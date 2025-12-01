Πρωταγωνιστής σε ένα ακόμη σεξιστικό επεισόδιο ήταν ο Ντόναλντ Τραμπ στη διάρκεια πτήσης με το Air Force One, επιβεβαιώνοντας τις «φήμες» ότι δεν θεωρεί τις γυναίκες ικανές και άξιες όσο οι άνδρες.

Μιλώντας για την περίφημη «τέλεια» μαγνητική του τομογραφία που έκανε τον Οκτώβριο, τα αποτελέσματα της οποίας ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να δημοσιοποιήσει (αφού είναι τέλεια) άρχισε να επιτίθεται λεκτικά μια γυναίκα δημοσιογράφο που βρισκόταν στην πτήση.

Advertisement

Advertisement

Donald Trump insulted a female reporter on Air Force One after she questioned him about his MRI results on Sunday (November 30) claiming she would be “incapable” of acing a cognitive test he had taken.



The incident occurred following calls from Minnesota Governor Tim Walz for… pic.twitter.com/eY3MMJzUFk — The Independent (@Independent) December 1, 2025

Την Κυριακή μετά την επιστροφή του από τη Φλόριντα, ο 79χρονος Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Αν θέλετε να τα δημοσιοποιήσω, θα τα δημοσιοποιήσω, άλλωστε ήταν «τέλεια» λέγοντας αμέσως μετά πως «ήταν απλώς μια μαγνητική τομογραφία» αν και δεν ξέρει καν σε ποιο σημείο του σώματος έγινε η εξέταση.

«Δεν ήταν ο εγκέφαλος, γιατί έκανα τεστ γνωστικών ικανοτήτων και το πέτυχα τέλεια. Πήρα άριστα – κάτι που εσύ θα ήσουν ανίκανη να κάνεις», είπε στη δημοσιογράφο o Αμερικανός πρόεδρος.

Ασταμάτητος στις προσβολές κατά γυναικών

Όμως δεν είναι η πρώτη σεξιστική επίθεση του Τραμπ κατά δημοσιογράφων καθώς εδώ και χρόνια δεν κρύβει την άποψη που έχει για τις γυναίκες.

Στις 14 Νοεμβρίου, πάλι σε μια πτήση με το Air Force One στις 14 Νοεμβρίου, ο Τραμπ είχε πει στην Catherine Lucey του Bloomberg να είναι «ήσυχα γουρουνάκι» μετά από ερώτηση σχετικά με τις αποκαλύψεις για τις στενές του σχέσεις με τον Jeffrey Epstein. Το δυσάρεστο ήταν ότι η γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου, Karoline Leavitt, υπερασπίστηκε τον τρόπο με τον οποίο μίλησε ο πρόεδρος τον οποίο και επαίνεσε για την «ειλικρίνεια» του…

Λίγες μέρες αργότερα, στο Οβάλ Γραφείο, ο Τραμπ χαρακτήρισε τη Mary Bruce του ABC News «απαίσια δημοσιογράφο» γιατί του έκανε ερωτήσεις σχετικά με τον Σαουδάραβα πρίγκιπα διάδοχο Mohammed bin Salman τον οποίο είχε καλέσει στον Λευκό Οίκο, αναφερόμενη στις business που κάνει η οικογένεια του αλλά και την δολοφονία του δημοσιογράφου της Washington Post, Jamal Khashoggi, το 2018.

Advertisement

Στις 26 Νοεμβρίου, ο Τραμπ επιτέθηκε και στη δημοσιογράφο των New York Times, Katie Rodgers, σε μια ανάρτηση στο Truth Social, γράφοντας ότι είναι «δημοσιογράφος τρίτης κατηγορίας» και είναι «άσχημη, τόσο μέσα όσο και έξω».

Είναι πλέον ξεκάθαρο, ότι για τον 79χρονο Αμερικανό πρόεδρο, η γυναίκα πρέπει να περιορίζεται σε ρόλο «λαγουδάκι του playboy», να είναι όμορφη, ήσυχη, να μην έχει άποψη και κυρίως να μην την εκφράζει. Κάτι σαν την Μελάνια!

Advertisement