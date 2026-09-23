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Η εταιρεία διαχείρισης της περιουσίας της Πάρτον κατέθεσε αίτημα περιοριστικών μέτρων, ζητώντας να απαγορευτεί στον Σίβερ η πρόσβαση στις εγκαταστάσεις και στο προσωπικό.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο Σίβερ φέρεται να εκτόξευσε απειλές για να αποσπάσει χρήματα, ενώ η εταιρεία κατήγγειλε την ύπαρξη ένοπλης ομάδας παραστρατιωτικού τύπου.

Μετά την απόλυσή του, η εταιρεία άσκησε αγωγή εναντίον του για αθέμιτη παρέμβαση στις δραστηριότητες που περιλαμβάνουν το θεματικό πάρκο Dollywood και άλλα περιουσιακά στοιχεία.

Η δικαστική διαμάχη βρίσκεται σε εξέλιξη, με την πλευρά της εταιρείας να καταγγέλλει κλιμακούμενη εκστρατεία εκφοβισμού που οδήγησε σε παραιτήσεις συνεργατών και εργαζομένων.

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Η τεράστια επιχειρηματική αυτοκρατορία της Ντόλι Πάρτον βρίσκεται στο επίκεντρο μιας σφοδρής δικαστικής διαμάχης, με τον επί χρόνια μάνατζέρ της να καταγγέλλει τον ανιψιό της και πρώην υπεύθυνο ασφαλείας της για απειλές, εκβιασμό και εκφοβισμό.

Οι καταγγελίες σε βάρος του Μπράιαν Σίβερ (Bryan Seaver) περιλαμβάνονται σε αίτημα για την έκδοση περιοριστικών μέτρων που κατατέθηκε σε δικαστήριο του Νάσβιλ και αποκαλύπτουν μια σοβαρή εσωτερική σύγκρουση γύρω από τη διαχείριση των επιχειρήσεων της διάσημης τραγουδίστριας.

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Στην επιχειρηματική αυτοκρατορία της Πάρτον περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, το θεματικό πάρκο Dollywood, το ξενοδοχείο Songteller και το μουσείο Life of Many Colors, το οποίο πρόκειται να ανοίξει μέσα στον μήνα.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, ο Σίβερ φέρεται να ξεκίνησε μια «χυδαία, σκόπιμη και κλιμακούμενη εκστρατεία απειλών», με στόχο, όπως υποστηρίζει η άλλη πλευρά, να αποσπάσει χρήματα από την περιουσία της Ντόλι Πάρτον.

Ο Σίβερ ήταν εκείνος που είχε ανακοινώσει μέσω βίντεο τον περασμένο μήνα τον θάνατο της Πάρτον από καρκίνο. Πλέον, όμως, βρίσκεται αντιμέτωπος με σοβαρές καταγγελίες από τη She’s Alive, την εταιρεία που έχει την ευθύνη της εποπτείας των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της τραγουδίστριας.

Η εταιρεία διοικείται από τον επί χρόνια μάνατζερ της Πάρτον, Ντάνι Νόζελ (Danny Nozell), ο οποίος κατέθεσε το αίτημα για την έκδοση περιοριστικών μέτρων.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται μηνύματα που αποδίδονται στον Σίβερ και στα οποία φέρεται να διατυπώνει απειλές εναντίον συνεργατών των επιχειρήσεων της Πάρτον. Σε ένα από αυτά, σύμφωνα με την καταγγελία, φέρεται να αναφέρει ότι θα γίνει «το χέρι της εκδίκησης για ολόκληρη την οικογένειά μου».

Σε άλλο email, με το οποίο ζητούσε συνάντηση για δείπνο με επί χρόνια δικηγόρο της Ντόλι Πάρτον, φέρεται να έγραψε: «Δεν είμαι άνθρωπος της ψυχαγωγίας. Είμαι δολοφόνος».

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Οι συγκεκριμένες αναφορές παρουσιάζονται από την πλευρά της εταιρείας ως ενδείξεις ότι η ένταση κλιμακώθηκε σημαντικά το τελευταίο διάστημα.

Η Ντόλι Πάρτον είχε επιλέξει επί χρόνια να συνεργάζεται με μέλη της οικογένειάς της, όταν θεωρούσε ότι διέθεταν τις απαραίτητες ικανότητες για τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες. Ο Σίβερ και η εταιρεία ασφαλείας του είχαν αναλάβει για μεγάλο χρονικό διάστημα την προστασία της τραγουδίστριας και των περιουσιακών της στοιχείων.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο Σίβερ απολύθηκε την περασμένη εβδομάδα. Παράλληλα, η εταιρεία κατέθεσε ξεχωριστή αγωγή εναντίον του, κατηγορώντας τον για αθέμιτη παρέμβαση στις επιχειρηματικές της δραστηριότητες.

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Με το αίτημα περιοριστικών μέτρων ζητείται, μεταξύ άλλων, να του απαγορευτεί η πρόσβαση στις εγκαταστάσεις και στο προσωπικό των επιχειρήσεων της Πάρτον.

Ο ίδιος ο Σίβερ δεν είχε απαντήσει άμεσα στα αιτήματα για σχόλιο, ενώ δικηγόρος της εταιρείας που διαχειρίζεται τις επιχειρήσεις της τραγουδίστριας αρνήθηκε να κάνει περαιτέρω δηλώσεις.

Στα δικαστικά έγγραφα γίνεται επίσης αναφορά στον τρόπο λειτουργίας της εταιρείας ασφαλείας του Σίβερ. Σύμφωνα με την καταγγελία, ο ίδιος παρουσίαζε εκτεταμένη στρατιωτική εμπειρία και διεθνή δράση, ενώ η ομάδα του περιγράφεται ως κάτι περισσότερο από μια συμβατική υπηρεσία ασφαλείας. Η εταιρεία υποστηρίζει ότι επρόκειτο για μια «βαριά οπλισμένη δύναμη παραστρατιωτικού τύπου».

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Οι συνεργάτες της Πάρτον φέρεται να άρχισαν να ανησυχούν όταν ο Σίβερ άρχισε να προβάλλει απαιτήσεις λίγο πριν από τον θάνατό της.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, δικηγόρος που εκπροσωπούσε την περιουσία και το καταπίστευμα της Πάρτον παραιτήθηκε μετά από «παρενοχλητικές και δυσοίωνες απειλές» που φέρεται να δέχθηκε κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Σίβερ.

Παράλληλα, ορισμένοι εργαζόμενοι φέρεται να παραιτήθηκαν, ενώ άλλοι προχώρησαν στην πρόσληψη ιδιωτικής ασφάλειας.

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Η επιχειρηματική κληρονομιά της Ντόλι Πάρτον συνεχίζει πάντως να επεκτείνεται. Η τραγουδίστρια είχε καταφέρει να μετατρέψει την τεράστια επιτυχία της στη μουσική σε μια πολυεπίπεδη επιχειρηματική δραστηριότητα, με το Dollywood, κοντά στη γενέτειρά της στο ανατολικό Τενεσί, να αποτελεί το πιο γνωστό κομμάτι της αυτοκρατορίας της.

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Μετά τον θάνατό της, τα επιχειρηματικά σχέδια συνεχίζονται, με νέα προϊόντα, μεταξύ των οποίων σειρά από κούκλες και μάρκα καφέ, ενώ προχωρούν και τα σχέδια για το ξενοδοχείο και το μουσείο της.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, ο Σίβερ φέρεται επίσης να απείλησε ότι θα δημιουργήσει podcast με στόχο να πλήξει τις συνεργασίες και το εμπορικό σήμα της Ντόλι Πάρτον. «Θα είναι υπέροχο», φέρεται να έγραψε, προτού προσθέσει την απαίτησή του για οικονομική αποζημίωση.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον ενώπιον της Δικαιοσύνης, καθώς οι δύο πλευρές συγκρούονται για τον έλεγχο και τη διαχείριση μιας από τις πιο αναγνωρίσιμες επιχειρηματικές αυτοκρατορίες που δημιουργήθηκαν γύρω από το όνομα μιας καλλιτέχνιδας.

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