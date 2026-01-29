Σε επ’ αόριστο μετατρέπει τις Navtex στο Αιγαίο η Τουρκία με ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας το οποίο αναφέρει ότι δεν θα είναι πλέον δύο ετών.

Στην ανακοίνωσή τους οι τουρκικές αρχές υποστηρίζουν, οτι οι NAVTEX αποτελούν τεχνικές ειδοποιήσεις που εκδίδονται ως αντίδραση στις «παράνομες δραστηριότητες της Ελλάδας στο Αιγαίο».

Η Άγκυρα ισχυρίζεται επίσης ότι «οι οδηγίες αυτές εκδίδονται με γνώμονα την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και καλύπτουν περιοχές που περιλαμβάνουν την τουρκική υφαλοκρηπίδα» αναφερόμενη φυσικά στις θαλάσσιες ζώνες που όπως υποστηρίζει « της ανήκουν» και ως εκ τούτου θα πρέπει «όλες οι ερευνητικές δραστηριότητες να συντονίζονται με την Άγκυρα».

«Η διεξαγωγή στρατιωτικών ασκήσεων σε νησιά με Μη Στρατιωτικό Καθεστώς συνιστά παραβίαση διεθνών συνθηκών και θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια στη θάλασσα« υποστηρίζει τοπ τουρκικό υπουργείο Άμυνας υπογραμμίζοντας ότι «οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις θα συνεχίσουν να προστατεύουν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της χώρας εντός των θαλάσσιων ζωνών της, αντιδρώντας σε κάθε μονομερή ενέργεια που, σύμφωνα με την Άγκυρα, αγνοεί το διεθνές δίκαιο».

Να σημειωθεί ότι η προκλητική δήλωση των τουρκικών Αρχών, έρχεται λίγο πριν την αναμενόμενη συνάντηση Κυριάκου Μητσοτάκη – Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τον Φεβρουάριο αλλά και ώρες μετά την δεύτερη τηλεφωνική επικοινωνία του Τούρκου προέδρου με τον Ντόναλντ Τραμπ.