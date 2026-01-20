Απορρίπτοντας τον εκφοβισμό και τη λογική του «δικαίου του ισχυρότερου», ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, άνοιξε την παρέμβασή του στο Νταβός με σαφές μήνυμα προς την Ουάσιγκτον, στη σκιά της κρίσης για τη Γροιλανδία και των απειλών για νέους δασμούς.

Ο Μακρόν προειδοποίησε ότι ο κόσμος οδεύει προς μια επικίνδυνη μετατόπιση, όπου το διεθνές δίκαιο υποχωρεί και τείνει να επιβληθεί ο “νόμος του ισχυρότερου”, κάτι που, όπως είπε, η Ευρώπη δεν μπορεί να αποδεχθεί.»

«Βλέπουμε να διαμορφώνεται ένας κόσμος χωρίς κανόνες, όπου επιστρέφουν αυτοκρατορικές λογικές», τόνισε, συνδέοντας τη σημερινή συγκυρία με την ανάγκη η Ευρώπη να πάψει να είναι αφελής και να αποκτήσει πραγματική στρατηγική αυτονομία.

«Δεν βγάζει νόημα να απειλείς συμμάχους με δασμούς»

Ο Μακρόν εμφανίστηκε ιδιαίτερα αιχμηρός απέναντι στη χρήση των δασμών ως εργαλείου πολιτικής πίεσης, ιδίως όταν αυτή ασκείται μεταξύ συμμάχων.

«Δεν βγάζει νόημα να έχεις δασμούς, να είσαι διχασμένος και μάλιστα να απειλείς τώρα με πρόσθετους δασμούς συμμάχους», δήλωσε, σχολιάζοντας ευθέως τις απειλές της Ουάσινγκτον.

Σε πιο προσωπικό τόνο, μιλώντας σε συζήτηση ερωτήσεων–απαντήσεων, χαρακτήρισε «τρελή» την ιδέα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να βρεθεί στη θέση να ενεργοποιήσει για πρώτη φορά το Anti-Coercion Instrument εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Το τρελό είναι ότι μπορεί να βρεθούμε σε μια κατάσταση όπου θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το εργαλείο κατά του εξαναγκασμού απέναντι στις ΗΠΑ», είπε και πρόσθεσε:

«Το θεωρώ παράλογο. Το λέω με λύπη, αλλά αυτό είναι το αποτέλεσμα της απρόβλεπτης και άχρηστης επιθετικότητας».

Anti-Coercion Instrument: εργαλείο άμυνας, όχι επιλογή σύγκρουσης

Παρότι τάχθηκε ξεκάθαρα υπέρ της ύπαρξης ισχυρών ευρωπαϊκών εργαλείων άμυνας, ο Μακρόν φρόντισε να υπογραμμίσει ότι η χρήση τους δεν αποτελεί επιθυμητό σενάριο.

«Η Ευρώπη έχει πλέον ισχυρά εργαλεία και πρέπει να είναι σε θέση να τα χρησιμοποιεί όταν δεν γίνεται σεβαστή», ανέφερε, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι η ενεργοποίησή τους θα ήταν αποτέλεσμα πίεσης και όχι επιλογή στρατηγικής.

«Δεν θέλουμε να φτάσουμε εκεί. Δεν είναι λογικό να απειλείς συμμάχους με δασμούς», επανέλαβε.

Γροιλανδία: «Στήριξη συμμάχου, όχι πρόκληση»

Αναφερόμενος στη Γροιλανδία, ο Μακρόν απέρριψε κάθε αφήγημα περί ευρωπαϊκής πρόκλησης, επιμένοντας ότι η στάση της Ευρώπης αφορά τη στήριξη συμμάχων και τον σεβασμό της κυριαρχίας.

«Η συμμετοχή μας στη Γροιλανδία δεν στρέφεται εναντίον κανενός. Στηρίζουμε έναν σύμμαχο, τη Δανία, και υπερασπιζόμαστε την αρχή της εδαφικής ακεραιότητας».

Το όραμα για την Ευρώπη: από την αφέλεια στη στρατηγική αυτονομία

Στο ευρύτερο όραμά του για την Ευρώπη, ο Μακρόν επέμεινε ότι η Ένωση πρέπει να εγκαταλείψει τη στάση παθητικής προσαρμογής και να επενδύσει στη δική της ισχύ, βιομηχανία και ασφάλεια.

«Η Ευρώπη δεν μπορεί να απαντά στη βίαιη σκληροποίηση του κόσμου ούτε με υποτέλεια ούτε με ηθικολογία», τόνισε.

«Πρέπει να υπερασπιστούμε έναν αποτελεσματικό πολυμερισμό, γιατί αυτό εξυπηρετεί τα συμφέροντά μας».

Το μήνυμα Μακρόν από το Νταβός ήταν διπλό: άνοιγμα στον διάλογο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και σαφής προειδοποίηση ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να αποδεχθεί πιέσεις, εκφοβισμό ή την εργαλειοποίηση του εμπορίου σε βάρος της κυριαρχίας και της ενότητάς της ακόμη κι όταν αυτές προέρχονται από έναν ιστορικό σύμμαχο.

Ο Εμανουέλ Μακρόν έκλεισε την παρέμβασή του στο Νταβός με μια ιδιαίτερα αιχμηρή αποστροφή, καλώντας τους ηγέτες «να μην σπαταλήσουν χρόνο με τρελές ιδέες» και απορρίπτοντας κατηγορηματικά κάθε συζήτηση που παραπέμπει σε νέες μορφές επιβολής ισχύος.

«Ας μην σπαταλάμε χρόνο με τρελές ιδέες. Ας μην ανοίγουμε το κουτί της Πανδώρας με νέα θέματα. Δεν είναι η εποχή για νέο ιμπεριαλισμό ή νέο αποικιοκρατισμό», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Ας μην αποδεχθούμε μια παγκόσμια τάξη που θα αποφασίζεται από εκείνους που ισχυρίζονται ότι έχουν την ισχυρότερη φωνή. Ας επικεντρωθούμε στα κοινά μας συμφέροντα και στις κοινές μας προκλήσεις. Ξέρουμε τι πρέπει να διορθώσουμε: την ανάπτυξη, την ειρήνη, το κλίμα.» κατέληξε.

