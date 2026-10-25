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Έτοιμος να φέρει στη Βουλή τον περιβόητο νόμο – πρόκληση για την «γαλάζια πατρίδα» εμφανίζεται ο Ερντογάν.

Σύμφωνα με το Haberturk αναμένεται το νομοσχέδιο να συνταχθεί τον Νοέμβριο και να κατατεθεί στο Κοινοβούλιο πριν από το τέλος του έτους.

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Στο νομοσχέδιο θα καθοριστούν οι βασικοί κανόνες, για την έκταση και την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών δικαιοδοσίας της Τουρκίας.

Προβλέπεται να αναφέρεται ότι τα χωρικά ύδατα εκτείνονται στα έξι ναυτικά μίλια στο Αιγαίο και στα δώδεκα ναυτικά μίλια στη Μαύρη Θάλασσα και τη Μεσόγειο.

Κάθε οικονομική, επιστημονική και περιβαλλοντική δραστηριότητα που θα πραγματοποιείται, εντός της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της Τουρκίας, θα υπόκειται σε άμεση άδεια της Άγκυρας.

Σ’ αυτό θα υπάγονται και οι δραστηριότητες που αφορούν τον βυθό και το υπέδαφος των θαλάσσιων περιοχών.

Αναμένεται επίσης να συμπεριληφθούν διατάξεις σχετικά με τον νομικό ορισμό των βραχονησίδων, οι οποίες στον δημόσιο λόγο χαρακτηρίζονται ‘’γκρίζες ζώνες’’, με αναφορά στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας.