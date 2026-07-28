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Σε δάκρυα ξέσπασε η 48χρονη τραγουδίστρια μόλις έμαθε ότι θα αποκτήσει το δικό της αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ. Η Νικόλ Σέρζινγκερ μοιράστηκε τη συγκινητική στιγμή με τους διαδικτυακούς της φίλους μέσα από βίντεο που ανάρτησε στον λογαριασμό της στο Instagram, αποτυπώνοντας την έκπληξη και τη χαρά της για τη σημαντική αυτή διάκριση.

Στο βίντεο, ο αρραβωνιαστικός της, Τομ Έβανς, είναι εκείνος που της αποκαλύπτει αρχικά τα ευχάριστα νέα. Η τραγουδίστρια δυσκολεύεται να πιστέψει όσα ακούει, μέχρι τη στιγμή που παρακολουθεί στην τηλεόραση την επίσημη ανακοίνωση με τα ονόματα των προσωπικοτήτων που θα αποκτήσουν αστέρι στο προσεχές διάστημα.

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Όταν ακούστηκε το όνομά της, γύρισε στην κάμερα και είπε: «Γιατί είπε το όνομά μου; Δεν παίρνω εγώ αστέρι». Ο Έβανς τότε την αγκάλιασε, ενώ εκείνη συνέχισε: «Περίμενε, δεν καταλαβαίνω… αληθινό αστέρι; Πώς;», με τον ίδιο να της απαντά ότι είναι ήδη «αστέρι» και πως της αξίζει. Τότε η τραγουδίστρια άρχισε να δακρύζει: «Δεν μπορώ να το πιστέψω. Δεν έχω καν εμφανιστεί στο SNL», ανέφερε.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «Τα όνειρα τελικά γίνονται όντως πραγματικότητα. Θα αποκτήσω αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ!!! Δεν μπορώ καν να το πιστέψω!!! Είμαι συγκλονισμένη και τόσο ευγνώμων! Δόξα τω Θεώ! @lisalewbb @hwdwalkoffame Με όλη μου την καρδιά… ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ».