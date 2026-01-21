Ο Ντόναλντ Τραμπ ειρωνεύτηκε την Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου, τη χθεσινή ομιλία του Εμανουέλ Μακρόν στο Νταβός, κατά την οποία ο Γάλλος πρόεδρος φορούσε γυαλιά ηλίου λόγω ενός προβλήματος στην όραση που είχε, με τον Αμερικανό πρόεδρο να χλευάζει τον Γάλλο ομόλογό του λέγοντας ότι «παρίστανε τον σκληρό τύπο».

«Τον παρακολούθησα χθες με αυτά τα ωραία γυαλιά ηλίου…Τι συνέβη; Αλλά τον είδα να παριστάνει τον σκληρό τύπο», αστειεύτηκε σήμερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ από το βήμα του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ.

Στην ομιλία του χθες ο Μακρόν είπε ότι προτιμά τον «σεβασμό» και το «κράτος δικαίου» από τους «νταήδες» και προέτρεψε τους ανθρώπους να μην «σπαταλούν χρόνο σε τρελές ιδέες» σε μια ομιλία που ακούστηκε σαν απάντηση στη διπλωματία του Ντόναλντ Τραμπ.

