχωρημένα ή είναι δύσκολο να ταυτοποιηθούν, συνδέονται με ληστείες, πυροβολισμούς, παραβάσεις του ΚΟΚ, διαφυγές από ελέγχους, αλλά και απλήρωτα πρόστιμα ή διόδια.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της πόλης, από την έναρξη της διοίκησης Adams το 2022 μέχρι τον Ιούνιο του 2025, είχαν απομακρυνθεί από τους δρόμους της Νέας Υόρκης περισσότερα από 100.000 παράνομα οχήματα, μεταξύ αυτών «ghost cars», παράνομα σκούτερ, μοτοποδήλατα, ηλεκτρικά δίκυκλα και ATV. Από αυτά, πάνω από 62.300 ήταν παράνομα μηχανοκίνητα δίκυκλα και ATV.

Οι εικόνες από τη μπουλντόζα που περνά πάνω από τις σειρές των δικύκλων είναι αναμφίβολα θεαματικές. Για την NYPD, όμως, το μήνυμα είναι κυρίως αποτρεπτικό: όποιος κυκλοφορεί με παράνομο, αδήλωτο ή μη ασφαλισμένο όχημα στη Νέα Υόρκη, κινδυνεύει όχι μόνο με πρόστιμα και δίωξη, αλλά και με την οριστική καταστροφή του οχήματός του.