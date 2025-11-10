Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε τη Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου, κοντά στο Κόκκινο Φρούριο, ένα από τα πιο εμβληματικά μνημεία του Νέου Δελχί, σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή της πρωτεύουσας της Ινδίας με αποτέλεσμα τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και τουλάχιστον 24 να τραυματιστούν.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τοπικά ειδησεογραφικά δίκτυα η έκρηξη σημειώθηκε σε ένα αυτοκίνητο κοντά σε σταθμό μέτρο στο Κόκκινο Φρούριο. Τουλάχιστον έξι οχήματα τυλίχτηκαν στις φλόγες, ανέφερε ο αναπληρωτής αρχηγός της πυροσβεστικής υπηρεσίας της πρωτεύουσας.

Η έκρηξη συνέβη σε ένα «αυτοκίνητο που κινούταν με χαμηλή ταχύτητα και είχε σταματήσει στο κόκκινο φανάρι», δήλωσε ο επίτροπος της αστυνομίας του Δελχί, Σατίς Γκόλτσα, προσθέτοντας ότι μέσα στο αυτοκίνητο υπήρχαν επιβάτες.

«Σήμερα, περίπου στις 6.52 μ.μ. (τοπική ώρα, σημειώθηκε έκρηξη σε ένα όχημα που είχε σταματήσει σε κόκκινο φανάρι. Μέσα στο όχημα υπήρχαν επιβάτες. Άλλα οχήματα επηρεάστηκαν. Όλες οι αρχές αξιολογούν την κατάσταση. Υπήρξαν μερικοί νεκροί και λίγοι τραυματίες», δήλωσε.

«Ήταν μια πολύ ισχυρή έκρηξη», ανέφεραν πηγές της Αστυνομίας του Νέου Δελχί.

Εικόνες που μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν φλόγες και καπνό να υψώνεται σε περισσότερα από ένα οχήματα σε δρόμο με κυκλοφοριακή συμφόρηση που βρίσκεται κοντά σε έναν σταθμό του μετρό στην παλιά πόλη του Νέου Δελχί.

Οι εικόνες έδειχναν ένα φορτηγάκι με τις πόρτες του να έχουν εκραγεί, ένα αυτοκίνητο εντελώς κατεστραμμένο, ένα άλλο με σπασμένο παρμπρίζ και έναν τραυματία άνδρα στο έδαφος.

Πυροσβεστικά οχήματα, αστυνομικοί και ασθενοφόρα έσπευσαν στο σημείο. Επίσης στην περιοχή της έκρηξης αναπτύχθηκαν ομάδες της Εθνικής Φρουράς Ασφαλείας (NSG) και της Εθνικής Υπηρεσίας Ερευνών (NIA) της υπηρεσίας γι τη διερεύνηση τρομοκρατικών ενεργειών.

Η Μουμπάι, η Τζαϊπούρ, το Ουτάρ Πραντές και το Ουταράκαντ τέθηκαν σε κατάσταση συναγερμού και υψηλής επιφυλακής μετά την έκρηξη.

«Λάβαμε μια κλήση σχετικά με μια έκρηξη σε ένα αυτοκίνητο κοντά στην πύλη 1 του σταθμού του μετρό στο Κόκκινο Φρούριο», ανέφερε η πυροσβεστική υπηρεσία του Δελχί.

Προς το παρόν η ακριβής αιτία της έκρηξης δεν είναι γνωστή και διερευνάται σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας.

Το Κόκκινο Φρούριο είναι φρούριο του 17ου αιώνα, της περιόδου αυτουκρατορίας Μουγκάλ, που βρίσκεται στην παλιά πόλη και αποτελεί δημοφιλές τουριστικό αξιοθέατο.

«Τεράστια πύρινη μπάλα»

«Είδα μια τεράστια πύρινη μπάλα από τη βεράντα του σπιτιού μου. Ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος. Η έκρηξη κούνησε τα παράθυρα των κτηρίων», είπε ένας αυτόπτης μάρτυρας.

«Ήμουν στη γκουρντουάρα (σ.σ. ιερός χώρος λατρείας των Σιχ) όταν άκουσα έναν δυνατό θόρυβο. Δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε τι ήταν, τόσο δυνατός ήταν ο θόρυβος», είπε ένας άλλος μάρτυρας.

Ένας καταστηματάρχης της περιοχής δήλωσε ότι δεν είχε ακούσει ποτέ στη ζωή του «τόσο δυνατή έκρηξη». «Έπεσα τρεις φορές λόγω της έκρηξης. Ένιωσα σαν να επρόκειτο να πεθάνουμε όλοι…», δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων ANI.

«Είδαμε ανθρώπινα μέλη στον δρόμο»

Ένας αυτόπτης μάρτυρας, περιγράφοντας τις στιγμές μετά την έκρηξη είπε ότι είδε ανθρώπινα μέλη στο δρόμο. «…Όταν πλησιάσαμε, είδαμε ανθρώπινα μέλη σκορπισμένα στο δρόμο. Κανείς δεν μπορούσε να καταλάβει τι είχε συμβεί», είπε προσθέτοντας ότι πολλά αυτοκίνητα είχαν επίσης υποστεί ζημιές.

Ένας οδηγός αυτοκινήτου που τραυματίστηκε στην έκρηξη είπε ότι το αυτοκίνητο που εξερράγη βρισκόταν σε απόσταση μισού μέτρου από αυτόν. «Το αυτοκίνητο μπροστά μου βρισκόταν σε απόσταση περίπου μισού μέτρου. Δεν ξέρω αν υπήρχε βόμβα μέσα ή κάτι άλλο, αλλά εξερράγη», είπε στο πρακτορείο ειδήσεων PTI.

Πηγές: NDTV, Hindustan Times, Reuters