Σοκαριστικά είναι τα πλάνα που έρχονται από τις ΗΠΑ και τα οποία δείχνουν καβγά σε αυτοκινητόδρομο της Νεβάδα, που οδήγησε στην τραγική εξέλιξη με τον θάνατο ενός 11χρονου αγοριού.

Σύμφωνα με την New York Post, το περιστατικό έλαβε χώρα στις 15 Νοεμβρίου και το βίντεο δείχνει τον πατριό του παιδιού να ουρλιάζει απεγνωσμένα σε έναν αστυνομικό ότι ο θετός του γιος, είναι νεκρός στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου, μετά από καβγά που προηγήθηκε στον αυτοκινητόδρομο.

«Το παιδί μου είναι νεκρό. Γιε μου!»

Αυτά ήταν τα λόγια του τραγικού πατριού όταν συνειδητοποίησε τί είχε μόλις συμβεί, ενώ δευτερόλεπτα μετά κατέρρευσε πάνω στον δρόμο, την στιγμή που ο φερόμενος δράστης παρέμεινε ψύχραιμος και παραδόθηκε αμέσως στους αστυνομικούς.

Σχετικά με το περιστατικό, ο πατριός πήγαινε τον 11χρονο στο σχολείο γύρω στις 7:30 π.μ., όταν εκείνος και ένας 22χρονος άρχισαν να διαπληκτίζονται για μια λωρίδα κυκλοφορίας στον μποτιλιαρισμένο Interstate 215 στο Χέντερσον, σύμφωνα με την αστυνομία.

Στο βίντεο φαίνεται ο 22χρονος να ρίχνει τη σφαίρα που σκότωσε το παιδί και να περπατά ήρεμα προς τον αστυνομικό, λέγοντας: «Του έριξα, φίλε». Αργότερα παραδέχθηκε: «Ήταν 100% δικό μου λάθος. Δεν ήξερα ότι υπήρχε ένα γ@@@@@νο παιδί στο πίσω κάθισμα».

Ο καβγάς φέρεται να ξεκίνησε όταν οι δύο άνδρες κατέβασαν τα παράθυρα για να φωνάξουν ο ένας στον άλλον. Ο πατριός στη συνέχεια εμβόλισε το όχημα του δράστη, αναγκάζοντας και τα δύο αυτοκίνητα να σταματήσουν στη μέση του δρόμου, όπου οι δύο άνδρες συνεπλάκησαν ξανά. Ένας διερχόμενος αστυνομικός έσπευσε και συνέλαβε τον 22χρονο, ο οποίος κατηγορήθηκε για ανθρωποκτονία και φθορά ξένης περιουσίας.

Συντετριμμένοι οι γονείς

Οι γονείς του 11χρονου, έγραψαν τα εξής: «Δεν υπάρχουν λόγια αρκετά μεγάλα για να περιγράψουν τον πόνο που νιώθουμε. Ο Μπράντον ήταν το φως της οικογένειάς μας, το χαρούμενο, αγαπησιάρικο αγόρι μας με τεράστια καρδιά, την πιο αστεία προσωπικότητα και μια χαρά που γέμιζε κάθε δωμάτιο στο οποίο έμπαινε. Δεν ήταν απλώς ένα παιδί που αγαπούσαμε, ήταν μοναδικός. Είχε ένα παιχνιδιάρικο πνεύμα που μπορούσε να κάνει οποιονδήποτε να χαμογελάσει, και μια καρδιά γεμάτη καθαρή χαρά».

