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Η Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ τάχθηκε την Πέμπτη υπέρ νομοσχεδίου για την παροχή βοήθειας στην Ουκρανία και επιβολή νέων κυρώσεων στη Ρωσία, σε κάτι που εκλαμβάνεται ως η πιο πρόσφατη ένδειξη ότι κάποιοι Ρεπουμπλικάνοι είναι πρόθυμοι να αψηφήσουν την ηγεσία του κόμματος και να αντισταθούν στον πρόεδρο Τραμπ.

Η Βουλή ψήφισε με 226 υπέρ έναντι 195 κατά για το Ukraine Support Act, αφού είχε «κολλήσει» για μήνες. Κάποιοι Ρεπουμπλικάνοι ακολούθησαν τους Δημοκρατικούς υπογράφοντας σχετικό αίτημα για να προχωρήσει η ψηφοφορία.

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Την Πέμπτη 18 Ρεπουμπλικάνοι και ένας ανεξάρτητος που κανονικά ψηφίζει μαζί τους ακολούθησαν τους Δημοκρατικούς για να υπερψηφιστεί το νομοσχέδιο. Πρόκειται για την πιο πρόσφατη ρωγμή στη μέχρι πρόσφατα ομόφωνη στήριξη προς τις πολιτικές του Τραμπ από το κόμμα.

Η εξέλιξη αυτή έλαβε χώρα μία ημέρα αφού μια μικρότερη ομάδα Ρεπουμπλικάνων ακολούθησε τους Δημοκρατικούς περνώντας ψήφισμα για την απόσυρση στρατευμάτων από τις εχθροπραξίες με το Ιράν, εκτός αν το Κογκρέσο κηρύξει πόλεμο ή διατάξει τη χρήση στρατιωτικής ισχύος.

Το μέλλον της Ukraine Support Act, ωστόσο, είναι αβέβαιο: Για να γίνει νόμος πρέπει να περάσει από τη Γερουσία, όπου η ηγεσία των Ρεπουμπλικάνων δεν έχει επιτρέψει ψηφοφορίες για νόμους σχετικά με τις κυρώσεις στη Ρωσία οι οποίες έχουν δικομματική στήριξη, υποστηρίζοντας πως θα πρέπει να περιμένουν την καθοδήγηση του Τραμπ.

Ακόμα και αν περάσει από τη Γερουσία, το νομοσχέδιο πιθανότατα θα βρει μπροστά του βέτο από τον Τραμπ.

Με πληροφορίες από το Reuters