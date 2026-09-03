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Ένα θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη τις τελευταίες ώρες στον Μαραθώνα, μετά από καταγγελία στις αστυνομικές αρχές ότι μια ηλικιωμένη γυναίκα ενδέχεται να έχει θαφτεί στην αυλή μονοκατοικίας από οικεία της πρόσωπα, με σκοπό – σύμφωνα με την καταγγελία – να συνεχίσουν να λαμβάνουν τη σύνταξή της.

Η καταγγελία έγινε χθες, 2 Σεπτεμβρίου 2026, στο Αστυνομικό Τμήμα Μαραθώνα από κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι υποστήριξαν ότι έχουν να δουν την ηλικιωμένη γυναίκα για περισσότερα από δέκα χρόνια.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, κάτοικοι φέρεται να παρατήρησαν ύποπτες κινήσεις από την πλευρά του γιου της τις προηγούμενες ημέρες, γεγονός που τους οδήγησε να ενημερώσουν την Αστυνομία.

Από νωρίς το πρωί, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις βρέθηκαν στο σημείο, ενώ η αυλή αποκλείστηκε προκειμένου να πραγματοποιηθούν έρευνες. Ειδικό μηχάνημα προχώρησε σε εκσκαφή σε μεγάλο τμήμα της αυλής, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει εντοπιστεί κάποιο εύρημα που να επιβεβαιώνει την καταγγελία.

Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τους αστυνομικούς να εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και τις μαρτυρίες, προκειμένου να διαπιστωθεί τι πραγματικά έχει συμβεί με την ηλικιωμένη γυναίκα.