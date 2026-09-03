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Η κόρη της ισχυρίστηκε ότι έθαψε τη μητέρα της πριν από δέκα χρόνια για να εισπράττει τη σύνταξή της.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από καταγγελία της εγγονής της ηλικιωμένης, η οποία ανέφερε πως είχε χάσει κάθε επαφή μαζί της.

Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν μέσω του e-ΕΦΚΑ ότι ο θάνατος της γυναίκας δεν είχε δηλωθεί ποτέ επίσημα στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Μέχρι στιγμής τα συνεργεία που εργάζονται στον χώρο δεν έχουν καταφέρει να εντοπίσουν τη σορό της ηλικιωμένης γυναίκας.

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Μυστήριο εξακολουθεί να καλύπτει την υπόθεση της εξαφάνισης μιας ηλικιωμένης γυναίκας στον Μαραθώνα, η οποία, σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε η κόρη της, έχει ταφεί στον κήπο του σπιτιού τους. Κατά την ίδια εκδοχή, η σορός φέρεται να παρέμεινε κρυμμένη προκειμένου η οικογένεια να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή της.

Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Το πρωί της Πέμπτης 3 Σεπτεμβρίου, ειδικά συνεργεία με σκαπτικά μηχανήματα έφτασαν στην κατοικία στον Μαραθώνα και ξεκίνησαν εκτεταμένες εργασίες στην αυλή, αναζητώντας τη σορό της γυναίκας.

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Κατά τη διάρκεια της έρευνας, η κόρη της ηλικιωμένης φέρεται να υπέδειξε στους αστυνομικούς συγκεκριμένο σημείο του κήπου, όπου, όπως υποστήριξε, είχε ταφεί η μητέρα της πριν από περίπου δέκα χρόνια. Παράλληλα, φέρεται να παραδέχθηκε ότι προχώρησε στην πράξη αυτή με σκοπό να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξη της ηλικιωμένης.

Μέχρι στιγμής, πάντως, η σορός δεν έχει εντοπιστεί. Οι έρευνες συνεχίζονται με ιδιαίτερη προσοχή, ενώ η αυλή του σπιτιού έχει μετατραπεί σε πραγματικό εργοτάξιο, καθώς μεγάλες ποσότητες χώματος έχουν απομακρυνθεί και σωροί χώματος έχουν συγκεντρωθεί σε διάφορα σημεία.

Πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεση

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται πριν από περίπου δύο εβδομάδες, όταν η εγγονή της ηλικιωμένης απευθύνθηκε στις Αρχές και κατήγγειλε ότι είχε χάσει κάθε επαφή με τη γιαγιά της εδώ και περίπου δέκα χρόνια.

Σύμφωνα με την καταγγελία, η ηλικιωμένη, η οποία σήμερα θα ήταν περίπου 90 ετών, ζούσε μαζί με την κόρη και τον εγγονό της στην περιοχή της παραλίας Μαραθώνα. Όπως αναφέρθηκε στις Αρχές, ο εγγονός αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα.

Κατά την έρευνα που ακολούθησε, οι αστυνομικοί προχώρησαν σε διασταύρωση των στοιχείων μέσω του e-ΕΦΚΑ και διαπίστωσαν ότι ο θάνατος της ηλικιωμένης δεν είχε δηλωθεί.

Το στοιχείο αυτό ενίσχυσε τις υποψίες των Αρχών και οδήγησε στην περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης, η οποία παραμένει ανοιχτή μέχρι να εντοπιστεί η σορός και να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες γύρω από την εξαφάνιση της γυναίκας.

Πηγή φωτογραφιών: EUROKINISSI