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Η Νορβηγία ετοιμάζεται να «λανσάρει» ξανά το φιλόδοξο σχέδιο «Stad Ship Tunnel», επιδιώκοντας να κατασκευάσει την πρώτη σήραγγα πλοίων παγκοσμίως. Το έργο είχε καθυστερήσει λόγω πολιτικών αντιπαραθέσεων και αξιολόγησης υψηλού κόστους.

Το νορβηγικό τούνελ-μαμούθ που θα αλλάξει τη ναυσιπλοΐα

Οι αρχικές εκτιμήσεις έκαναν λόγο για περίπου 5 δισεκατομμύρια νορβηγικές κορώνες, όμως οι νεότεροι υπολογισμοί ξεπέρασαν τα 9 δισεκατομμύρια. Τελικά, μετά από διαπραγματεύσεις μεταξύ κυβέρνησης και κοινοβουλίου, εγκρίθηκε νέο πλαίσιο δαπανών ύψους 8,6 δισεκατομμυρίων κορωνών, δηλαδή περίπου 782 εκατομμυρίων ευρώ.

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Το έργο προβλέπει τη διάνοιξη ενός τεράστιου θαλάσσιου περάσματος στη χερσόνησο Stadlandet, στη δυτική Νορβηγία. Το τούνελ θα έχει μήκος περίπου 1,8 χιλιομέτρων, πλάτος 36-37 μέτρων και ύψος έως 50 μέτρα, διαστάσεις που θα επιτρέπουν τη διέλευση ακόμη και μεγάλων επιβατηγών πλοίων και κρουαζιερόπλοιων.

Για αυτό, οι υποστηρικτές του σχεδίου πέτυχαν την ένταξη περίπου 15,8 εκατομμυρίων δολαρίων στον νέο κυβερνητικό προϋπολογισμό. Πρόκειται για ένα μικρό κλάσμα του εκτιμώμενου κόστους κατασκευής των 900 εκατομμυρίων δολαρίων, ωστόσο επιτρέπει στο έργο να προχωρήσει στην επιλογή των κύριων αναδόχων και στην ανάθεση ορισμένων αρχικών συμβάσεων. Οι προπαρασκευαστικές εργασίες θα περιλαμβάνουν την κατεδάφιση κτιρίων στην επιλεγμένη τοποθεσία, καθώς και την ανάθεση συμβάσεων για νέους αγωγούς ύδρευσης και στις δύο πλευρές της σήραγγας.

Η ιδέα της κατασκευής σήραγγας στο Stad της Νορβηγίας βρίσκεται στο στάδιο του σχεδιασμού εδώ και πολλά χρόνια. Προτάθηκε ως μέσο ώστε τα παραθαλάσσια πλοία να αποφεύγουν την εκτεθειμένη περιοχή και τις αντίξοες καιρικές συνθήκες, βελτιώνοντας παράλληλα την επιχειρησιακή αποδοτικότητα. Το σχέδιο προβλέπει τη διάνοιξη σήραγγας ύψους 50 μέτρων μέσω της χερσονήσου Stad, στο σημείο με τη μικρότερη απόσταση (περίπου ένα μίλι). Με πλάτος 36 μέτρων, η σήραγγα θα μπορεί να εξυπηρετεί παράκτια σκάφη, συμπεριλαμβανομένων των επιβατηγών πλοίων που εκτελούν δρομολόγια κατά μήκος των ακτών.

Ο πρωθυπουργός Jonas Gahr Støre επιβεβαίωσε στο νορβηγικό δίκτυο NRK τον Οκτώβριο του 2025 το υψηλό κόστος για την υλοποίηση του σχεδίου. Ωστόσο, τρεις όμιλοι, οι AF Gruppen, Eiffage Génie Civil και η κοινοπραξία Skanska/Vassbakk & Stol, είχαν υποβάλει προσφορές και συνεργάστηκαν με τις αρχές για την αναθεώρηση και βελτίωση των σχεδίων.

H σημασία του εργού

Η περιοχή Stadhavet θεωρείται μία από τις πιο επικίνδυνες θαλάσσιες ζώνες της Νορβηγίας. Ισχυροί άνεμοι, μεγάλα κύματα και απρόβλεπτα ρεύματα δυσκολεύουν εδώ και δεκαετίες τη ναυσιπλοΐα.

Το νέο πέρασμα θα επιτρέπει στα πλοία να αποφεύγουν το επικίνδυνο ακρωτήριο Stad και να κινούνται προστατευμένα μέσα από το βουνό, ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες.

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Σύμφωνα με τους υποστηρικτές του έργου η νέα θαλάσσια αρτηρία θα βελτιώσει σημαντικά την ασφάλεια των μεταφορών, την αξιοπιστία των δρομολογίων και τη λειτουργία της αλιευτικής και ναυτιλιακής βιομηχανίας.

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