Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Νέες διαστάσεις λαμβάνει η έρευνα για τα αποκαλούμενα «ανθρώπινα σαφάρι» που φέρονται να πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της πολιορκίας του Σαράγεβο, με έναν Ιταλό αριστοκράτη να βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο των ερευνών που εξελίσσονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Times, πρόκειται για μέλος εύπορης οικογένειας του Μιλάνου, γνωστό για την ιδιαίτερη σχέση του με τα όπλα, ο οποίος φέρεται να είχε ταξιδέψει στη Βοσνία τη δεκαετία του 1990 πληρώνοντας σημαντικό χρηματικό ποσό προκειμένου να συμμετάσχει σε επιθέσεις κατά αμάχων.

Advertisement

Advertisement

«Καυχιόταν στους φίλους του»

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης φαίνεται να έχουν μαρτυρίες που συγκέντρωσε ο ερευνητής και συγγραφέας Έτζιο Γκαβατσένι. «Με προσέγγισε ένας μάρτυρας που ανέφερε ότι ο αριστοκράτης είχε καυχηθεί σε φίλους για το σαφάρι περισσότερες από μία φορές», δήλωσε ο ίδιος.

Παράλληλα, πρώην σύντροφός του υποστήριξε ότι ο άνδρας τής είχε εκμυστηρευτεί πως ταξίδεψε στο Σαράγεβο μαζί με «άτομα που γίνονταν ελεύθεροι σκοπευτές τα Σαββατοκύριακα για να σκοτώνουν Μουσουλμάνους».

Η γυναίκα φέρεται να παρέδωσε στις αρχές φωτογραφία ειδικής άδειας εισόδου σε εμπόλεμες ζώνες, αλλά και σημειώσεις που, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, περιείχαν καταγραφές των φερόμενων δολοφονιών.

Italian aristocrat eyed in twisted Sarajevo 'human safari' killings: report https://t.co/I2IdZFBox7 pic.twitter.com/NEo5gbrJ2r — New York Post (@nypost) June 18, 2026

Αναζητείται ο αριστοκράτης

Οι ιταλικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του αριστοκράτη, ενώ ήδη έχουν εξεταστεί τέσσερα ακόμη πρόσωπα που θεωρούνται ύποπτα για συμμετοχή στα λεγόμενα «ανθρώπινα σαφάρι».

Μεταξύ αυτών βρίσκεται ένας 80χρονος πρώην οδηγός φορτηγού από τη βορειοανατολική Ιταλία, ο οποίος ερευνάται για σοβαρά αδικήματα ανθρωποκτονίας. Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα, πρόκειται για άνθρωπο με έντονη ενασχόληση με το κυνήγι και τα πυροβόλα όπλα, ο οποίος φέρεται να είχε δηλώσει δημόσια ότι βρέθηκε στη Βοσνία «για ανθρωποκυνηγητό».

Advertisement

Την Τετάρτη, αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποίησαν έρευνα σε κατοικία υπόπτου στην Αλεσσάντρια, νότια του Μιλάνου, όπου εντοπίστηκε και κατασχέθηκε σιγαστήρας που εκτιμάται ότι χρονολογείται από την περίοδο του πολέμου.

Η δικαστική διερεύνηση στην Ιταλία ξεκίνησε το 2025, έπειτα από τις αποκαλύψεις που παρουσίασε το ντοκιμαντέρ Sarajevo Safari, το οποίο έκανε λόγο για οργανωμένες «περιοδείες δολοφονίας» στις οποίες φέρονται να συμμετείχαν εύποροι Ευρωπαίοι.

Η πολιορκία του Σαράγεβο άφησε πίσω της περισσότερους από 10.000 νεκρούς, οι οποίοι σκοτώθηκαν από ελεύθερους σκοπευτές και βομβαρδισμούς την περίοδο 1992-1996. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει ο Γκαβατσένι, ξένοι πολίτες κατέβαλλαν ποσά άνω των 90.000 δολαρίων σε σερβικές δυνάμεις προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση σε θέσεις βολής γύρω από την πόλη και να πυροβολούν αμάχους.

Advertisement

Οι καταγγελίες αναφέρουν ακόμη ότι οι συμμετέχοντες πλήρωναν επιπλέον χρήματα για να στοχοποιούν παιδιά ή εγκύους. «Υπήρχαν Γερμανοί, Γάλλοι, Άγγλοι… άνθρωποι από όλες τις δυτικές χώρες που πλήρωσαν μεγάλα χρηματικά ποσά για να μεταφερθούν εκεί για να πυροβολήσουν πολίτες», ανέφερε ο ερευνητής.

Μαρτυρία πρώην εθελοντή σερβικής μονάδας αρμάτων μάχης περιγράφει ότι οι ξένοι επισκέπτες μεταφέρονταν συχνά στο εβραϊκό νεκροταφείο του Σαράγεβο, απ’ όπου είχαν ανεμπόδιστη οπτική επαφή με την πόλη.

«Φορούσαν ακριβά δερμάτινα μπουφάν και μου είπαν ότι ήταν Ιταλοί, Γερμανοί και Βρετανοί», ανέφερε ο Αλεξάνταρ Λιτσάνιν, προσθέτοντας ότι οι ντόπιοι μαχητές τούς βοηθούσαν να εντοπίζουν πιθανούς στόχους.

Advertisement

Συντονισμός ερευνών σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Οι αποκαλύψεις του ντοκιμαντέρ οδήγησαν δικαστικές αρχές σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες να ανοίξουν φακέλους για πολίτες που φέρονται να εμπλέκονται στις συγκεκριμένες πρακτικές.

Στο πλαίσιο αυτό, αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 29 Ιουνίου συνάντηση στη Χάγη με τη συμμετοχή δικαστικών λειτουργών από αρκετά κράτη, προκειμένου να εξεταστούν τα ευρήματα και να συντονιστούν οι έρευνες γύρω από την υπόθεση των «σαφάρι» θανάτου στο Σαράγεβο.

Advertisement