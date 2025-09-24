Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι 2 τραυματίστηκαν την Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου, όταν σκοπευτής άνοιξε πυρ στο Ντάλας, ανακοίνωσε η αστυνομία αυτής της πόλης του Τέξας, με την αμερικανική κυβέρνηση να διευκρινίζει ότι η επίθεση είχε στόχο κέντρο κράτησης της ομοσπονδιακής αστυνομίας για τη μετανάστευση (ICE).
Πιο συγκεκριμένα, 2 κρατούμενοι έχασαν τη ζωή τους και ακόμα ένας βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.
Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας ανέφερε ότι ο ύποπτος πυροβόλησε «αδιακρίτως» στο κτήριο της ICE, συμπεριλαμβανομένου ενός φορτηγού στην ασφαλή είσοδο του κτηρίου, όπου δέχθηκαν τους πυροβολισμούς τα θύματα.
Ο δράστης άνοιξε πυρ εναντίον του γραφείου από ένα γειτονικό κτήριο γύρω στις 6:40 π.μ. τοπική ώρα σύμφωνα με την αστυνομία.
Το FBI κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ανέφερε ότι ερευνά το περιστατικό ως «πράξη στοχευμένης βίας».
«Τα πρώτα στοιχεία που έχουμε δει από σφαίρες που βρέθηκαν κοντά στον ύποπτο δράστη περιέχουν μηνύματα που είναι κατά της ICE», δήλωσε ο Τζο Ρόθροκ ειδικός πράκτορας υπεύθυνος του γραφείου του Ντάλας. Μάλιστα μία αχρησιμοποίητη σφαίρα που βρέθηκε στο σημείο είχε το γραμμένο το μήνυμα ANTI-ICE».
Οι Αρχές δεν έδωσαν λεπτομέρειες σχετικά με την ταυτότητα του υπόπτου, ενώ και το ακριβές κίνητρο της επίθεσης δεν έγινε αμέσως γνωστό.
Ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, δημοσίευσε μια φωτογραφία στο X με αυτό που, όπως ανέφερε, ήταν οι αχρησιμοποίητοι κάλυκες του υπόπτου, ένας από τους οποίους είχε γραμμένο το «ANTI-ICE» στο πλάι.
«Ενώ η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, μια προκαταρκτική εξέταση των αποδεικτικών στοιχείων δείχνει ότι πίσω από αυτή την επίθεση κρύβεται ένα ιδεολογικό κίνητρο», έγραψε ο Πατέλ.
“Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, ένας ύποπτος άνοιξε πυρ εναντίον ενός δημόσιου κτιρίου από ένα άλλο κτίριο. Δύο άνθρωποι με τραύματα από πυροβολισμούς διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Ένα θύμα σκοτώθηκε επί τόπου. Ο ύποπτος είναι νεκρός”, έγραψε η αστυνομία του Ντάλας στην πλατφόρμα Χ.
Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Κρίστι Νόεμ, ανέφερε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) ότι ο ύποπτος είναι νεκρός από αυτοπυροβολισμό.
Η Αμερικανίδα υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ ανακοίνωσε νωρίτερα ότι αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν ατά τη διάρκεια πυρών που ερρίφθησαν σε κέντρο κράτησης της ομοσπονδιακής αστυνομίας για τη μετανάστευση (ICE) στο Ντάλας.
“Οι λεπτομέρειες παραμένουν αδιευκρίνιστες αλλά μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι είναι αρκετοί οι τραυματίες ή οι νεκροί. Αυτός που πυροβόλησε αυτοκτόνησε στρέφοντας το όπλο επάνω του”, έγραψε στην πλατφόρμα Χ, προσθέτοντας ότι το κίνητρο παραμένει άγνωστο.
“Η εμμονική επίθεση κατά των αρχών επιβολής του νόμου, κυρίως κατά της ICE, πρέπει να σταματήσει. Προσεύχομαι για όλους όσοι τραυματίστηκαν σε αυτή την επίθεση και για τις οικογένειές τους”, έγραψε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς στην πλατφόρμα X, απαντώντας στην Νόεμ.
Ο δράστης μπορεί να ήταν ένας ελεύθερος σκοπευτής, δήλωσε ο μεταβατικός διευθυντής της αστυνομίας για τη μετανάστευση Τοντ Λάιονς.
Οι αρχικές πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για έναν ελεύθερο σκοπευτή”, δήλωσε στο CNN. “Τρία άτομα επλήγησαν. Δεν γνωρίζουμε την κατάστασή τους. Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο”.
Ορισμένα μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι τουλάχιστον ορισμένα από τα θύματα βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.
Η αστυνομία απάντησε στις αναφορές για τον πυροβολισμό στην υπηρεσία αυτή του βορειοδυτικού Ντάλας γύρω στις 7.30 τοπική ώρα, μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης.
Ο σκοπευτής, ένας λευκός άνδρας, καθόταν στη στέγη παρακείμενου κτιρίου με ένα τουφέκι, όπου και βρέθηκε νεκρός, δήλωσαν αστυνομικές πηγές στο τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο Fox4, διευκρινίζοντας ότι κατά την άφιξη των αστυνομικών έδωσε τέλος στη ζωή του.
Η εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, Τρίσια ΜακΛάφλιν, δήλωσε στο Fox News ότι κανένας πράκτορας της ICE δεν τραυματίστηκε. «Πιστεύουμε ότι πυροβολούσε εναντίον των αστυνομικών και των κρατουμένων από ένα κτήριο με διαμερίσματα…Φαίνεται ότι μπορεί να ήταν ένας ελεύθερος σκοπευτής ή κάποιο είδος μακρινής βολής», είπε η ΜακΛάφλιν. «Μεταξύ των θυμάτων του περιστατικού ήταν και κρατούμενοι», προσέθεσε.
Ο αρχηγός της αστυνομίας του Ντάλας, Ντάνιελ Κομό, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι αστυνομικοί ανταποκρίθηκαν μετά από αναφορές ότι τέσσερα άτομα δέχθηκαν πυροβολισμούς, δύο εκ των οποίων έχασαν τη ζωή τους.