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Ο στρατός εντόπισε τους άνδρες σε βάθος 170 μέτρων, αφού προηγουμένως άκουσε φωνές που προέρχονταν από το εσωτερικό της εγκατάστασης.

Οι διασώστες εκτιμούν ότι αρκετοί αγνοούμενοι ενδέχεται να έχουν επιβιώσει χάρη σε θύλακες αέρα μέσα στις σήραγγες των υδροηλεκτρικών έργων.

Οι επιχειρήσεις απεγκλωβισμού συνεχίζονται αδιάκοπα, καθώς εκατοντάδες εργαζόμενοι παραμένουν αγνοούμενοι μετά την καταστροφή που προκλήθηκε από την κατάρρευση παγετώνα.

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Ένα μικρό αλλά ιδιαίτερα σημαντικό «θαύμα» μέσα στην καταστροφή σημειώθηκε στο Νεπάλ, καθώς δύο εργαζόμενοι ανασύρθηκαν ζωντανοί από σήραγγα υδροηλεκτρικού έργου, εννέα ημέρες μετά τον εγκλωβισμό τους στις φονικές πλημμύρες που έπληξαν τη χώρα.

Ο Σαντζάι Σαχ και ο Καμπίρ Μαχαρτζάν εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από τη σήραγγα του υδροηλεκτρικού έργου Trishuli 3A, σε βάθος περίπου 170 μέτρων. Οι δύο άνδρες είχαν παγιδευτεί στο εσωτερικό της μετά τον τεράστιο όγκο νερού, λάσπης και φερτών υλικών που κατέκλυσε την περιοχή.

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Ο εκπρόσωπος του στρατού του Νεπάλ, ταξίαρχος Ράτζα Ραμ Μπασνέτ, επιβεβαίωσε τη διάσωση, ενώ τηλεοπτικά δίκτυα της χώρας μετέδωσαν συγκλονιστικές εικόνες από τη στιγμή που ο πρώτος εργαζόμενος βγήκε από τη σήραγγα. Καλυμμένος με λάσπη, μεταφέρθηκε στους ώμους ενός διασώστη και οδηγήθηκε αρχικά στους στρατώνες του στρατού στο Trishuli. Λίγο αργότερα ολοκληρώθηκε και η επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό του δεύτερου εργαζομένου.

Η διάσωση των δύο ανδρών αναπτερώνει τις ελπίδες για τον εντοπισμό και άλλων ανθρώπων που εξακολουθούν να αγνοούνται. Οι επιχειρήσεις έχουν επικεντρωθεί στις σήραγγες των υδροηλεκτρικών έργων, καθώς οι διασώστες εκτιμούν ότι όσοι έχουν εγκλωβιστεί σε αυτές μπορεί να έχουν επιβιώσει χάρη σε θύλακες αέρα.

Στο έργο Upper Trishuli 3A χρειάστηκαν σχεδόν έξι ημέρες μέχρι οι διασώστες να καταφέρουν να εντοπίσουν τις σήραγγες, καθώς οι είσοδοι είχαν καλυφθεί από τεράστιες ποσότητες λάσπης. Οι εκτιμήσεις των Αρχών κάνουν λόγο για περίπου 30 έως 40 ανθρώπους που ενδέχεται να παραμένουν ζωντανοί στο εσωτερικό της συγκεκριμένης εγκατάστασης.

Μάλιστα, το πρωί της Παρασκευής οι ελπίδες ενισχύθηκαν ακόμη περισσότερο, όταν οι διασώστες άκουσαν φωνές να προέρχονται από μεγάλο βάθος μέσα στη σήραγγα.

Ο στρατός και εξειδικευμένα συνεργεία συνεχίζουν τις επιχειρήσεις όλο το εικοσιτετράωρο, απομακρύνοντας λάσπη και τεράστιους βράχους από τις εισόδους των σηράγγων. Μέχρι στιγμής, περισσότεροι από 270 άνθρωποι έχουν διασωθεί από υδροηλεκτρικά έργα.

Ωστόσο, η αγωνία παραμένει, καθώς περίπου 900 εργαζόμενοι αγνοούνται συνολικά από 12 υδροηλεκτρικά έργα στο Νεπάλ. Οι τοπικές Αρχές εκτιμούν ότι περίπου 500 από αυτούς μπορεί να έχουν παγιδευτεί μέσα σε σήραγγες.

Οι περισσότερες εγκαταστάσεις υπέστησαν τεράστιες καταστροφές όταν ένας πρωτοφανής όγκος νερού, λάσπης και φερτών υλικών κατέκλυσε την κοιλάδα. Η καταστροφή έχει αποδοθεί στην κατάρρευση ενός παγετώνα που έλιωνε στην περιοχή των συνόρων του Νεπάλ με το Θιβέτ, το οποίο ελέγχεται από την Κίνα.

Η διάσωση των δύο εργαζομένων, έπειτα από εννέα ημέρες εγκλωβισμού, δίνει πλέον νέα ελπίδα στους διασώστες και στις οικογένειες των εκατοντάδων ανθρώπων που εξακολουθούν να αγνοούνται.