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Με αυξημένο ενδιαφέρον συνεχίζεται το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς», το οποίο έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει στήριξη στις νέες οικογένειες και στους εργαζόμενους γονείς, συμβάλλοντας στην κάλυψη των αναγκών φροντίδας των παιδιών.

Το πρόγραμμα βρίσκεται σε πλήρη εφαρμογή εδώ και περίπου δύο έως τρεις μήνες και, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, μέχρι σήμερα έχουν εγκριθεί 3.483 αιτήσεις επιμελητών και επιμελητριών. Την ίδια στιγμή, ο αριθμός των εγκεκριμένων αιτήσεων από οικογένειες που μπορούν να επωφεληθούν από το πρόγραμμα ανέρχεται σε 6.804.

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Μέχρι σήμερα έχουν υπογραφεί περίπου 2.250 συμφωνητικά, ενώ ένα ακόμη σημαντικό βήμα έγινε χθες, καθώς ξεκίνησε η καταβολή των πρώτων χρημάτων. Συγκεκριμένα, οι πρώτοι 100 επιμελητές και επιμελήτριες πληρώθηκαν ήδη και έλαβαν τα ποσά που δικαιούνται.

Οι γονείς που θέλουν να συμμετάσχουν έχουν τη δυνατότητα να επισκεφθούν την ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος «Νταντάδες της Γειτονιάς» και να καταθέσουν την αίτησή τους χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet.

Αφού ολοκληρώσουν τη διαδικασία, μπορούν να επιλέξουν τον επιμελητή ή την επιμελήτρια που επιθυμούν μέσα από το διαθέσιμο μητρώο. Μάλιστα, η φροντίδα των παιδιών μπορεί να ανατεθεί ακόμη και σε πρόσωπο από το οικογενειακό περιβάλλον, όπως είναι ο παππούς ή η γιαγιά.

Κάθε επιμελητής ή επιμελήτρια έχει τη δυνατότητα να αναλάβει τη φροντίδα έως και τριών παιδιών, υπό την προϋπόθεση ότι πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια.

Η οικονομική ενίσχυση

Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης που προβλέπει το πρόγραμμα εξαρτάται από το ωράριο απασχόλησης. Για πλήρη απασχόληση ανέρχεται σε 500 ευρώ τον μήνα, ενώ για μερική απασχόληση διαμορφώνεται στα 300 ευρώ μηνιαίως.

Το ακριβές ωράριο και οι ώρες φροντίδας καθορίζονται κατόπιν συμφωνίας μεταξύ του γονέα και του επιμελητή ή της επιμελήτριας. Τα εισοδηματικά κριτήρια για τις οικογένειες διαφοροποιούνται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών.

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Συγκεκριμένα:

Για οικογένειες με ένα παιδί , το ετήσιο εισόδημα δεν πρέπει να ξεπερνά τις 24.000 ευρώ .

, το ετήσιο εισόδημα δεν πρέπει να ξεπερνά τις . Για οικογένειες με δύο παιδιά , το αντίστοιχο όριο ανέρχεται στις 27.000 ευρώ .

, το αντίστοιχο όριο ανέρχεται στις . Για οικογένειες με τρία ή περισσότερα παιδιά, δεν υπάρχει εισοδηματικό όριο.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε οικογένειες από ολόκληρη την Ελλάδα, ενώ η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι να εξαντληθεί ο διαθέσιμος προϋπολογισμός.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ.

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Οι προϋποθέσεις για τους επιμελητές

Για να ενταχθεί κάποιος στο πρόγραμμα ως επιμελητής ή επιμελήτρια, θα πρέπει να πληροί συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η ύπαρξη λευκού ποινικού μητρώου, η προσκόμιση των απαιτούμενων πιστοποιητικών υγείας, καθώς και η παρακολούθηση σεμιναρίων πρώτων βοηθειών.

Η ανάγκη για οργανωμένες και αξιόπιστες λύσεις στη φροντίδα των παιδιών γίνεται ολοένα πιο έντονη. Σε αρκετές οικογένειες, οι παππούδες και οι γιαγιάδες δεν μπορούν πλέον να αναλάβουν τη φροντίδα των εγγονιών τους, είτε επειδή κατοικούν μακριά από τα παιδιά και τα εγγόνια τους είτε επειδή εξακολουθούν να εργάζονται σε μεγαλύτερες ηλικίες.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς» έρχεται να προσφέρει μια επιπλέον επιλογή στις νέες οικογένειες και στους εργαζόμενους γονείς, συμβάλλοντας στην κάλυψη των αναγκών φροντίδας και στην ελάφρυνση μέρους του σχετικού οικονομικού κόστους.

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