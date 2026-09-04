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Οι αστυνομικές έρευνες στο σημείο που υπέδειξε η ίδια δεν οδήγησαν στον εντοπισμό της σορού της ηλικιωμένης.

Η εξαφάνιση της γυναίκας καταγγέλθηκε από την εγγονή της, ενώ οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο θάνατός της να συνέβη πριν από μία δεκαετία.

Ο γιος της 68χρονης κατέθεσε ότι η μητέρα του τον διαβεβαίωνε πως η γιαγιά του βρισκόταν σε ίδρυμα για τη φροντίδα της.

Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες θανάτου και να εντοπιστεί η σορός της ηλικιωμένης γυναίκας.

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Νέα ερωτήματα προκαλεί η υπόθεση της 68χρονης στον Μαραθώνα, η οποία φέρεται να έχει ομολογήσει ότι έθαψε τη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού, προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή της. Παρά τις πολύωρες έρευνες των Αρχών, ωστόσο, η σορός της ηλικιωμένης δεν έχει εντοπιστεί μέχρι στιγμής.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η 68χρονη υπέδειξε στους αστυνομικούς το σημείο όπου, όπως υποστηρίζει, είχε θάψει τη μητέρα της. Οι εκσκαφές που ακολούθησαν στην αυλή δεν έδωσαν όμως αποτέλεσμα, καθώς δεν βρέθηκε ούτε η σορός ούτε κάποιο άλλο στοιχείο που να επιβεβαιώνει την εκδοχή της.

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Οι έρευνες αναμένεται να συνεχιστούν και σήμερα, με τις Αρχές να εξετάζουν κάθε πιθανό σημείο γύρω από τη μονοκατοικία. Στο σημείο επιχειρούν εκσκαφείς, παρουσία αστυνομικών, ενώ δεν αποκλείεται οι έρευνες να επεκταθούν και σε άλλους χώρους.

Η ηλικιωμένη φέρεται να έχει εξαφανιστεί εδώ και περίπου δέκα χρόνια. Την υπόθεση κατήγγειλε η εγγονή της, η οποία τα τελευταία χρόνια ζούσε στο εξωτερικό και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, είχε χάσει την επαφή με τη γιαγιά της.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η κατάθεση του γιου της 68χρονης, ο οποίος φέρεται να δήλωσε ότι δεν γνώριζε τι είχε συμβεί. Όπως υποστήριξε, όταν ο ίδιος έμενε εκτός Αττικής μαζί με τον πατέρα του, η μητέρα του τού έλεγε ότι είχε «τακτοποιήσει» τη γιαγιά του, αφήνοντάς τον να πιστεύει ότι την είχε μεταφέρει σε ίδρυμα.

Την ίδια ώρα, οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η ηλικιωμένη να είχε πεθάνει πριν από περίπου μία δεκαετία και ο θάνατός της να μην δηλώθηκε ποτέ, ώστε να συνεχιστεί η είσπραξη της σύνταξής της. Ωστόσο, μέχρι να εντοπιστεί η σορός, πολλά από τα κρίσιμα ερωτήματα της υπόθεσης παραμένουν αναπάντητα.

Η αρχική στάση της 68χρονης προκαλεί επίσης προβληματισμό. Αρχικά φέρεται να είχε δηλώσει ότι δεν θυμόταν πού ακριβώς είχε θάψει τη μητέρα της, ενώ στη συνέχεια υπέδειξε συγκεκριμένο σημείο στους αστυνομικούς. Η έρευνα εκεί, όμως, δεν επιβεβαίωσε τα λεγόμενά της.

Στην περιοχή επικρατεί αναστάτωση, με γείτονες να περιγράφουν μια οικογένεια που παρέμενε απομονωμένη από τη γειτονιά. Κάτοικος της περιοχής ανέφερε ότι μένει απέναντι από το σπίτι εδώ και περίπου δέκα χρόνια και δεν είχε δει ποτέ την ηλικιωμένη γυναίκα, ενώ άλλοι κάτοικοι φέρονται να έχουν αναφέρει στις Αρχές ότι γνώριζαν πως ήταν εν ζωή το 2013, αλλά έκτοτε χάθηκαν τα ίχνη της.

Οι Αρχές προσπαθούν πλέον να συνθέσουν το παζλ της υπόθεσης και να διαπιστώσουν τι πραγματικά συνέβη στην ηλικιωμένη, πότε πέθανε και κυρίως πού βρίσκεται η σορός της. Παράλληλα, αναμένεται να αξιολογηθεί το σύνολο των στοιχείων προκειμένου να αποφασιστεί αν και σε βάρος ποιων προσώπων θα κινηθεί η ποινική διαδικασία.