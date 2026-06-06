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Μια ξεχωριστή πολιτιστική στιγμή εκτυλίχθηκε στις Βρυξέλλες, όπου μέλη κρητικού λαογραφικού ομίλου ταξίδεψαν στην καρδιά της Ευρώπης, μεταφέροντας μαζί τους παραδοσιακούς χορούς και την πολιτιστική ταυτότητα της Κρήτης, σε μια επίσκεψη με έντονο συμβολισμό.

Τα 20 μέλη του Λαογραφικού Ομίλου «Λάζαρος και Μανώλης Χνάρης» βρέθηκαν στις Βρυξέλλες έπειτα από πρωτοβουλία και πρόσκληση του ευρωβουλευτή Νίκου Παπανδρέου, σε μια επίσκεψη που συνδύασε τον πολιτισμό με τη γνωριμία των ευρωπαϊκών θεσμών. Η αποστολή ξεναγήθηκε στους χώρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπου ενημερώθηκε για τον τρόπο λειτουργίας του θεσμού και για τις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

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Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, τα μέλη του ομίλου είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν για ζητήματα που αφορούν την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, αλλά και τον ρόλο των τοπικών πολιτισμών στη διαμόρφωση της κοινής ευρωπαϊκής ταυτότητας. Ο Νίκος Παπανδρέου υποδέχθηκε προσωπικά την αποστολή, τονίζοντας τη σημασία της σύνδεσης των πολιτών με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και της ανάδειξης της πολιτιστικής πολυμορφίας.

Η κορύφωση της επίσκεψης ήρθε το απόγευμα της Παρασκευής, όταν η κρητική αποστολή χόρεψε στην εμβληματική Grand Place των Βρυξελλών, προσελκύοντας το ενδιαφέρον περαστικών και επισκεπτών. Ο ευρωβουλευτής δεν δίστασε να συμμετάσχει, ακολουθώντας τους χορευτές και δημιουργώντας μια εικόνα που συνέδεσε τον πολιτισμό με την πολιτική παρουσία στην ευρωπαϊκή πρωτεύουσα.

Σε δηλώσεις του, ο Νίκος Παπανδρέου υπογράμμισε ότι η Ευρώπη δεν αποτελεί μια αφηρημένη έννοια, αλλά ένα σύνολο από ανθρώπους, παραδόσεις και αξίες που συνυπάρχουν και αλληλοσυμπληρώνονται. Όπως ανέφερε, η παρουσία ενός κρητικού λαογραφικού ομίλου στις Βρυξέλλες αναδεικνύει τον ρόλο των τοπικών πολιτισμών στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής ταυτότητας.

Παράλληλα, έκανε αναφορά στη μυθολογική προέλευση του ονόματος της Ευρώπης, συνδέοντάς την με τον αρχαίο ελληνικό μύθο της πριγκίπισσας από τη Φοινίκη και την Κρήτη, επισημαίνοντας τον συμβολισμό που εξακολουθεί να έχει μέχρι σήμερα. Όπως σημείωσε, η ήπειρος αντλεί μέρος της ταυτότητάς της από αυτές τις ιστορικές και πολιτιστικές ρίζες, οι οποίες παραμένουν ζωντανές μέσα από τέτοιου είδους δράσεις.

Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε σε κλίμα ενθουσιασμού και συγκίνησης, με τα μέλη της αποστολής να επιστρέφουν από τις Βρυξέλλες έχοντας ζήσει μια εμπειρία που συνδύασε την παράδοση με την ευρωπαϊκή πολιτική πραγματικότητα, αναδεικνύοντας τον πολιτισμό ως γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ των λαών.