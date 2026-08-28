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Στο νοσοκομείο νοσηλεύονται δύο ανήλικα αδέρφια, τα οποία δέχθηκαν δάγκωμα από οχιά ενώ βρίσκονταν στην αυλή του σπιτιού τους στην περιοχή του Μαραθώνα.

Πρόκειται για ένα αγοράκι περίπου 18 μηνών και το μεγαλύτερο αδερφάκι του, ηλικίας περίπου 14 ετών.

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Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το μικρότερο παιδί έπαιζε στην αυλή του σπιτιού τους στον Μαραθώνα, όταν δέχθηκε επίθεση από την οχιά και δαγκώθηκε.

Στη συνέχεια, το μεγαλύτερο αδερφάκι του φέρεται να πλησίασε το φίδι προκειμένου να απομακρύνει το μικρό παιδί από το σημείο. Κατά την προσπάθειά του αυτή, όμως, δέχθηκε και το ίδιο δάγκωμα στο πόδι.

Τα δύο παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο από συγγενικά τους πρόσωπα. Καθώς το μικρότερο παιδί φαίνεται να αντιμετωπίζει πιο σοβαρή κατάσταση, κρίθηκε απαραίτητη η χορήγηση αντιδότου.

Και τα δύο αδέρφια νοσηλεύονται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ). Ωστόσο, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δεν κινδυνεύει η ζωή κανενός από τα δύο παιδιά, ενώ η κατάσταση της υγείας τους παρακολουθείται στενά από τους γιατρούς και βρίσκεται σε εξέλιξη.