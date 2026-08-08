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Στο υλικό η οδηγός εμφανίζεται σε έντονη συναισθηματική κατάσταση, αρνούμενη την ευθύνη της και ζητώντας επίμονα να επικοινωνήσει με τον πατέρα της.

Το δυστύχημα συνέβη όταν η Κομορόσκι συγκρούστηκε με όχημα που μετέφερε νεόνυμφους, οδηγώντας με υπερβολική ταχύτητα και έχοντας τριπλάσιο επίπεδο αλκοόλ στο αίμα της.

Από τη σύγκρουση έχασε τη ζωή της η 34χρονη Σαμάνθα Χάτσινσον, ενώ ο σύζυγός της και δύο ακόμη επιβάτες τραυματίστηκαν σοβαρά.

Η Κομορόσκι δήλωσε ένοχη για τις κατηγορίες και καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης είκοσι πέντε ετών για τον θάνατο της γυναίκας.

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Ένα βίντεο που δεν είχε δημοσιοποιηθεί μέχρι σήμερα έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία, καταγράφοντας τη συμπεριφορά της Τζέιμι Λι Κομορόσκι λίγη ώρα μετά το τροχαίο δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή σε μια 34χρονη νύφη στις ΗΠΑ, λίγες μόλις ώρες μετά τον γάμο της.

Στα πλάνα από το αστυνομικό τμήμα του Φόλι Μπιτς στη Νότια Καρολίνα, η Τζέιμι Λι Κομορόσκι εμφανίζεται σε έντονη συναισθηματική κατάσταση. Κλαίει, διαμαρτύρεται και ζητά επανειλημμένα από τους αστυνομικούς να της επιτρέψουν να τηλεφωνήσει στον πατέρα της.

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Το βίντεο καταγράφηκε λίγο μετά το δυστύχημα στο οποίο έχασε τη ζωή της η Σαμάνθα Χάτσινσον, ενώ ο 36χρονος σύζυγός της, Άρικ Χάτσινσον, και δύο ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά.

Το μοιραίο τροχαίο

Το δυστύχημα σημειώθηκε στις 28 Απριλίου 2023. Η Κομορόσκι, η οποία σήμερα είναι 27 ετών, είχε περάσει προηγουμένως τη βραδιά της καταναλώνοντας αλκοόλ σε μπαρ του Φόλι Μπιτς και στη συνέχεια μπήκε σε ένα αυτοκίνητο που είχε νοικιάσει.

Λίγο αργότερα, οδηγώντας με μεγάλη ταχύτητα, έπεσε πάνω σε ένα όχημα στο οποίο επέβαιναν η 34χρονη Σαμάνθα Χάτσινσον, ο 36χρονος σύζυγός της και δύο καλεσμένοι τους. Η παρέα επέστρεφε από τη γαμήλια δεξίωση, η οποία είχε πραγματοποιηθεί σε περιοχή κοντά στην παραλία.

Η Σαμάνθα Χάτσινσον έχασε τη ζωή της από τη σύγκρουση, ενώ ο σύζυγός της και οι δύο συνεπιβάτες τραυματίστηκαν. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, τη στιγμή της σύγκρουσης η Κομορόσκι κινούνταν με ταχύτητα περίπου 65 μιλίων την ώρα, δηλαδή περίπου 105 χλμ./ώρα, σε δρόμο όπου το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ήταν μόλις 25 μίλια την ώρα, περίπου 40 χλμ./ώρα.

Παράλληλα, το επίπεδο αλκοόλ στο αίμα της ήταν περίπου τρεις φορές υψηλότερο από το νόμιμο όριο. Από την πρώτη στιγμή της σύλληψής της, η νεαρή γυναίκα φέρεται να υποστήριζε ότι «δεν είχε κάνει τίποτα λάθος». Η ίδια στάση φαίνεται πως αποτυπώνεται και στο νέο υλικό που δόθηκε στη δημοσιότητα από το εσωτερικό του αστυνομικού τμήματος.

«Θέλω απλώς να τελειώσει όλο αυτό και να πάω σπίτι»

Στο βίντεο, η Κομορόσκι βρίσκεται με τα χέρια δεμένα πίσω από την πλάτη της. Κλαίει και ζητά επίμονα από τους αστυνομικούς να της επιτρέψουν να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον πατέρα της. «Θέλω απλώς να τελειώσει όλο αυτό και να πάω σπίτι», ακούγεται να λέει. Όταν ένας αστυνομικός της εξηγεί ότι δεν μπορεί ακόμη να πραγματοποιήσει τηλεφώνημα, εκείνη αντιδρά λέγοντας: «Δεν μπορώ να πάρω τον πατέρα μου;»

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Στη συνέχεια φαίνεται να αμφισβητεί και τους λόγους για τους οποίους βρίσκεται υπό κράτηση, ζητώντας και πάλι να επικοινωνήσει με τον πατέρα της. «Τι έκανα; Κανείς δεν έχει αποδείξεις για οτιδήποτε έκανα, οπότε δώστε μου το δικαίωμα να τηλεφωνήσω στον πατέρα μου», ακούγεται να λέει.

Σε κάποια στιγμή, η Κομορόσκι αντιλαμβάνεται την κάμερα ασφαλείας που βρίσκεται τοποθετημένη στον τοίχο του χώρου και αρχίζει να απευθύνεται απευθείας σε αυτή. Εξηγεί ότι κλαίει επειδή οι αστυνομικοί δεν της επιτρέπουν να επικοινωνήσει με τον πατέρα της, ενώ παράλληλα επιμένει ότι δεν έχουν αποδείξει κάτι εις βάρος της.

Drunk driver who killed bride on wedding night whines like child about arrest in new footage



The woman serving a lengthy prison term for drunkenly mowing down a new bride on her wedding night is seen moaning and wailing in rage-inducing new footage from inside the police station… pic.twitter.com/yEF5TpsHQw Advertisement August 7, 2026

Αμέσως μετά, σχολιάζει με ειρωνικό τρόπο τη δική της συμπεριφορά, λέγοντας: «Ω, κάνω σαν μικρό μωρό». Οι εικόνες από το αστυνομικό τμήμα έρχονται σε έντονη αντίθεση με όσα είχαν συμβεί μόλις λίγη ώρα νωρίτερα. Ένα ζευγάρι που είχε παντρευτεί και επέστρεφε από τη γαμήλια δεξίωσή του βρέθηκε ξαφνικά στο επίκεντρο μιας τραγωδίας, με τη νύφη να χάνει τη ζωή της.

Η υπόθεση έφτασε ενώπιον της Δικαιοσύνης. Η Τζέιμι Λι Κομορόσκι δήλωσε ένοχη για σειρά κατηγοριών, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονταν η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ με αποτέλεσμα θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό, καθώς και η ανθρωποκτονία από απερισκεψία.

Τελικά, της επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης 25 ετών για το δυστύχημα που στέρησε τη ζωή από τη Σαμάνθα Χάτσινσον, λίγες μόλις ώρες μετά τον γάμο της.

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Με πληροφορίες από The New York Post