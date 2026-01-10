Το Νορβηγικό Ινστιτούτο Νόμπελ προχώρησε σε επίσημη ανακοίνωση, ξεκαθαρίζοντας ότι το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να μεταβιβαστεί, να μοιραστεί ή να ανακληθεί, μετά τις πρόσφατες δηλώσεις της ηγέτιδας της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, Μαρίας Κορίνα Ματσάδο. Η παρέμβαση ήρθε ως απάντηση σε τοποθετήσεις της Ματσάδο, οι οποίες άφησαν να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να «προσφέρει» το βραβείο του 2025 στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο, η απονομή ενός βραβείου Νόμπελ αποτελεί οριστική και αμετάκλητη απόφαση, βάσει του καταστατικού του Ιδρύματος Νόμπελ, το οποίο δεν επιτρέπει προσφυγές ή αλλαγές εκ των υστέρων. Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι οι επιτροπές απονομής δεν σχολιάζουν δηλώσεις ή ενέργειες των βραβευθέντων μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Οι δηλώσεις της Ματσάδο έγιναν σε συνέντευξή της στο Fox News, όπου ανέφερε ότι η απονομή του Νόμπελ στον Τραμπ θα μπορούσε να αποτελέσει ένδειξη ευγνωμοσύνης του λαού της Βενεζουέλας για την απομάκρυνση του Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος συνελήφθη πρόσφατα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο ίδιος ο Τραμπ δήλωσε ότι θα ήταν τιμή του να δεχτεί το βραβείο, εφόσον του προσφερόταν.

Η υπόθεση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και ανάγκη θεσμικής διευκρίνισης, με το Νορβηγικό Ινστιτούτο να βάζει οριστικό τέλος σε κάθε σχετικό σενάριο.