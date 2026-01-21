Ο Ντόναλντ Τραμπ εκφωνεί αυτή την ώρα την ομιλία του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έφτασε περίπου στις 15:00 ώρα Ελλάδας στο Νταβός, μετά από καθυστέρηση λόγω προβλήματος που παρουσίασε το πρώτο αεροσκάφος το οποίο θα τον μετέφερε στην Ελβετία.

Παρακολουθείστε απευθείας την ομιλία του.

Στην ομιλία του, ο Ντόναλντ Τραμπ αφιερώνει σημαντικό μέρος και στην εσωτερική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών, παρουσιάζοντας τον απολογισμό της δικής του διακυβέρνησης. Υποστήριξε ότι «οι ΗΠΑ τα πάνε καλύτερα από ποτέ», κάνοντας λόγο για ισχυρή οικονομία, μείωση φόρων και επιστροφή της παραγωγής στη χώρα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι η πολιτική του έχει ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της αμερικανικής οικονομίας και έχει αποκαταστήσει, όπως είπε, τον σεβασμό προς τις Ηνωμένες Πολιτείες στο διεθνές πεδίο. Παρουσίασε τις επιλογές του ως απόδειξη ότι «η χώρα κινείται στη σωστή κατεύθυνση», σε αντίστιξη με όσα είπε νωρίτερα για την Ευρώπη.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θέλει να «μοιραστεί τη συνταγή της επιτυχίας των Ηνωμένων Πολιτειών» ώστε, όπως είπε, να την ακολουθήσουν και άλλοι, επαναλαμβάνοντας παράλληλα την κριτική του προς την Ευρώπη.

Στην ομιλία του υποστήριξε ότι «ορισμένα μέρη στην Ευρώπη δεν είναι καν αναγνωρίσιμα», προσθέτοντας ότι φίλοι του επιστρέφουν από ευρωπαϊκές χώρες και του λένε «δεν το αναγνωρίζω». Όπως διευκρίνισε, «δεν το λένε με θετικό τρόπο, αλλά με πολύ αρνητικό».

Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι «αγαπά την Ευρώπη και θέλει να τη δει να πηγαίνει καλά», επαναλαμβάνοντας ωστόσο ότι, κατά την άποψή του, «δεν κατευθύνεται προς τη σωστή κατεύθυνση».

Ο Ντόναλντ Τραμπ επανήλθε και στη γνωστή κριτική του απέναντι στις ανεμογεννήτριες, συνδέοντάς τες με αυτό που χαρακτήρισε «πράσινη απάτη», η οποία – όπως είπε – έχει «καταστροφικές συνέπειες» για το ενεργειακό μείγμα της Ευρώπης.

Μίλησε και για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας λέγοντας: «ανεμογεννήτριες παντού στην Ευρώπη…ξεφυτρώνουν σε κάθε μέρος» και υποστήριξε ότι καταστρέφουν αυτά τα όμορφα τοπία, προσθέτοντας πως, κατά την άποψή του, η Ευρώπη «υπονομεύει τον ίδιο της τον εαυτό» με αυτές τις επιλογές.

Ο Τραμπ έκανε αναφορά στην Γροιλανδία λέγοντας ότι σέβεται πολύ τόσο τη Γροιλανδία όσο και τη Δανία.

Αφιερώντας εκτενές μέρος της παρέμβασής του στο Νταβός στη Γροιλανδία, συνδέοντάς την ευθέως με ζητήματα εθνικής και στρατηγικής ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ «χρειάζονται τη Δανία για λόγους στρατηγικής εθνικής ασφάλειας», λέγοντας ότι η Γροιλανδία βρίσκεται «απροστάτευτη σε μια κρίσιμη στρατηγική τοποθεσία». Δήλωσε ότι «καμία χώρα δεν μπορεί να διασφαλίσει τη Γροιλανδία, πέρα από τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Στο ίδιο πλαίσιο, εμφανίστηκε επικριτικός απέναντι στη Δανία, λέγοντας ότι είναι «αχάριστη τώρα», ενώ επανέλαβε ιστορικά επιχειρήματα, υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ «έσωσαν τη Γροιλανδία και την επέστρεψαν στη Δανία μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο». Όπως είπε, οι Ηνωμένες Πολιτείες «δημιούργησαν στρατιωτικές βάσεις στη Γροιλανδία για λογαριασμό της Δανίας» και «πολέμησαν για τη Δανία».

Σε αυτό το σημείο ζητά άμεσες διαπραγματεύσεις για να αποκτήσει τη Γροιλανδία.

«Αυτό δεν είναι απειλή για το ΝΑΤΟ» συνέχισε, έχουμε κάνει τόσα πολλά για το ΝΑΤΟ και έχουμε λάβει σαν αντάλλαγμα πολύ λίγα.

Η τοποθέτησή του εντάσσεται στο αφήγημα ότι η Γροιλανδία αποτελεί, κατά την άποψή του, ζωτικής σημασίας κόμβο για την αμερικανική ασφάλεια, θέση που επανέλαβε με ιδιαίτερη έμφαση από το βήμα του Νταβός.

«Αυτό το τεράστιο, μη ασφαλές νησί είναι στην πραγματικότητα μέρος της Βόρειας Αμερικής», λέει. «Είναι δικό μας έδαφος». Διαβεβαιώνοντας ωστόσο ότι δεν θα χρησιμοποιήσει βία.

Παρ΄όλα αυτά υπογραμμίζει π΄΄οσο ισχυρή στρατιωτική δύναμη είναι οι ΗΠΑ σήμερα. Η ναυτική μας δυναμη είναι 100 φορές πιο ισχυρή απ΄ότι ήταν στο παρελθόν σημειώνει με έμφαση.

Ο Ντόναλντ Τραμπ συνέχισε την παρέμβασή του στο Νταβός με σκληρές τοποθετήσεις για τη Γροιλανδία, την Ουκρανία και το ΝΑΤΟ, επαναλαμβάνοντας ότι στόχος του είναι «να σταματήσει αυτό που συμβαίνει».

Χαρακτήρισε την κατάσταση στην Ουκρανία «λουτρό αίματος», λέγοντας ότι εργάζεται εδώ και έναν χρόνο για να τερματιστεί ο πόλεμος χωρίς ακόμη να έχει επιτύχει αποτέλεσμα. Υποστήριξε ότι η αμερικανική οικονομική και στρατιωτική βοήθεια «πηγαίνει σε ανθρώπους που δεν εκτιμούν όσα κάνουμε», αναφερόμενος στο ΝΑΤΟ και την Ευρώπη, προσθέτοντας ότι «εκείνοι πρέπει να ασχοληθούν με την Ουκρανία, όχι εμείς», καθώς «οι ΗΠΑ είναι πολύ μακριά».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στον Βλαντιμίρ Πούτιν, που όωπς είπε θέλει να κάνει μια συμφωνία και εξέφρασε την πεποίθηση ότι το ίδιο θέλει και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι τον οποίο θα συναντήσει αργότερα σήμεραστο Νταβός και σύμφωνα με τα λεγόμενά του επίσης θέλει συμφωνία. (Ο Ζελένσκι νωρίτερα είχε δηλώσει ότι δεν θα μεταβεί στο Νταβός)

Επανέλαβε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «δεν έχουν αποκομίσει τίποτα από το ΝΑΤΟ», πέρα από το ότι προστατεύουν την Ευρώπη από τη Ρωσία, ενώ αστειεύτηκε, (εάν δεν ειρωνεύθηκε) με τον γενικό γραμματέα της Συμμαχίας, Μαρκ Ρούτε, που βρισκόταν στο ακροατήριο, θυμίζοντας ότι σε παλαιότερη σύνοδο του ΝΑΤΟ στη Χάγη τον είχε αποκαλέσει «μπαμπάκα» (daddy).

Για τη Γροιλανδία, υποστήριξε ότι «δεν μπορεί να προστατευθεί με καθεστώς μίσθωσης» και διατύπωσε εκ νέου τον στόχο του με ωμό τρόπο, λέγοντας ότι «το μόνο που ζητάμε είναι να πάρουμε τη Γροιλανδία, το δικαίωμα, τον τίτλο και την κυριότητα». Σε πιο χαλαρό τόνο, πρόσθεσε ειρωνικά ότι «ζητάμε απλώς ένα κομμάτι πάγου».

Στο ίδιο πλαίσιο, ανέφερε ότι ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ «δεν ήταν και τόσο ευγνώμων» στην ομιλία του στο Νταβός, ενώ παρουσίασε την ιδέα κατασκευής ενός «Χρυσού Θόλου», λέγοντας ότι θα μπορούσε να «υπερασπιστεί ακόμη και τον Καναδά».

Η τοποθέτησή του επιβεβαίωσε ότι, τουλάχιστον σε επίπεδο ρητορικής, ο Αμερικανός πρόεδρος παραμένει αμετακίνητος τόσο ως προς τη Γροιλανδία όσο και ως προς τη στάση του απέναντι στους συμμάχους.

Συνεχίζοντας ο Ντόναλντ Τραμπ διατύπωσε μια ακόμη ωμή προειδοποίηση, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Μπορείτε να πείτε ναι ή μπορείτε να πείτε όχι και θα το θυμόμαστε».