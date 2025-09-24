Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι 2 τραυματίστηκαν την Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου, όταν σκοπευτής άνοιξε πυρ στο Ντάλας, ανακοίνωσε η αστυνομία αυτής της πόλης του Τέξας, με την αμερικανική κυβέρνηση να διευκρινίζει ότι η επίθεση είχε στόχο κέντρο κράτησης της ομοσπονδιακής αστυνομίας για τη μετανάστευση (ICE).

Πιο συγκεκριμένα, 2 κρατούμενοι έχασαν τη ζωή τους και ακόμα ένας βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας ανέφερε ότι ο ύποπτος πυροβόλησε «αδιακρίτως» στο κτήριο της ICE, συμπεριλαμβανομένου ενός φορτηγού στην ασφαλή είσοδο του κτηρίου, όπου δέχθηκαν τους πυροβολισμούς τα θύματα.

Ο δράστης άνοιξε πυρ εναντίον του γραφείου από ένα γειτονικό κτήριο γύρω στις 6:40 π.μ. τοπική ώρα σύμφωνα με την αστυνομία.

This morning, a deranged gunman attacked a U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) Dallas field office from a nearby rooftop. The shooter fired indiscriminately at the ICE building, as well as at a van in the sallyport where the victims were shot.



Three detainees were… — Homeland Security (@DHSgov) September 24, 2025

Το FBI κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ανέφερε ότι ερευνά το περιστατικό ως «πράξη στοχευμένης βίας».

«Τα πρώτα στοιχεία που έχουμε δει από σφαίρες που βρέθηκαν κοντά στον ύποπτο δράστη περιέχουν μηνύματα που είναι κατά της ICE», δήλωσε ο Τζο Ρόθροκ ειδικός πράκτορας υπεύθυνος του γραφείου του Ντάλας. Μάλιστα μία αχρησιμοποίητη σφαίρα που βρέθηκε στο σημείο είχε το γραμμένο το μήνυμα ANTI-ICE».

Οι Αρχές δεν έδωσαν λεπτομέρειες σχετικά με την ταυτότητα του υπόπτου, ενώ και το ακριβές κίνητρο της επίθεσης δεν έγινε αμέσως γνωστό.

Ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, δημοσίευσε μια φωτογραφία στο X με αυτό που, όπως ανέφερε, ήταν οι αχρησιμοποίητοι κάλυκες του υπόπτου, ένας από τους οποίους είχε γραμμένο το «ANTI-ICE» στο πλάι.

This morning just before 7am local time, an individual fired multiple rounds at a Dallas, Texas ICE facility, killing one, wounding several others, before taking his own life. FBI, DHS, ATF are on the ground with Dallas PD and state authorities.



While the investigation is… pic.twitter.com/SMOyxiKLqA — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) September 24, 2025

«Ενώ η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, μια προκαταρκτική εξέταση των αποδεικτικών στοιχείων δείχνει ότι πίσω από αυτή την επίθεση κρύβεται ένα ιδεολογικό κίνητρο», έγραψε ο Πατέλ.

“Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, ένας ύποπτος άνοιξε πυρ εναντίον ενός δημόσιου κτιρίου από ένα άλλο κτίριο. Δύο άνθρωποι με τραύματα από πυροβολισμούς διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Ένα θύμα σκοτώθηκε επί τόπου. Ο ύποπτος είναι νεκρός”, έγραψε η αστυνομία του Ντάλας στην πλατφόρμα Χ.

On September 24, 2025, at about 6:40 a.m., Dallas Police responded to an assist officer call in the 8100 block of north Stemmons Freeway. The preliminary investigation determined that a suspect opened fire at a government building from an adjacent building. Two people were… — Dallas Police Dept (@DallasPD) September 24, 2025

Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Κρίστι Νόεμ, ανέφερε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) ότι ο ύποπτος είναι νεκρός από αυτοπυροβολισμό.

There was a shooting this morning at the Dallas @ICEgov Field Office. Details are still emerging but we can confirm there were multiple injuries and fatalities.



The shooter is deceased by a self-inflicted gun shot wound.



While we don’t know motive yet, we know that our ICE… — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) September 24, 2025

Η Αμερικανίδα υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ ανακοίνωσε νωρίτερα ότι αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν ατά τη διάρκεια πυρών που ερρίφθησαν σε κέντρο κράτησης της ομοσπονδιακής αστυνομίας για τη μετανάστευση (ICE) στο Ντάλας.

“Οι λεπτομέρειες παραμένουν αδιευκρίνιστες αλλά μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι είναι αρκετοί οι τραυματίες ή οι νεκροί. Αυτός που πυροβόλησε αυτοκτόνησε στρέφοντας το όπλο επάνω του”, έγραψε στην πλατφόρμα Χ, προσθέτοντας ότι το κίνητρο παραμένει άγνωστο.

BREAKING: A shooting just took place at a Texas ICE facility.



The sniper, firing from a rooftop, later died from a self-inflicted gunshot, according to Fox.



DHS Secretary Kristi Noem confirms there are multiple fatalities and injuries.



pic.twitter.com/UU6mE5dDcA Advertisement September 24, 2025

“Η εμμονική επίθεση κατά των αρχών επιβολής του νόμου, κυρίως κατά της ICE, πρέπει να σταματήσει. Προσεύχομαι για όλους όσοι τραυματίστηκαν σε αυτή την επίθεση και για τις οικογένειές τους”, έγραψε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς στην πλατφόρμα X, απαντώντας στην Νόεμ.

The obsessive attack on law enforcement, particularly ICE, must stop. I'm praying for everyone hurt in this attack and for their families. https://t.co/wEN3sqyGyQ — JD Vance (@JDVance) September 24, 2025

Ο δράστης μπορεί να ήταν ένας ελεύθερος σκοπευτής, δήλωσε ο μεταβατικός διευθυντής της αστυνομίας για τη μετανάστευση Τοντ Λάιονς.

Οι αρχικές πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για έναν ελεύθερο σκοπευτή”, δήλωσε στο CNN. “Τρία άτομα επλήγησαν. Δεν γνωρίζουμε την κατάστασή τους. Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο”.

Ορισμένα μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι τουλάχιστον ορισμένα από τα θύματα βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Η αστυνομία απάντησε στις αναφορές για τον πυροβολισμό στην υπηρεσία αυτή του βορειοδυτικού Ντάλας γύρω στις 7.30 τοπική ώρα, μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Ο σκοπευτής, ένας λευκός άνδρας, καθόταν στη στέγη παρακείμενου κτιρίου με ένα τουφέκι, όπου και βρέθηκε νεκρός, δήλωσαν αστυνομικές πηγές στο τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο Fox4, διευκρινίζοντας ότι κατά την άφιξη των αστυνομικών έδωσε τέλος στη ζωή του.

Η εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, Τρίσια ΜακΛάφλιν, δήλωσε στο Fox News ότι κανένας πράκτορας της ICE δεν τραυματίστηκε. «Πιστεύουμε ότι πυροβολούσε εναντίον των αστυνομικών και των κρατουμένων από ένα κτήριο με διαμερίσματα…Φαίνεται ότι μπορεί να ήταν ένας ελεύθερος σκοπευτής ή κάποιο είδος μακρινής βολής», είπε η ΜακΛάφλιν. «Μεταξύ των θυμάτων του περιστατικού ήταν και κρατούμενοι», προσέθεσε.

Ο αρχηγός της αστυνομίας του Ντάλας, Ντάνιελ Κομό, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι αστυνομικοί ανταποκρίθηκαν μετά από αναφορές ότι τέσσερα άτομα δέχθηκαν πυροβολισμούς, δύο εκ των οποίων έχασαν τη ζωή τους.