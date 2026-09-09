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Η εφημερίδα υποστηρίζει ότι ο πρόεδρος των Εμιράτων ενημέρωσε προσωπικά τον πρωθυπουργό για τον σχεδιασμό της επίθεσης δέκα ημέρες πριν από την 7η Οκτωβρίου.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αρνείται οποιαδήποτε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο των ΗΑΕ κατά την επίμαχη περίοδο, χαρακτηρίζοντας τις καταγγελίες ψευδείς και υποκινούμενες από πολιτικά κίνητρα.

Παρά την επιμονή της εφημερίδας και τις αναφορές άλλων πηγών, οι αρχές των ΗΑΕ επέλεξαν να μην τοποθετηθούν δημόσια σχετικά με το ζήτημα.

Η υπόθεση έχει πυροδοτήσει έντονη πολιτική αντιπαράθεση στο Ισραήλ, εν μέσω μιας ιδιαίτερα φορτισμένης προεκλογικής περιόδου πριν από τις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές.

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Σφοδρά αντέδρασε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, σε δημοσίευμα της εφημερίδας Haaretz, σύμφωνα με το οποίο ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (ΗΑΕ) τον είχε προειδοποιήσει, το φθινόπωρο του 2023, για τον σχεδιασμό μιας μεγάλης κλίμακας επίθεσης από τη Χαμάς.

Ο Νετανιάχου ανακοίνωσε την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου ότι έδωσε εντολή στους δικηγόρους του να προχωρήσουν σε αγωγή για δυσφήμιση εναντίον της Haaretz.

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Η εφημερίδα, από την πλευρά της, επέμεινε στο ρεπορτάζ της και αποκάλυψε ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είχε ήδη αποστείλει προειδοποιητική επιστολή πριν από την κατάθεση της αγωγής. Σύμφωνα με τη Haaretz, η νομική κίνηση στρέφεται εναντίον της εφημερίδας, καθώς και των δημοσιογράφων Σλόμι Έλνταρ και Ρουθ Γιουβάλ.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Νετανιάχου υποστήριξε ότι δεν είχε καμία συνομιλία με τον πρόεδρο των ΗΑΕ από τις αρχές Σεπτεμβρίου έως και τις 7 Οκτωβρίου 2023. Το γραφείο του έχει επίσης διαψεύσει κατηγορηματικά το δημοσίευμα.

הנדון: שקרים תוצרת "הארץ"



ראש הממשלה הנחה את עורכי דינו להגיש תביעת דיבה נגד עיתון השמאל ״הארץ״, שלומי אלדר וגורמים נוספים שהעלילו עלילה שקרית על ראש הממשלה שלא הייתה ולא נבראה.



בניגוד לנטען, מתחילת חודש ספטמבר ועד ה-7 באוקטובר לא התקיימה שום שיחה בין ראש הממשלה לנשיא איחוד… — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) September 9, 2026

Τι υποστηρίζει το επίμαχο ρεπορτάζ

Σύμφωνα με τη Haaretz, ο πρόεδρος των ΗΑΕ Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ τηλεφώνησε στον Νετανιάχου από το προεδρικό μέγαρο στο Αμπού Ντάμπι περίπου δέκα ημέρες πριν από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023. Οι δύο άνδρες φέρεται να συνομίλησαν για περίπου 45 λεπτά. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ φέρεται να ενημέρωσε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό ότι ο τότε ηγέτης της Χαμάς στη Γάζα, Γιαχία αλ Σινουάρ, σχεδίαζε μια μεγάλης κλίμακας επίθεση εναντίον του Ισραήλ.

Η πηγή που επικαλείται η Haaretz είναι σύμβουλος του προέδρου των Εμιράτων, ο οποίος φέρεται να γνώριζε λεπτομέρειες για τη συγκεκριμένη συνομιλία. Η εφημερίδα υποστηρίζει ακόμη ότι, παρά την προσωπική προειδοποίηση, ο Νετανιάχου δεν ενημέρωσε τους αρμόδιους αξιωματούχους ασφαλείας του Ισραήλ και δεν προχώρησε σε κάποια ενέργεια αξιοποιώντας τις πληροφορίες που είχε λάβει.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, ο πρόεδρος των Εμιράτων ζήτησε από τον Νετανιάχου να αντιμετωπίσει την κατάσταση με σοβαρότητα και να προετοιμαστεί για το ενδεχόμενο επίθεσης. Ωστόσο, προς έκπληξη του Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός φέρεται να αντέδρασε «σχετικά ψύχραιμα», διαβεβαιώνοντάς τον ότι το Ισραήλ «προετοιμάζεται για κάθε σενάριο».

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Το δημοσίευμα της Haaretz έχει επίσης επιβεβαιωθεί ως προς την ουσία του από πηγή στα ΗΑΕ που γνωρίζει την υπόθεση και μίλησε στους Times of Israel. Σύμφωνα με την ίδια εκδοχή, ο πρόεδρος των Εμιράτων είχε πράγματι προειδοποιήσει τηλεφωνικά τον Νετανιάχου, λίγες ημέρες πριν από τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου, ότι η Χαμάς σχεδίαζε μεγάλης κλίμακας επίθεση στο Ισραήλ.

Τα ΗΑΕ, πάντως, απέφυγαν να σχολιάσουν τις σχετικές πληροφορίες, δηλώνοντας ότι δεν επιθυμούν να τοποθετηθούν δημόσια για δημοσιεύματα ή εικασίες που αφορούν συνομιλίες μεταξύ αρχηγών κυβερνήσεων.

Η διάψευση του Νετανιάχου

Ο Νετανιάχου αρνείται ότι είχε οποιαδήποτε τέτοια συνομιλία με τον πρόεδρο των ΗΑΕ κατά την επίμαχη περίοδο. Το γραφείο του έχει χαρακτηρίσει το δημοσίευμα «απόλυτο ψέμα», υποστηρίζοντας ότι ο πρωθυπουργός δεν έλαβε προσωπικά καμία προειδοποίηση από τα Εμιράτα πριν από την 7η Οκτωβρίου.

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Παράλληλα, η ισραηλινή πλευρά έχει αναφέρει ότι, εφόσον υπήρχαν σχετικές πληροφορίες, αυτές θα μπορούσαν να είχαν διαβιβαστεί μέσω των διαύλων ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των δύο χωρών. Η δημοσιοποίηση της συγκεκριμένης υπόθεσης αποκτά ακόμη μεγαλύτερη πολιτική βαρύτητα, καθώς πραγματοποιείται λίγες εβδομάδες πριν από τις βουλευτικές εκλογές στο Ισραήλ, οι οποίες αναμένεται να διεξαχθούν στις 27 Οκτωβρίου.

Στην ανακοίνωσή του, ο Νετανιάχου χαρακτήρισε το δημοσίευμα «ψευδές» και υποστήριξε ότι εντάσσεται στην «προεκλογική εκστρατεία της αριστεράς».

Οι επικριτές του, την ίδια ώρα, τον κατηγορούν ότι δεν έχει αναλάβει προσωπικά την ευθύνη για την αποτυχία που οδήγησε στη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου, σχεδόν τρία χρόνια πριν. Παράλληλα, του προσάπτουν ότι υιοθετεί θεωρίες συνωμοσίας σύμφωνα με τις οποίες μέλη του ισραηλινού στρατού γνώριζαν εκ των προτέρων τα σχέδια της Χαμάς για την επίθεση, αλλά δεν ενημέρωσαν τον ίδιο.

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Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη πολιτική αντιπαράθεση στο Ισραήλ, με την αντιπολίτευση να ζητά διερεύνηση των συνθηκών που προηγήθηκαν της επίθεσης. Η νέα αποκάλυψη έρχεται σε μια ήδη ιδιαίτερα φορτισμένη προεκλογική περίοδο.

Την ίδια στιγμή, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ούτε το στρατόπεδο του Νετανιάχου ούτε εκείνο των πολιτικών αντιπάλων του φαίνεται, μέχρι στιγμής, να μπορεί να εξασφαλίσει την απόλυτη πλειοψηφία στις επερχόμενες εκλογές.

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