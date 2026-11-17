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Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα και μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπιστεί ενδείξεις υποκλοπής δεδομένων.

Η Εθνική Αρχή Ασφαλείας της Νορβηγίας ενημερώθηκε για το συμβάν και παραμένει σε ετοιμότητα προκειμένου να παράσχει τη συνδρομή της.

Το περιστατικό έρχεται σε μια περίοδο όπου οι νορβηγικές αρχές προειδοποιούν για αυξημένο κίνδυνο κυβερνοεπιθέσεων κατά κρίσιμων υποδομών.

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Ο μεγαλύτερος προμηθευτής φυσικού αερίου στην Ευρώπη, η νορβηγική ενεργειακή εταιρεία Equinor έπεσε θύμα κυβερνοεπίθεσης νωρίτερα σήμερα.

Κυβερνοεπίθεση ανακοίνωσε η εταιρεία ενέργειας Equinor

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις πως έχουν υποκλαπεί δεδομένα, ενώ έχει ήδη λάβει μέτρα για το συμβάν. Εκπρόσωπος της εταιρείας αρνήθηκε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την επίθεση.

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#ÚltimaHora | ALERTA POR CIBERATAQUE CONTRA EL GIGANTE ENERGÉTICO NORUEGO EQUINOR El gigante energético noruego Equinor habría detectado un importante ciberataque en curso. La situación genera preocupación por la afectación de los sistemas informáticos de una de las principales compañías energéticas de Europa, cuya actividad es estratégica para el suministro de petróleo y gas. Hasta el momento, la publicación no proporciona detalles sobre el origen del ataque, sus responsables ni el alcance de los posibles daños. — La Capital News (@LaCapitalNews) November 17, 2026

Σύμφωνα με το νορβηγικό πρακτορείο ειδήσεων NTB, το περιστατικό έχει προκαλέσει προβλήματα στη χρήση εφαρμογών πληροφορικής και εσωτερικών συστημάτων της εταιρείας. Παράλληλα, σύμφωνα με πηγή της Equinor που μίλησε στο Reuters υπό καθεστώς ανωνυμίας, έχει τεθεί εκτός λειτουργίας και το εσωτερικό σύστημα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της.

Η Εθνική Αρχή Ασφαλείας της Νορβηγίας (NSM) επιβεβαίωσε ότι έχει ενημερωθεί για το περιστατικό και βρίσκεται σε ετοιμότητα να συνδράμει την εταιρεία, εφόσον χρειαστεί.

Το περιστατικό σημειώνεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι νορβηγικές αρχές προειδοποιούν για σημαντική αύξηση των κυβερνοαπειλών.

Τον περασμένο μήνα, η NSM αναβάθμισε στο επίπεδο 4, σε μια κλίμακα πέντε βαθμίδων, την εκτίμησή της για τον κίνδυνο κυβερνοεπιθέσεων, καλώντας τους πολίτες να προετοιμαστούν για τις συνέπειες ενδεχόμενων επιθέσεων σε κρίσιμες υποδομές, όπως τα δίκτυα ύδρευσης και ηλεκτροδότησης.

Σύμφωνα με την ίδια αρχή, οι επιτυχημένες κυβερνοεπιχειρήσεις εναντίον νορβηγικών εταιρειών έχουν τριπλασιαστεί μέσα στους τελευταίους έξι μήνες. Εκπρόσωπος της NSM σχολίασε ότι το περιστατικό στην Equinor επιβεβαιώνει πως ο κίνδυνος κυβερνοεπιθέσεων είναι πράγματι υψηλός.